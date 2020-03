MeisterLabs

Effektiveres, ortsunabhängiges Teamwork

MeisterTask führt neues Feature Agenda ein

München (ots)

Die Münchner Software-Firma Meister veröffentlicht das neue Feature Agenda für ihr beliebtes Task-Management-Tool MeisterTask und fördert so eine effektivere, ortsunabhängige Zusammenarbeit von Teams. Von Agenda profitieren insbesondere Teammitglieder, die nicht nur an einem Projekt arbeiten, sondern an mehreren zeitgleich beteiligt sind.

*Einzigartige Funktionen für produktives Teamwork*

Ein Großteil der Task-Management-Lösungen richtet sich ausschließlich an Manager und Teamleiter und bietet ihnen ein Tool, um die Produktivität ihrer Mitarbeiter im Blick zu behalten. MeisterTask bietet zusätzlich zu umfassenden Funktionen für Führungskräfte nun mit Agenda ein Feature, das explizit diejenigen Kollegen in ihrer täglichen Arbeit unterstützt, die operativ in mehreren Projekten gleichzeitig tätig sind.

Im Unterschied zu anderen Task-Management-Tools ermöglicht Agenda eine vollständig personalisierbare Anordnung der für sich selbst erstellten und auch Kollegen zugewiesenen Aufgaben. Hierbei kann ausschließlich jeder Mitarbeiter für sich selbst entscheiden, welche Aufgaben in seiner persönlichen Agenda-Umgebung auftauchen sollen und welche nicht.

*Personalisierbar sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte*

Projekte werden häufig von Führungskräften gestaltet, die Mitarbeiter haben hierbei oft kein Mitspracherecht. Die eigene Agenda hingegen kann jedes Team-Mitglied individuell einrichten, wie er oder sie es möchte. Beispielsweise ist das Erstellen von Spalten möglich, die die Wochentage repräsentieren oder aber von solchen, die einen GTD-Workflow widerspiegeln, um so auch bei komplexen Projekten in Teams alle Aufgaben zu überblicken.

Agenda ermöglicht außerdem, die Aufgaben anderer Kollegen im Auge zu behalten. Vor allem, wenn mehrere Mitarbeiter an einer Aufgabe beteiligt sind, ist dies nützlich - zum Beispiel wenn sie den Entwurf eines Kollegen kurz durchsehen und freigeben, oder auf einen Kommentar antworten müssen. All diese Aufgaben können nun in Agenda festgehalten werden, was es auf einzigartige Weise möglich macht, auch den Fortschritt von Aufgaben, die nicht einem selbst zugewiesen sind, effektiv nachzuvollziehen.

Agenda fungiert damit als zentrales und ansprechend gestaltetes Pinboard, auf dem alle eigenen und erteilten Tasks aus unterschiedlichen Projekten übersichtlich festgehalten werden, und ermöglicht eine Arbeitserleichterung sowie Effizienzsteigerung.

*Den Einstieg ins Remote-Office erleichtern*

Michael Hollauf, Mitgründer und Geschäftsführer von Meister, sagt zum Launch von Agenda: "Mit Agenda schaffen wir einen neuen, persönlichen Bereich für Mitarbeiter, an dem sie ihren Teil der Arbeit genau so organisieren können, wie es für sie am besten funktioniert. Hier werden sie nicht abgelenkt, nicht überfordert, sondern können sich auf die Aufgaben konzentrieren, die für sie gerade relevant sind. Viele unserer Kunden sind Firmen, die gerade mit der Digitalisierung beginnen oder zum ersten Mal im Remote-Office arbeiten. Unser Ziel ist es, ihnen den Einstieg in das digitale Task-Management so einfach wie möglich zu machen, und Agenda trägt einen wesentlichen Beitrag dazu bei. Das Feedback unserer Beta-Tester ist eindeutig: Wer Agenda einmal verwendet hat, der kann sich den Arbeitsalltag ohne diese Funktion nicht mehr vorstellen."

Seit dem Markteintritt im März 2015 gewann MeisterTask mehr als 3 Millionen Nutzer. Das Online-Mindmapping-Tool MindMeister wird bereits von 12 Millionen Nutzern verwendet und verzeichnet weiterhin einen Anstieg der User-Zahlen. Einer der Vorteile der preisgekrönten Produkte des 2006 gegründeten Unternehmens Meister ist die DSGVO-konforme Datenverarbeitung in ausschließlich deutschen Server-Zentren.

*Über MeisterTask*

MeisterTask ist neben der Online-Mindmapping-Lösung MindMeister eines von zwei Produkten des größten deutschen Anbieters für Aufgabenverwaltungs-Software Meister. MeisterTask ist ein webbasiertes Task-Management-Tool für Teams, das neben einer Browser-Version auch Apps für Mac, Windows, iOS und Android bietet. Alle Aufgaben lassen sich unterschiedlichen Projekten und einzelnen Kollegen zuordnen und passen sich so perfekt dem individuellen Workflow an. Mithilfe von praktischen Automationen in MeisterTask beschleunigen Unternehmen jeder Branche und Größe ihre Kommunikation und internen Prozesse. Eine intuitive Benutzeroberfläche sowie das funktionale und zugleich ansprechende Design des Tools sorgen dafür, dass die Zusammenarbeit in MeisterTask nicht nur effizienter ist, sondern auch Spaß macht. MeisterTask befähigt so Firmen in ihrer digitalen Transformation, trägt zur Prozessoptimierung, einer gesteigerten Zufriedenheit der Mitarbeiter und zu einem papierlosen, zeitgemäßen Arbeiten bei.

