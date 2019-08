Living Haus

Sicherheit inklusive: Living Haus kooperiert mit HDI

Rundum sorglos bauen: Mit dem Zuhause-Versicherungspaket sind Living Haus Baufamilien von Anfang an rundum abgesichert

Bild-Infos

Download

Schlüchtern (ots)

Living Haus (livinghaus.de), die Ausbauhausmarke, hat sich die HDI Versicherung als neuen strategischen Partner ins Haus geholt. Living Haus Baufamilien erhalten für ihr Living Haus ein umfassendes Zuhause-Versicherungspaket aus einer Hand. Alle wichtigen Absicherungen für Bauherren, Bauleistung, Baustelle, Haus und Bauhelfer sind damit bereits inklusive.

"Zuhause. Das ist Sicherheit und Geborgenheit. Das leben wir bei Living Haus von Anfang an. Deshalb freuen wir uns, unseren Baufamilien in Kooperation mit HDI ein Zuhause-Versicherungspaket anzubieten, mit dem sie rundum abgesichert sind. So können sie sich ganz darauf konzentrieren, ihr Living Haus zu ihrem Zuhause zu machen", sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Neben der fachlichen Kompetenz schätzen wir an HDI als Partner vor allem die hohe Einsatzbereitschaft für herausragenden Kundenservice. Mit dem gemeinsam erarbeiteten Versicherungspaket unterstützen wir unsere Bauherren und erleichtern ihnen den Hausbau."

Henning Folkerts, Leiter des Produktmanagements für private Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen bei HDI, erläutert: "Junge Familien, die sich für das Ausbauhaus von Living Haus entscheiden, haben einen besonderen Bedarf, Risiken rund um den Bau abzusichern: Sie erbringen Eigenleistungen beim Bauvorhaben und sie stehen häufig erst am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Mit unserem speziell angepassten Rundum-Schutz können sie darauf vertrauen, dass ihr Bauvorhaben gegen unvorhergesehene Einflüsse abgesichert wird. Gemeinsam mit unserem Partner Living Haus begleiten wir sie Schritt für Schritt, und die Bauherren profitieren vom Know-how zweier Experten."

Für den sorglosen Weg ins neue Zuhause sind bei Living Haus alle wichtigen Versicherungen für Baufamilien bereits inklusive. Das Zuhause-Versicherungspaket umfasst:

- Bauherren-Haftpflichtversicherung - Bauleistungsversicherung - Bau-Unfallversicherung - Wohngebäudeversicherung inklusive Feuer-Rohbau- und Elementarschadenversicherung und Paket Handwerkerservice

Die HDI Versicherung AG gehört als Teil der Talanx-Gruppe zu einer der großen europäischen Versicherungsgruppen. HDI steht für Versicherungen und Vorsorgelösungen in der Lebens-, Schaden- und Unfallversicherung. Living Haus Bauherren profitieren ab sofort von der Erfahrung und der Kompetenz aus über 100 Jahren im Versicherungswesen. Die S&S Assekuranzmakler GmbH steht den Baufamilien dabei mit Rat und Tat zur Seite: Sie kümmert sich um die Antragsformalitäten und betreut sie zu allen Themen rund um ihren Versicherungsschutz.

Über Living Haus

Viva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Ausbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt.

Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten. Mehr Informationen: https://www.livinghaus.de/

Pressekontakt:

Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,

E-Mail: presse@livinghaus.de

Original-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell