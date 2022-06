MeisterLabs

RemoteTech Breakthrough Awards 2022: Meister zum "Overall Team Collaboration Company of the Year" gekürt

Jährliche Preisverleihung würdigt Innovationen in der weltweiten Remote-Technologiebranche

München (ots)

Meister (auch bekannt als MeisterLabs), eine weltweit führende Marke für Produktivitäts- und Kollaborations-Tools, ist im Rahmen des dritten jährlichen RemoteTech Breakthrough Awards als "Overall Team Collaboration Company of the Year" ausgezeichnet worden. Der Preis wird von RemoteTech Breakthrough vergeben, einer führenden unabhängigen Marktforschungsorganisation, die herausragende Technologieunternehmen, Produkte und Dienstleistungen bewertet und auszeichnet, die Remote-Arbeit und verteilte Teams auf der ganzen Welt unterstützen.

Die Mission des jährlichen RemoteTech Breakthrough Awards besteht darin, branchenweit die besten Technologieunternehmen, Lösungen und Produkte in der heutigen Remote-Technologieindustrie umfassend zu analysieren und zu bewerten. Für das diesjährige Programm wurden mehr als 1.450 Nominierungen aus über 15 verschiedenen Ländern weltweit eingereicht.

"Wir freuen uns sehr, von RemoteTech Breakthrough ausgezeichnet zu werden. Um auf dem kompetitiven Markt für Produktivitätslösungen hervorzustechen, reicht es nicht, Remote-Arbeit einfach nur zu ermöglichen, sondern es muss auf die effizienteste und benutzerfreundlichste Weise geschehen", sagt Michael Hollauf, Mitgründer und CEO von Meister. "Jedes unserer drei Produkte lässt sich als eigenständiges Tool anwenden, sodass Nutzer:innen nur die Produkte kaufen können, die sie tatsächlich auch benötigen. Wenn sie zusammen verwendet werden, bietet die Suite kompatible Integrationen, die jedes Produkt noch leistungsfähiger machen und fehlerfreie End-to-End-Workflows gewährleisten. Auf diese Weise ermöglicht sie Teams, hervorragend zusammenzuarbeiten - ganz egal wo sie sind und was sie tun."

Die ausgezeichneten Produkte der Plattform, MindMeister, MeisterTask und MeisterNote, geben Teams die Freiheit, von überall aus zu arbeiten - kollaborativ, nahtlos und sicher. Dank der cleveren Funktionen und Integrationen können sie sich vernetzen, organisiert bleiben und klare Prozesse für die Arbeit von zu Hause festlegen.

Die Meister Suite ist dafür bekannt, dass sie intuitiv ist und wenig bis gar keine Einarbeitung der Nutzer:innen erfordert. Außerdem ist sie skalierbar und wächst mit der Anzahl an Nutzer:innen während die Prozesse effizient und nachhaltig bleiben. In einer Zeit, in der Schwachstellen in der digitalen Privatsphäre ausgenutzt werden, ist die Meister Suite zudem sicher. Meister bietet marktführende Datenschutzfunktionen, die den Bedarf an unabhängigen Sicherheitsrichtlinien überflüssig machen. Die Daten werden gemäß den höchsten Online-Sicherheitsstandards sicher gespeichert, und jedes Tool ist DSGVO- und CCPA-konform.

Einfachheit ist dabei der Kern der Meister-Tools: cloud-basiert, remote-freundlich und so konzipiert, dass die Nutzer:innen sofort loslegen können.

Das preisgekrönte Tool MindMeister ist das erste Produkt von Meister. Das Online-Mindmapping-Tool ermöglicht es Teams, remote und asynchron zu planen, zu brainstormen und Ideen zu entwickeln. Zum Tool gehören Kollaborationsfunktionen wie etwa die Bearbeitung in Echtzeit, Kommentare und Erwähnungen, was die Projektplanung vereinfacht, ganz egal von welchem Ort.

