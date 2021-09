Renaissance BioScience Corp.

Biopestizid-Technologie auf RNA-Basis tötet den Kartoffelkäfer in einem unabhängigen Test zu 98 % ab

Positive Auswirkungen auf die Umwelt, nachhaltig - Die auf Hefe basierende RNA-Produktion und orale Verabreichungstechnologie für den Pflanzenschutz ist umweltverträglich und nutzt RNAi, um spezifische Gene in bestimmten Schädlingen genau anzusprechen, wodurch eine Schädigung anderer Organismen oder von Boden, Wasser und Luft durch ein breites Spektrum vermieden wird.

Renaissance BioScience Corp., ein weltweit führendes Biotechnologie-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass ein unabhängiger Test seiner umweltfreundlichen, auf RNA basierenden Biopestizid-Technologie, der an Colorado-Kartoffelkäfer-Larven (CPB) durchgeführt wurde, zu einer 98,3-prozentigen Sterblichkeit führte und das Ausmaß der durch den Käfer verursachten Pflanzenschäden stark reduzierte.

Bei dem Proof-of-Concept-Test, der von einer führenden internationalen landwirtschaftlichen Beratungsfirma mit Erfahrung in der Bewertung von Pestiziden durchgeführt wurde, kam die von Renaissance entwickelte RNA-Interferenztechnologie auf Hefebasis zum Einsatz, die darauf ausgelegt ist, ein bestimmtes CPB-Gen gezielt auszuschalten. Dies wiederum führte zu einer hohen CPB-Mortalität und schützte die Kartoffelpflanze. Ein wesentliches Merkmal und ein industrieller Vorteil der neuartigen, proprietären RNA-Produktions- und oralen Verabreichungsplattformtechnologie von Renaissance besteht darin, dass es möglich ist, in jede Zelle des Verabreichungssystems mehrere verschiedene Gentargets einzubringen, wodurch das Potenzial für CPB, eine Resistenz gegen dieses innovative Biopestizid zu entwickeln, erheblich reduziert oder beseitigt wird.

Dr. John Husnik, CEO von Renaissance BioScience, kommentiert: "Dies sind sehr vielversprechende Ergebnisse, die deutlich zeigen, dass die umweltfreundliche Technologie von Renaissance die Kartoffelpflanze vor dem Kartoffelkäfer schützt. Wir haben noch einiges zu tun, aber diese Ergebnisse bestätigen das Potenzial unserer Technologie für den Pflanzenschutz. Da die kostengünstige Produktion von Hefe in großem Maßstab bereits von etablierten globalen Hefeunternehmen zur Verfügung steht, konzentrieren wir uns jetzt darauf, die Wirksamkeit durch weitere Labortests und Feldversuche zu maximieren und geeignete kommerzielle Partner für die nächsten Phasen der Produktentwicklung zu finden.

Die Technologie der RNA-Produktion und der oralen Verabreichung von Renaissance ist nicht nur ein potenziell wirksames Biopestizid gegen eine Vielzahl von Schädlingen, sondern bietet auch vielversprechende Anwendungen in der Human- und Tiermedizin, einschließlich der Aquakultur. Hefe ist seit Tausenden von Jahren ein erstaunliches natürliches Arbeitspferd für die menschliche Zivilisation, und wir setzen sie ein, um viele neue aufregende Anwendungen für umweltverträgliche Biopestizide und Biotherapeutika für die Zukunft zu entwickeln."

Der Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata) ist einer der wirtschaftlich verheerendsten Schädlinge für den Kartoffelanbau in Nordamerika und Mexiko, in Europa, Russland und Osteuropa sowie in Asien, einschließlich des westlichen und nordöstlichen Chinas. Als weltweit führende Kartoffelproduzenten stehen China und Indien an der Spitze der Ausbreitung der CPB, die sich nach Osten ausbreitet. Die CPB hat die legendäre Fähigkeit, Resistenzen gegen eine breite Palette von chemischen Pestiziden zu entwickeln, die bisher zu ihrer Bekämpfung eingesetzt wurden, und es wird dringend eine natürliche Biopestizidlösung benötigt, um die weit verbreiteten Schäden und die hohen wirtschaftlichen Kosten, die durch diesen Schädling verursacht werden, erheblich zu reduzieren.

Informationen zu Renaissance BioScience Corp.

Renaissance mit Sitz in Vancouver, Kanada, ist ein Unternehmen, das mit seinen Bioengineering-Plattformtechnologien innovative, marktreife, funktionelle Mikroorganismen entwickelt, die Lösungen für ein breites Spektrum von Gesundheits-, Umwelt- und Industrieproblemen bieten. Ausführliche Informationen über die Renaissance-Unternehmensgruppe finden Sie unter www.renaissancebioscience.com.

Für weitere Medieninformationen oder zur Vereinbarung von Interviews: Steve Campbell, Campbell & Company Strategies Inc., Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Vancouver, BC, Kanada, 01 604 888-5267, renaissance@ccom-pr.com; Für kommerzielle oder technologische Entwicklungsanfragen: Dr. John Husnik, CEO, Renaissance BioScience Corp., Vancouver, BC, Kanada, 01 604 822-6499, jihusnik@renaissancebioscience.com

