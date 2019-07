Living Haus

Frisch. Frech. Unkonventionell. Emotional. Großartige Bauherrenerfahrung bei Living Haus!

German Brand Award zeichnet Hausbaumarke für stimmige Kombination aus Kommunikation und Services aus

Bild-Infos

Download

Schlüchtern (ots)

Living Haus (www.livinghaus.de) ist anders und Living Haus kommuniziert anders. Daraus entsteht eine Bauerfahrung, die in der Branche einzigartig ist. Dafür wurde das Unternehmen nun beim German Brand Award ausgezeichnet. "Living Haus ist die frische, freche und unkonventionelle Ausbauhausmarke. Sie verbindet eine moderne und emotionale Zielgruppenansprache mit einer großartigen Customer Journey", schreiben die Juroren in ihrer Laudatio. Damit bescheinigen sie Living Haus, dass das Hausbauunternehmen seinen innovativen Kurs erfolgreich fortsetzt.

Mehr noch, Living Haus erreicht seine jungen Baufamilien zielgenau und macht ihnen dabei mit seinen einzigartigen Services ein Angebot, das sie so nirgends sonst finden. Zusätzlich zu modernen Häusern für alle Ansprüche sind beispielsweise der Materialservice in Kooperation mit OBI oder das Ausbau-Coaching mit der DIY Academy. Und wo Baufamilien sonst das Kleingedruckte nach Fußangeln durchkämmen oder eine lange Liste an nicht abgedeckten Leistungen extra abarbeiten und bezahlen, ist bei Living Haus alles Wichtige inklusive. Beispielsweise müssen sich Living Haus Baufamilien nicht um das Thema Bauversicherungen kümmern. Alle wichtigen Bauherrenversicherungen sind genauso im Preis drin wie die Bodenplatte oder der Architekt. So haben Living Haus Baufamilien Kostensicherheit und können sicher sein, dass der Haus(aus)bau gelingt wie gewünscht. "Und - Living Häuser sind Top-Qualität 'made in Germany'", schließt die Jury ihre Würdigung. Bei Living Haus selbstverständlich.

Über Living Haus

Viva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Ausbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt.

Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten. Mehr Informationen: www.livinghaus.de

Pressekontakt:

Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,

E-Mail: presse@livinghaus.de

Original-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuell