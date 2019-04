Living Haus schult Coaches der DIY Academy / Ausbau-Trainer erhalten einen Tag lang geballtes Fertighaus-Know-how

Living Haus

Living Haus, die Ausbauhausmarke, und die DIY Academy vertiefen ihre Zusammenarbeit. Für einen ganzen Tag besuchten die 20 DIY Academy Coaches geschlossen das Hausbauwerk in Schlüchtern, um noch mehr über die Materialien, die Konstruktion, den Wandaufbau und die Abläufe beim Fertighausbau zu erfahren. "Wir freuen uns riesig über dieses Engagement der Coaches und die Gelegenheit, sie mit dieser Schulung noch besser über die Prozesse und Abläufe beim Bau eines Living Hauses aufzuklären", sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "So können sie unsere Baufamilien noch passgenauer unterstützen und auf die Besonderheiten ihres Fertighauses eingehen. Damit heben wir unsere Kooperation mit der DIY Academy nach vier sehr erfolgreichen Jahren noch einmal auf ein neues Level." Alle Coaches seien erfahrene und ausgebildete Handwerker, ergänzt Carsten Bruckner, DIY-Coach aus Berlin. "Sie haben jedoch alle unterschiedliche Gewerke als Schwerpunkt. Mit der Schulung bei Living Haus stellen wir sicher, dass alle Coaches denselben Wissensstand bezüglich der Fertigbauweise sowie der drei Ausbaustufen von Living Häusern haben und wissen, welche Arbeitsschritte zu welchem Zeitpunkt im Bauprozess schon durchgeführt wurden und was noch fehlt." So können sie die Baufamilien während des 3-Tage-Coachings in ihrem neuen Zuhause perfekt beraten.

Auch bei den Teilnehmern kam der Tag in Schlüchtern gut an: "Ich bin von dem Tag begeistert", sagt DIY-Coach Sascha Ender. "Wir haben viele Informationen erhalten, die wir bei unseren Einsätzen gut gebrauchen können. Die Schulung war sehr professionell." Sein Kollege Andrew Thomas ergänzt: "Die Werksbesichtigung war sehr gut. Der Roboter für die Wandproduktion ist einmalig. Fast so wie im Automobilbau."

Das 3-Tage-Coaching im neuen Zuhause kann jede Living Haus Baufamilie als Inklusiv-Service in Anspruch nehmen. Direkt vor Ort trainiert der Profi mit den Bauherren die Gewerke, die sie selbst umsetzen wollen. Unter der Anleitung des Coaches haben sie so die Gelegenheit, die Arbeiten zu üben und alles zu fragen, was sie wissen möchten. Darüber hinaus erhalten sie viele ganz praktische Profi-Tipps, mit denen die Arbeit leichter von der Hand geht. Am häufigsten interessieren sich Baufamilien für die Gewerke, die zur klassischen Heimwerkerdomäne zählen und die sie auch in der Ausbaustufe "Ausbauhaus-Plus" noch selbst machen können: Boden, Wände, Türen. Mit der Anleitung durch den Profi-Coach können sie sicher sein, dass die Fliesen richtig liegen oder auch der Dielen- oder Laminatfußboden satt liegt.

Damit sich Baufamilien schon vorab einen Eindruck davon verschaffen können, wie praxisgerecht und selbst für Laien einfach zu bewältigen die Ausbautätigkeiten sind, hat Living Haus gemeinsam mit der DIY Academy Video-Tutorials erstellt, die eine Reihe von Ausbau-Themen behandeln. Diese stehen auf der Living Haus Website allen Interessenten zur Verfügung: www.livinghaus.de/video-tutorials

Neben dem DIY Coaching sorgt Living Haus mit weiteren Inklusiv-Leistungen dafür, dass Baufamilien sicher ihren Traum vom eigenen Zuhause verwirklichen können. Das beginnt beim Grundstücks-Service, geht über den Finanzierungs-Service und die Architektenleistungen weiter, die Materialliste für den Ausbau, den optionalen OBI Wertcheck und die Premium-Beratung im Baumarkt, bis hin zum Coaching durch die Trainer der DIY Academy und eine umfassende Betreuung durch Living Haus über das ganze Bauprojekt hinweg.

Viva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Ausbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt.

Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten. Mehr Informationen: www.livinghaus.de

