Speed Queen führt eine neue Generation vernetzter Waschmaschinen und Wäschetrockner für Waschsalons ein

Ripon, Wisconsin (ots/PRNewswire)

Die Quantum Touch Produktpalette umfasst die beste am Markt verfügbare Tastbildschirmsteuerung und ist mit dem werkseitigen Speed Queen Insights, einem leistungsfähigen Wäscherei-Management-System und einer Kunden-App ausgestattet.

Speed Queen®, das weltweit führende Unternehmen im Wäschereisektor führte seine Quantum Touch Produktreihe im Rahmen der Fachmesse Clean Show in New Orleans ein. Die Produktreihe ist nun für den Rest der Welt verfügbar und erfüllt hinsichtlich Spitzentechnologie die hohen Anforderungen der europäischen Märkte und der APAC-Märkte.

Die vernetzten Waschmaschinen und Trockner sind mit einem Tastbildschirm-Steuersystem der nächsten Generation ausgestattet, das die Kundenerfahrung auf ein neues Niveau heben wird. Das neue Steuersystem für gewerbliche Waschschleudermaschinen und Wäschetrockner verfügt zudem über moderne Funktionen zur Steigerung der Rentabilität und des Investitionsertrages.

"Es ist offensichtlich, dass der Wäscherei-Kunde von heute anspruchsvoller ist und höhere Erwartungen in Bezug auf das Wascherlebnis hat. Die Integration technologischer Lösungen bietet die Möglichkeit, die Abläufe im Wäschereisektor einfacher und angenehmer zu gestalten", erklärte Rocco di Bari, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Alliance Laundry. "Mit der Einführung von Quantum Touch hat Speed Queen mit seinen vollständig integrierten Lösungen bei den Technologien weiterhin die Nase vorn."

Quantum Touch Waschschleudermaschinen und Wäschetrockner präsentieren sich außerdem in einem neuen Look, der die Ästhetik im Waschsalon unterstreicht und Betreibern damit die Möglichkeit bietet, sich von der Konkurrenz zu unterscheiden. Und das Beste daran - mit Quantum Touch bieten die Betreiber ihren Kunden zudem eines der intuitivsten Steuersysteme des Sektors an - ein System mit zahlreichen Funktionen, die von den Nutzern geschätzt werden, z. B.:

- Zahlreiche Programm-Optionen mit Beschreibungen für eine optimale Auswahl des gewünschten Waschgangs - Bedienerhinweise mit Beschreibungen für eine einfache Auswahl des gewünschten Waschprogramms - 30 Sprachen, sodass die Anwender immer genau wissen, wie die einzelnen Geräte in Betrieb gesetzt werden (Schluss mit unübersichtlichen Anweisungen an Waschsalon-Wänden) - 7-Zoll und 5-Zoll Tastbildschirme (komplette Farbpalette) mit modernster Bildanzeige - Saubere Schritt-für-Schritt-Anleitung für einfachste Bedienung

Erhöhtes Rentabilitätspotential für Betreiber durch klare Benutzerführung bei Waschgangänderungen und weil Kunden eher Waschsalons wählen, die mit den modernsten, benutzerfreundlichsten Maschinen ausgestattet sind. Außerdem werden Betreiber die neuen Funktionen zur Konfiguration der Maschinenzyklen für eine Anpassung an unterschiedliche Marktanforderungen schätzen. Quantum Touch Ausrüstung verfügt über ein auf die Zukunft ausgerichtetes Design; die Aktualisierung des Betriebssystems erfolgt z. B. automatisch, wodurch Software-Aktualisierung ganz wegfällt.

Darüber hinaus entwickelt Speed Queen gerade das System Speed Queen Insights - die beste App für Wäscherei-Management-Systeme und für Kunden - die jetzt auch dem internationalen Vertrieb zur Verfügung steht, nachdem sie bei Speed Queen Händlern in Nordamerika mit Begeisterung aufgenommen wurde.

Wenn Betreiber bereit sind, diese Technologie mit einem Speed Queen Insights Abonnement zu kombinieren, das sowohl das Speed Queen App als auch die Speed Queen Rewards umfasst, verfügen sie über alle Komponenten, die für eine Nutzung des vollständigsten, modernsten Wäscherei-Management-Systems in diesem Sektor erforderlich sind.

Mit einem Speed Queen Insights Abonnement haben sie Zugriff zu allen Daten, die sie benötigen, um Entscheidungen zugunsten der Rentabilitätssteigerung treffen zu können. Das System wird mit Speed Queen Care geliefert, und das bedeutet, dass es vom weltweit führenden Unternehmen im Bereich der gewerblichen Wäscherei werkseitig unterstützt wird.

Weitere Informationen über Quantum Touch oder Speed Queen Insights finden Sie auf der Internetseite quantumtouchseries.com.

About Speed Queen - Speed Queen versorgt Münzwäschereien mit einer Vielzahl an zuverlässigen Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Ausstattungen für Waschsalons. Als führendes Unternehmen in diesem Sektor setzt Speed Queen seine Marktkenntnis ein, um das Wachstum von SB-Waschsalons zu stützen. Dazu bietet das Unternehmen auch Speed Queen Financial Services (ein Finanzierungssystem) an, das insbesondere den Wäschereisektor mit zusammenhängenden, stabilen Lösungen für langfristige Finanzierungen versorgt. Die Marke ist ein in Ripon, Wis.-(USA) etabliertes Unternehmen, nämlich Alliance Laundry Systems LLC,der weltweit führende Hersteller gewerblicher Wäscherei-Produkte und Erbringer von Dienstleistungen für Waschsalons, Residenz- und Firmenwäschereien. Weitere Informationen finden Sie unter www.SpeedQueenCommercial.com.

