HUBLOT SA

HUBLOT BIG BANG E FIFA WORLD CUP QATAR 2022™

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire)

NYON, Schweiz, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Hublot ist zum vierten Mal in Folge der offizielle Zeitnehmer der FIFA-Fußballweltmeisterschaft und wird bei allen 64 Spielen der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar die Zeit nehmen. Die 129 offiziellen Schiedsrichter werden die Zeit für das Spiel mit dem neuen Chronometer an ihrem Handgelenk messen.

Vom Countdown bis zum Endspiel der Fußballweltmeisterschaft wird Hublot im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Vor Beginn des Turniers ist die Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ im Countdown-Modus und zählt die Tage bis zum Eröffnungsspiel am 20. November herunter. 15 Minuten vor jedem Spiel liefert die Uhr Mannschaftsaufstellungen und Spielerprofile, damit Träger der Uhr die Informationen bequem von ihrem Handgelenk ablesen können.

Wenn ein Spiel beginnt, wird die Uhr in den Match-Modus eintreten und „Timeline" aktivieren – eine Funktion, die exklusiv für diese Uhr geschaffen wurde, damit Fans die wichtigsten Momente des Spiels festhalten können.

Während eines Spiels können Träger diese Ereignisse jederzeit wiederholen, indem sie die Krone der Uhr um das Zifferblatt drehen. Diese lesbare, ergonomische und interaktive Funktionalität ist einzigartig für die Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™.

Die Uhr verbindet filigrane Uhrmachertechniken und hoch entwickelte Elektronik. Das exquisit konstruierte 44-mm-Gehäuse aus mikrogestrahlter und polierter schwarzer Keramik und schwarzem Titan ist inspiriert von der charakteristischen mechanischen Uhr von Hublot, der Big Bang.

In der hochmodernen Uhrmachermechanik ist ein Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100 Prozessor eingebettet, der mit der neuesten Version von Wear OS by Google™ (Wear OS3) betrieben wird. Eine eigene App bietet Trägern ein nahtloses Erlebnis, das einer der weltweit exklusivsten Uhrenmarken würdig ist.

