2018 China (Shenzhen) International Vape Expo, organisiert von Reed Huabo Exhibitions, wird das einflussreichste Event in der chinesischen E-Zigaretten-Branche

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Reed Huabo Exhibitions ist Organisator der kommenden Veranstaltung 4. China Shenzhen Vape Expo (E-Zigaretten/Dampfer), die im Shenzhen Convention & Exhibition Center vom 1. bis 3. Oktober 2018 stattfinden wird. Der im Vereinigten Königreich niedergelassene Eventveranstalter Reed Exhibitions war bereits mit Erfolg bei drei Vape-Ausstellungen in Shenzhen vom 20. bis 23. Oktober 2015 und 2016 bzw. einer weiteren in Chengdu vom 23. bis 25. Juni 2017 tätig.

Zu den Höhepunkten der 4. China Shenzhen Vape Expo gehören:

- 150 Aussteller und über 30.000 Besucher - 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche - Datenbank mit mehr als 2.000 Vape-Geschäften und führenden Vape-Distributoren in ganz China - Datenbank mit 500.000 Käufern mit 26 Jahren Erfahrung bei der Organisation der größten Geschenke & Heim-Messe in China - Unterstützung vom E-Zigaretten-Branchenausschuss der China Electronics Chamber of Commerce (ECCC)

Informationen zur Messe

Veranstalter der 4. Shenzhen Vape Expo ist Reed Huabo Exhibition (Shenzhen) Co., Ltd, ein Unternehmen mit 26 Jahren Erfahrung bei der Organisation der größten Messe für Geschenke & Heim in China. Wir möchten auch weltweit tätige Käufer, Distributoren und Großhändler zu unserer Messe einladen, um verwandte Dienste gemeinsam mit den Ausstellern zu besuchen. Während der Ausstellung finden zahlreiche Aktivitäten statt, u. a. ein internationaler Branchenforum-Gipfel, der Vapor-Karneval, die 2018 World Vape Championship, ein Vaping-Tricks-Wettbewerb und die JD-Liveshow.

Für zusätzliche Informationen:

Website: vapexpoen.reedhuabo.com Instagram: VapeExpoChina Facebook: Vapexpochina

Pressekontakt:

Celicia Chen

celicia.chen@reedhuabo.com

+86-755-3398-9225



Gilbert

+86-755-3398-9300

