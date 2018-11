Schlüchtern (ots) - Eine Auszeichnung jagt die andere bei Living Haus (www.livinghaus.de): Das innovative Lifestylemagazin #ZUHAUSE hat gleich mehrere Preise abgeräumt und wurde nun mit einem Econ Special Award sowie mit einem goldenen Fox VISUAL Award für Effizienz 2018 ausgezeichnet.

Insgesamt ist #ZUHAUSE ein wundervoll unterhaltsames Lifestyle-Magazin, das stringent dem Markenkern folgt", heißt es in der Würdigung des Econ Verlags und der Handelsblatt-Gruppe, die seit 2007 die Econ Awards an die beste Unternehmenskommunikation aus dem deutschsprachigen Raum verleihen. Das selbstironische Cover stelle einen deutlichen Kontrast zu eher konservativen Publikationen der Baubranche dar: "Format, Haptik und Optik des Magazins sind außergewöhnlich, die Bildauswahl ist großartig." Auch die Jury des Fox Awards überzeugte #ZUHAUSE: Das Magazin weise in allen Kriterien eine überdurchschnittliche Effizienz-Performance auf und sei ein inspirierendes Vorzeigebeispiel.

Frisch, frech und unkonventionell vermitteln wir unsere Kernbotschaft: Wir haben Zuhause verstanden. Unser Magazin #ZUHAUSE verkörpert daher all die Themen, die Living Haus ausmachen, die aber auch unsere Baufamilien mit ihrem zukünftigen Zuhause verbinden", erklärt Sven Keller, Marketingleiter bei Living Haus. Das sei mehr als nur Tapeten, Stühle und Grills. Das gehört dazu, reicht aber nicht.

Mit den Erfahrungen aus der Print-Ausgabe entwickeln wir #ZUHAUSE nun als vollständig digitales Medium weiter", so Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Es wird sich natürlich weiter im Living Haus Kosmos bewegen und wie das Print-Magazin die Grenzen deutlich über die reine Produktkommunikation hinaus ausdehnen - eben auf alles, was ein Zuhause ausmacht." Während aber die Inhalte der Erstausgabe ihren Weg vom Print-Magazin in die digitalen Kanäle von Living Haus fanden, werden die Themen zukünftig direkt digital produziert und veröffentlicht, erläutert Keller. "Wir wollen unseren Kunden und Interessenten alle Informationen noch einfacher und leichter zugänglich machen. Heute heißt das eben vor allem digital und mobil. Deshalb passen wir nach und nach alle unsere Kommunikationskanäle und Prozesse darauf an." Eine spätere Print-Nutzung schließt das freilich nicht aus.

Living Haus, die Ausbauhaus-Marke der Bien-Zenker GmbH, bietet Baufamilien ein Ausbauhaus-Konzept mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Flexibilität. Mehr zu Living Haus: http://livinghaus.de