MeisterTask ist ein Aufgabenmanagement-Tool und wird von Millionen Menschen weltweit genutzt. Mit der Software können remote-arbeitende Teams ihre Kommunikation, die Zusammenarbeit und das agile Aufgabenmanagement verschlanken und gleichzeitig Probleme wie Tool-Chaos sowie bei der Sicherheit und der Projektübersicht lösen.

Das dritte Tool ist MeisterNote, eine kürzlich eingeführte Online-Dokumentationssoftware, mit der sich hybride Teams durch eine verschlankte und zentralisierte Kommunikation besser abstimmen können. Dies macht Remote Work produktiver und verhindert eine Informationsüberlastung. Denn mit MeisterNote werden Informationen an einem leicht zugänglichen, zentralen Ort gespeichert, was die Abstimmung zwischen den Mitarbeitenden erleichtert.

"Für Manager:innen sowie ihre Teams kann Remote Work wie ein wahr gewordener Traum erscheinen, jedoch ist die Realität nicht immer so rosig. Einige sind bei dieser Form des Arbeitens ganz in ihrem Element, andere kämpfen jedoch mit der Trennung vom Büro oder digitaler Ermüdung. Dies liegt oft daran, dass Tools in pandemischer Panik eingeführt und nie überprüft wurden. Das Ergebnis? Die Produktivität des Teams wird beeinträchtigt", so Bryan Vaughn, Managing Director der RemoteTech Breakthrough Awards. "Die Produktivitäts-Tools von Meister sind beeindruckend gestaltet, benutzerorientiert und eng integriert. Sie helfen Teams dabei, ihre Büroprozesse im digitalen Raum abzubilden, was zu einem besseren Engagement und einer höheren Produktivität führt. Wir gratulieren Meister daher herzlich zur Auszeichnung 'Overall Team Collaboration Company of the Year'."

Über Meister

Meister wurde im Jahr 2006 von Michael Hollauf und Till Vollmer gegründet. Heute besteht das Team aus mehr als 150 enthusiastischen Menschen, die in Büros in Wien, München und Seattle arbeiten. Gemeinsam entwickeln sie smarte, intuitive Web-Apps, die Teams - egal welcher Größe und aus welcher Branche - dabei helfen, Ideen umzusetzen. Die Produkte werden bereits von mehr als 30 Millionen Nutzer:innen weltweit eingesetzt.

Die Meister Suite ist der Ort, an dem gearbeitet wird. Bestehend aus MindMeister, MeisterTask und MeisterNote gibt die Suite den Benutzer:innen alle Werkzeuge, die sie brauchen, um einen effizienten und kreativen Workflow von der Ideen bis zur Umsetzung zu schaffen. Vom gemeinsamen Brainstorming bis zum agilen Task-Management und der einfachen Dokumentation der Projekte - die einzelnen Tools der Meister Suite ergänzen sich perfekt und sind so integriert, dass sie das gemeinsame Arbeiten auf ein komplett neues Level bringen. Mehr Informationen unter www.meister.co/

Über RemoteTech Breakthrough

Die RemoteTech Breakthrough Awards sind Teil von Tech Breakthrough, einer führenden Marktforschungs- und Anerkennungsplattform für globale Technologieinnovationen und -führerschaft. Das Programm widmet sich der Auszeichnung herausragender Technologien, Dienstleistungen, Unternehmen und Produkte, die Remote-Arbeit und verteilt-arbeitende Teams rund um den Globus unterstützen. Das RemoteTech Breakthrough Awards-Programm bietet ein Forum für die öffentliche Anerkennung der Leistungen von Technologieunternehmen und -lösungen in Kategorien wie Messaging & Kommunikation, Projektmanagement, virtuelle Veranstaltungen, Teamzusammenarbeit, virtuelle Büros, kollaboratives Design und mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie RemoteTechBreakthrough.com.

