George Zhao erörtert auf INS-Konferenz die drei Ebenen der an 5G Beteiligten und gibt die Markteinführung des ersten 5G-Geräts von Honor 2019 bekannt

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Auf der INS-Weltkonferenz 2018 in Peking hielt Herr George Zhao, President von Honor, am vergangenen Samstag (8. September) eine Grundsatzrede zum Thema "Smartphone-Innovationen im Zeitalter von 5G" und stellte das erste 5G-Smartphone von Honor vor, das 2019 auf den Markt kommen wird. Für die Smartphone-Branche wird 5G eine Wende sein, die den Anfang der künstlichen Intelligenz (KI) darstellt. Nach Einschätzung von George Zhao werden Mobilfunkanbieter, die technische Schwierigkeiten bewältigen und eine umfassende Lösung anbieten, die Top-Unternehmen sein, die das 5G-Zeitalter anführen.

Als Branchenexperte, der seine Karriere im Mobilfunkanbieter-Geschäft begann, teilte George Zhao seinen einzigartigen Blickwinkel in Bezug auf das schnelle Wachstum der Telekommunikationsnetzwerke. Aus seiner Sicht stellt der Fortschritt von 3G zu 4G und nunmehr zu 5G zwei jahrzehntelange Zyklen dar mit jeweils drei Ebenen von Beteiligten. Die erste Ebene beinhaltet Standardpatent- und Hauptpatent-Initiatoren wie beispielsweise Huawei. Auf der zweiten Ebene finden sich diejenigen, die Lösungen zur Förderung von Netzwerkentwicklung anbieten und prüfen (Apple, Samsung, Huawei, Qualcomm). Die dritte Ebene bilden Smartphone-Marken basierend auf 5G-Lösungsanbietern sowie Herstellern von 5G-Anwendungs-Services, die verschiedenste Arten von Apps entwickeln.

Sowohl Huawei als auch Honor sind intensiv an allen drei Ebenen beteiligt und spielen damit eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung der mit 10 Billionen US-Dollar bewerteten 5G-Branche. Mit der taktischen Planung von 5G-Geräten gewannen die Unternehmen einen Vorsprung in der Branche, konnten sich dabei eine Fülle an Informationen aneignen und waren den Mitbewerbern in den Bereichen Technik und Wettbewerb überlegen. Andere Smartphone-Marken bleiben mit Defiziten wie Informationsverzögerung, unzureichenden technischen Ressourcen und damit einer unvollständigen Lösung am Rande der dritten Ebene zurück.

Darüber hinaus schafft 5G als End-zu-End-Ökosystem eine Gesellschaft, die bei voller Mobilität vollständig vernetzt bleibt, und schließt damit nahtlos die Lücke zwischen virtueller Welt und Realität. KI und 5G sind miteinander verknüpft und beschleunigen in diesem Zeitalter gegenseitig ihre Entwicklung, während die Perfektionierung von KI mithilfe der 5G-Technologie vorangetrieben wird. Honor ist seinen Mitbewerbern bei der Einführung der KI-Technologie voraus und kann diesen Vorsprung von mehr als einem halben Jahr erfolgreich aufrechterhalten.

Huawei, ein führender Telekommunikationsnetzwerk-Anbieter, der Maßstäbe für 5G mit festlegt, ergründet seit 2009 aktiv die 5G-Technologie. Während andere Marken noch um Marktanteil und Aufmerksamkeit der Verbraucher konkurrierten, ergriff Huawei die Initiative zur Verbesserung seiner intelligenten Terminals, seines Telekommunikationsnetzwerks und seines Cloud Computings. Honor stieß ebenfalls als eines der ersten Unternehmen diese Entwicklung mit an.

In diesem Jahr brachte Honor mehrere mobile Produkte mit bahnbrechenden Technologien auf den Markt, darunter den GPU/CPU Turbo und THE NINE Kühltechnologien. Dies ist in gewissem Maße das Prä-5G-Zeitalter, bei dem es darum geht, aktuelle Geräte und Technologien zu optimieren, für den Beginn von 5G zu planen und zu üben sowie Herausforderungen zu begegnen, die sich bei der Entwicklung von 5G-Telefonen stellen, darunter Verarbeitungs- und Betriebsfähigkeit sowie Energieverbrauch.

Dennoch gehen die Mobiltelefone von Honor weit über diese Maßnahmen hinaus, um der großen Veränderung, die sich aus 5G ergibt, entgegenzukommen:

- 2016 brachte Honor das weltweit erste KI-Mobiltelefon, Honor Magic, auf den Markt. Honor ergründete systematisch die KI-Technologie und entwickelte Honor Magic bevor die Marke von Huawei unabhängig wurde. - 2017 brachte Honor mit seiner Ergründung der Chip-Technologie das Honor V10 auf den Markt. - 2018 brachte Honor das Honor 10 und die HiAI mobile Computing-Plattform auf den Markt, die derzeit das Standard-KI-Smartphone 2.0 definiert, wie wir es heute kennen.

Darüber hinaus wurde das Honor Magic 2, das demnächst herauskommt und in dem die Perfektion von Technologie eingebettet ist, vor Kurzem auf der IFA 2018 in Deutschland vorgestellt und zog die Aufmerksamkeit der Technologiemedien weltweit auf sich. Kirin 980 bietet nicht nur KI-Technologie, sondern ist daneben auch das erste kommerzielle 5G-Chipset mit gebrauchsfertiger Lösung, das Nutzer für den Gebrauch des Balong 5000 Modem wählen können, um nahtlos auf 5G umzustellen. Das Magic Slide Full-Screen-Display mit minimalistischer Sliding-Konstruktion bietet fast hundertprozentige Vollbildschirmansicht und gleichzeitig eine 40-W-SuperCharge mit einem sichereren und besseren Akku-Erlebnis. Diese Funktionen sind nur eine Vorschau - mehr wird bei der offiziellen Markteinführung bekannt gegeben.

Honor zeigte 2018 weltweit intensive Performance und erzielte explosives Wachstum, was auch für Huawei außerordentliche Geschäftserfolge bewirkte. Doch ist Absatz sowohl im heimischen wie auch in ausländischen Märkten derzeit bei Honor nicht Priorität und Ziel, sondern lediglich ein "zusätzliches Ergebnis", das durch kontinuierliches Planen für die Zukunft erzielt werden konnte.

Die derzeitige Phase von Honor Telefonen dominiert den Markt hinsichtlich technischer Vorgaben und Absatzerfolgen. Die ersten Huawei und Honor 5G-Smartphones kommen nächstes Jahr heraus. Das erste Telefon, das auf den Markt kommt, wird ein Honor-Gerät sein und die Marke Honor bis 2020 unter die besten fünf und bis 2022 unter die besten drei Smartphone-Marken bringen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/742270/Honor_5G_device.jpg

