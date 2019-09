Living Haus

Living Haus startet neue Hausbau-Serie

Steffi und Sened nehmen Zuschauer auf livinghaus.de mit auf ihre Hausbau-Reise

Bild-Infos

Download

Schlüchtern (ots)

Living Haus startet eine neue Bauherrenserie, bei der die Zuschauer die beiden Bauherren Steffi und Sened ganz eng auf ihrer Reise in ihr neues Zuhause begleiten. Wenn Fertighaushersteller sonst über ihre Häuser sprechen lassen, präsentieren sie gerne mustergültige Baufamilien in polierten und vor allem fertigen Gebäuden. Das ist schön. Meist auch interessant. Aber immer eine durch Nostalgie gefilterte, rückschauende Betrachtung der Ereignisse während der Bauphase. Ausschließlich um diesen entscheidenden Teil der Bauherrenerfahrung dreht sich die neue Bauherren-Serie bei Living Haus: Steffi und Sened bauen ein Living Haus und filmen sich dabei. Manchmal lassen sie sich filmen. Aber immer erzählen die beiden authentisch und spontan, was gerade so bei ihnen los ist. "Wir fanden die Idee schön, unsere Freude am Hausbau mit anderen zu teilen und mit unseren Aufnahmen zukünftigen Bauherren zu zeigen, was so alles während der Bauphase auf sie zukommt", sagt Sened. "Dass wir am Ende unserer Bauzeit unsere eigene kleine Serie besitzen, unsere eigene gefilmte Geschichte, war natürlich auch einer der wichtigen Beweggründe dafür, dass wir uns entschieden haben, bei der Bauherrenstory mitzumachen."

Wenn Steffi und Sened im Vorspann der ersten Folge auf ihren Choppern herandonnern, würde wohl niemand auf den Gedanken kommen, dass hier ein Pärchen unterwegs ist, das gerade im Schwäbischen ein Eigenheim baut. Aber was kümmert die beiden, was andere denken! Sie haben einen Traum. Und den machen sie wahr. Mit viel Fantasie und mit ihren eigenen Händen. Die Zuschauer begleiten sie von der Entscheidung für ein Haus, über den Aufbau, das Richtfest, dabei, wie sie mit ihren Händen und viel Fantasie ihr Haus ganz nach ihren Vorstellungen gestalten. Folge für Folge kommen sie so ihrem neuen Zuhause näher.

"Wir sind sehr froh, dass Steffi und Sened bereit sind, alle unsere Interessenten mit auf die Reise in ihr neues Zuhause zu nehmen", sagt Sven Keller, Leiter des Marketings bei Living Haus. "Die beiden sind so herzlich offen und ehrlich, dass wir keine besseren Darsteller hätten casten können. Wenn man sich ihre Berichte anschaut, spürt man sofort, wieviel Spaß sie am Hausbau haben und mit wie vielen eigenen Ideen und mit welchem Enthusiasmus sie dabei sind. Das macht sie zur perfekten Living Haus Baufamilie. Denn mit dem Ausbauhaus-Konzept von Living Haus können unsere Baufamilien ganz sicher ihre Vorstellungen vom eigenen Zuhause so verwirklichen, wie sie es sich vorstellen." Die immer neuesten Folgen und alle schon gelaufenen stehen online auf der Website livinghaus.de: http://ots.de/r3LDqr

Über Living Haus

Viva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Ausbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt.

Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten. Mehr Informationen: livinghaus.de

Pressekontakt:

Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,

E-Mail: presse@livinghaus.de

Original-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell