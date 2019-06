honor

Der HONOR 20 Color Report: "Positivität" liegt in den Modemetropolen London und Mailand voll im Trend

Mailand und London (ots/PRNewswire)

- 65 Prozent der Menschen in Mailand und London stimmen der Aussage zu, dass die Farben ihrer Kleidung und Accessoires zeigen, wie sie sich fühlen wollen - Über die Hälfte (53 %) der Menschen glauben, dass andere Menschen sich aufgrund der Farben, die sie tragen, eine Meinung von ihnen bilden - Die Expertin für Farben, Jules Standish, sagt, dass Farben für die menschliche Erfahrung eine häufig ungenutzte Gelegenheit bedeuten und dass sie derzeit mit HONOR zusammenarbeite, um Menschen zu ermutigen, den positiven Einfluss, den Farben auf ihr Leben haben können, zu erkennen. - Die neue HONOR 20-Serie lädt Verbraucher dazu ein, dem Motto "Capture Wonder" (Sieh das Wunder) mit einer professionellen Kamera und dem weltweit ersten "Dynamic Holographic"-Design in Phantom Black und Phantom Blue - erschaffen mithilfe der "Triple 3D Mesh"-Technologie - zu folgen.

Mehr als drei Viertel (81 %) der Menschen in Mailand und London, den Welthauptstädten der Mode, glauben, dass die Farben, die sie jeden Tag sehen und tragen, sich auf ihre Stimmung auswirken. Und was besonders wichtig ist: Sie gaben an, dass sie sich bei ihrer Kleidung und Accessoires sehr wahrscheinlich für Blau entscheiden würden, wenn sie sich besser fühlen wollen.

Aber trotz der positiven Kraft von Farben nehmen wir häufig keine Notiz von den Farben um uns herum, weil wir zu beschäftigt, in Eile oder einfach abgelenkt sind. Weniger als eine Person von dreien (30 %) in Mailand und London gab an, sich ständig der stimmungsaufhellenden Farbtöne, die wir in unserer Umgebung wahrnehmen können, bewusst zu sein.

Der HONOR 20 Color Report wurde in Auftrag gegeben, damit man sich hier einen Überblick verschaffen kann und um Menschen zu ermutigen, das Wunder der Farben um sie herum wahrzunehmen und dafür die hoch moderne, professionelle Kamera der HONOR 20-Serie zu nutzen - und damit diese Kraft einzusetzen, um ihr Leben positiv zu beeinflussen.

Der HONOR 20 Color Report fand heraus, dass zwei Drittel (66 %) der Menschen davon überzeugt sind, dass die Farben, die sie tragen, den größten Einfluss auf den ersten Eindruck von einer Person haben, und mehr als die Hälfte (53 %) glaubt, dass andere Menschen sich aufgrund der Farben, die sie tragen, eine Meinung von ihnen bilden.

Die Farben-Expertin Jules Standish - eine führende Autorität in Sachen Farbtrends - erklärt, dass Farben sehr mächtig sind, weil unser Gehirn eher emotional als rational darauf reagiert:

"Der erste Eindruck ist wichtig, und wie kann man der Welt besser zeigen, wer man ist, als über die Mode. Blaue Kleidung und Accessoires helfen dabei, ein Image von sich nach außen zu projizieren, das für Vertrauenswürdigkeit, das Talent für Diplomatie und für Zuverlässigkeit steht - was für ein Bewerbungsgespräch perfekt ist. Bei einem ersten Treffen Schwarz zu tragen, vermittelt etwas Geheimnisvolles und stellt sicher, dass Sie ihre Gefühle im Griff haben, aber dass Sie beabsichtigen, mehr über sich und Ihr wahres Wesen später im Verlauf der Beziehung preiszugeben. Im Vergleich dazu zeigt das Tragen von Rot beim ersten Treffen Leidenschaft und Aufregung, aber auch, dass jemand Aufmerksamkeit einfordert."

Um Menschen dazu zu bringen, dass sie das Wunder um sich herum wahrnehmen und einfangen, hat HONOR gestern Abend die HONOR 20-Serie offiziell vorgestellt. Die neue Technologie, die in einem in seiner Kategorie besten Smartphone mit KI-Quad-Kamera eingebaut ist, erzeugt Resultate wie eine digitale Spiegelreflexkamera, aber mit dem Komfort und dem Style eines Smartphones. Dank der vier unterschiedlichen Kameralinsen können Anwender einen magischen Moment in einem Foto oder einem Video festhalten - egal ob bei Tag oder bei Nacht.

Der Präsident von HONOR, George Zhao, sagte: "Wir bei HONOR wissen genau, wie wichtig Farben sind. Bei der HONOR 20-Serie kommt die fortschrittlichste Kamera-Technik zum Einsatz, damit Verbraucher die Wunder der Welt wie nie zuvor erleben können. HONOR hat verstanden, dass Farben nicht einfach etwas sind, was wir sehen, sondern etwas, das man spüren kann - und diese Erkenntnis ist für das Design und die Leistung des neuen Smartphones von überragender Bedeutung."

Das Motto von HONOR beim Design lautet "Always Better" (Immer besser) und das zeigt sich im innovativen Design und den einzigartigen Farben des neuen HONOR 20-Smartphones - Phantom Black und Phantom Blue. Diese prachtvollen Farben werden noch gesteigert durch das unglaubliche, hochmoderne "Dynamic Holographic"-Design. Diese dynamische holographische Rückseite aus Glas ist in einem zweistufigen Verfahren entstanden, das ohne die in der Industrie einmalige "Triple 3D Mesh"-Technologie von HONOR nicht möglich gewesen wäre. Die Tiefenebene entsteht unter Verwendung einer Präzisionstechnik. Die ist in Millionen von Mini-Prismen eingebettet, die Diamanten ähneln. Das Ergebnis ist ein optischer Effekt, der den Eindruck von Tiefe erzeugt und wodurch die HONOR 20-Serie sich von ihren Vorgängerserien abhebt.

ENDE

Informationen zu HONOR

HONOR ist eine führende Smartphone-Marke. Die Marke zielt darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch ihre für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die ein überragendes Benutzererlebnis bieten, dazu anregen, aktiv zu werden, die Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Damit stellt HONOR seinen eigenen Mut unter Beweis, die Dinge anders anzupacken, um den Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zugänglich zu machen. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie HONOR bitte online unter www.hihonor.com oder folgen Sie uns unter:

Informationen zu Jules Standish

"Color Counsellor" Jules Standish ist eine professionelle Stil- und Farb-Beraterin. Zudem ist sie Dozentin am The London College of Style, hält öffentliche Vorträge, ist Kommentatorin für verschiedene Medien und Autorin der Amazon-Bestseller "How NOT to Wear Black" und "The Essential Guide to Mindful Dressing". Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.colourconsultancy.co.uk/about.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923801/HONOR.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923802/Jules_Standish.jpg

Pressekontakt:

Mindy Gold

+442073312329

Mindy.Gold@bcw-global.com

Original-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell