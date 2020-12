OnApp

OnApp startet das brandneue CDN.net - ein schnelles, sicheres und internationales Content Delivery Network

LondonLondon (ots/PRNewswire)

Kostenlose Testversion verfügbar unter https://cdn.net

OnApp hat eine brandneue Version von CDN.net auf den Markt gebracht, einem Content Delivery Network für alle Unternehmen, die auf eine schnelle und zuverlässige Online-Präsenz angewiesen sind, um ihren Umsatz und die Kundenzufriedenheit zu maximieren. Eine kostenlose Version ist jetzt unter https://cdn.net verfügbar.

CDN.net macht Online-Geschäfte schneller, indem es ihre Webseiten, Skripte, Dateien, Bilder und Videos an sein globales Netzwerk verteilt. Kunden erhalten ihre Inhalte so von dem Netzwerkstandort, der sie am schnellsten liefern kann. Mit 160 Standorten weltweit bietet CDN.net eine wirklich weltweite Abdeckung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für E-Commerce-Unternehmen, Website-Besitzer, Spieleanbieter und OTT-Videofirmen.

"Durch den Corona-Lockdown ist die Nachfrage nach E-Commerce- und Unterhaltungsdiensten enorm gestiegen. Es war noch nie so wichtig sicherzustellen, dass Ihre Internet-Präsenz so schnell wie möglich ist", sagte Olga Laguta, VP Sales bei CDN.net. "Mit CDN.net ist es ganz einfach für alle Unternehmen, die online aktiv sind, ihre Website oder ihren Stream für ihre Benutzer optimal zu gestalten. Das macht sich in einer besseren Kundenerfahrung, weniger nicht vollendeten Einkäufen, schnelleren Downloads und einem überzeugenderen Angebot bemerkbar."

CDN.net verbessert auch die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit für webbasierte Unternehmen. Mit CDN.net reduziert sich die Last auf Ihrem Webserver, denn Inhaltsanfragen werden an Server auf der ganzen Welt verteilt - und wenn ein Server nicht erreichbar ist, übernimmt der nächstschnellste. CDN.net stellt seinen Benutzern auch kostenlose SSL-Zertifikate und eine konfigurierbare WAF (Web Application Firewall) zur Verfügung, die Websites vor schädlichem Datenverkehr schützen.

Eine Reihe von CDN-Paketen ist jetzt unter https://cdn.net verfügbar. Das CDN.net-Team kann auch maßgeschneiderte CDN-, private CDN- und Managed CDN-Services für Kunden bereitstellen.

Informationen zu CDN.net

CDN.net macht es E-Commerce-Anbietern, Spielanbietern, Website-Besitzern, Streaming-Diensten, Video-on-Demand-Unternehmen und Dienstanbietern, einfach, ein CDN zu nutzen. Das Unternehmen ist Teil der OnApp-Firmenfamilie. OnApp wurde im Juli 2010 gegründet. Heute betreibt OnApp Cloud- und CDN-Dienste für Kunden in 93 Ländern - darunter schätzungsweise ein Drittel aller öffentlichen Clouds. Weitere Informationen finden Sie unter https://cdn.net und https://onapp.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344798/CDN_net_Logo.jpg

Pressekontakt:

Steve Fenton

+44 (0)7738 643271

enquiries@cdn.net

Original-Content von: OnApp, übermittelt durch news aktuell