Hublot und Chelsea FC ganz oben in der UEFA Champions League

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire)

Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte hat Chelsea die UEFA Champions League gewonnen. Hublot ist seit 15 Jahren im Fußball-Sponsoring tätig und ist stolz auf seine enge Verbundenheit mit dem Verein und seine herausragende Leistung.

Es ist die Art von Allround-Partnerschaft, wie sie Hublot am liebsten mag: Herzlich, engagiert und ohne Grenzen - der Verein und der Uhrenhersteller können sich auf den anderen verlassen. Am Samstag, dem 29. Mai 2021, erreichte das Team des Chelsea FC aus England den Gipfel des europäischen Fußballs. Chelsea schlug Manchester City und errang den zweiten UEFA Champions League-Sieg in seiner Geschichte. Der Sieg hat die untrennbare Verbindung zwischen Hublot und dem legendären Klub besiegelt. Chelsea lieferte am Samstag ein einzigartiges und außergewöhnliches Spiel ab und sicherte sich den ersten Platz.

Hublot und der Chelsea FC teilen die gleiche Philosophie; sie leben in ähnlichen Welten und stehen für die gleichen Werte. Die Geschichte von Hublot ist seit genau 15 Jahren untrennbar mit dem "beautiful game" verwoben: 2006 bekundete das in Nyon ansässige Unternehmen seine Leidenschaft für den Fußball mit dem unvergesslichen Slogan "Hublot Loves Football" und bekannte sich zu dem Sport, wie es keine andere Marke zuvor getan hatte.

Das hätte Hublots endgültiges Statement sein können - tatsächlich war das aber nur der Anfang. Hublot wurde offizieller Zeitmesser für alle großen UEFA-Wettbewerbe und wurde im selben Jahr - im Jahr 2015 - Partner des Chelsea FC. In den Jahren 2016, 2017 und 2019 gelang der Manufaktur ein Hattrick an Modellen, die speziell für die "Blues", wie die Chelsea-Fans ihre Mannschaft nennen, entworfen wurden. Den Anfang machte 2016 der Classic Fusion Chronograph, zur "Halbzeit"" (2017) kam ein spezieller Big Bang Chelsea heraus, schließlich knüpfte im Jahr 2019 der Classic Fusion Chronograph Chelsea FC an die ursprüngliche Legende an. Bei dieser bisher letzten limitierten Auflage stand Keramik im Vordergrund - passenderweise in der Farbe Blau, zu Ehren des Vereins.

Doch auch das war nicht alles für Hublot. Nachdem das Unternehmen 2015 angekündigt hatte, offizieller Zeitmesser der gesamten UEFA Champions League zu werden, brachte es 2020 den Classic Fusion AeroFusion Chronograph UEFA Champions League heraus, eine limitierte Auflage von 100 Stück in blauer Keramik. Heute schließt sich der Kreis. Hublot ist nicht nur ein wichtiger Partner eines europäischen Verbandes und seines wichtigsten Wettbewerbs, der die besten europäischen Klubs zusammenbringt, sondern auch der Partner des mittlerweile berühmtesten Teams des Kontinents: Dem "Champion der Champions" Chelsea FC.

"Der Geist, der unsere Partnerschaft mit Chelsea leitet, ist derselbe wie bei jeder guten Mannschaft auf dem Platz: Wir verpflichten uns zu einer vertrauensvollen Beziehung, und zwar auf lange Sicht. Wir überstehen harte Zeiten zusammen, lernen von ihnen und gewinnen weiter. Hublot hat seine Uhrmacherkunst weiter entwickelt als je zuvor, so wie Chelsea jedes Hindernis auf dem Weg zur europäischen Spitzenposition überwunden hat. Gemeinsam haben wir an unserer Technik gearbeitet und unsere Grenzen überwunden. Gemeinsam haben uns unsere Fans ins Fußball-Firmament katapultiert. Sie waren für uns da - endlich wieder in einem Stadion, und brüllten bis zum Schlusspfiff mit Leidenschaft und trugen Chelsea an die Spitze. Hublot loves Chelsea!" Ricardo Guadalupe CEO von HUBLOT

1980 in der Schweiz gegründet, definiert sich HUBLOT über seine Innovation, die mit der höchst originellen Kombination von Gold und Kautschuk begann. Diese "Kunst der Fusion" beruht auf der Phantasie des visionären Chairman Jean-Claude Biver und wurde von CEO Ricardo Guadalupe seit 2012 voran getrieben.

Die Einführung der legendären, mehrfach preisgekrönten Big Bang im Jahr 2005 ebnete den Weg für neue Flaggschiff-Kollektionen (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), mit Designs, die von einfach bis zu höchst raffiniert reichen und die außergewöhnliche DNA des Schweizer Uhrenhauses etablieren und sein beeindruckendes Wachstum sicherstellen.

Zur Erhaltung seiner traditionellen und innovativen Kompetenz und geleitet von seiner Philosophie "zuerst, anders und einzigartig" ist der Schweizer Uhrenhersteller stets einen Schritt voraus - durch seine Innovationen bei Materialien (kratzfestes Magic Gold, Keramik in leuchtenden Farben, Saphir) und die Kreation von Manufaktur-Uhrwerken (Unico, Meca-10, Tourbillon).

HUBLOT bekennt sich uneingeschränkt zur Schaffung einer "Haute Horlogerie"-Marke mit einer visionären Zukunft: Einer Zukunft, die mit den wichtigsten Ereignissen unserer Zeit verbunden ist (FIFA World Cup(TM), UEFA Champions League(TM), UEFA EURO(TM) und Ferrari) sowie den renommiertesten Botschaftern unserer Ära (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Entdecken Sie das HUBLOT-Universum in unserem Netzwerk von Boutiquen in bedeutenden Städten auf der ganzen Welt: Genf, Paris, London, New York, Hong Kong, Dubai, Tokyo, Singapore, Zürich and unter HUBLOT.com.

