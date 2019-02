Yext

Wendi Sturgis wird CEO von Yext Europe

Berlin (ots/PRNewswire)

Mit 20 Jahren Erfahrung in Marketing und Technologie wird Wendi Sturgis die neue Yext-Chefin in Europa

Yext, der führende Anbieter im Bereich Digital Knowledge Management (DKM), hat Wendi Sturgis zum CEO für Europa ernannt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Technologie- und Marketingbereich übernimmt sie die Verantwortung für die schnell wachsende europäische Dependance des Unternehmens. Sturgis ist Chief Client Officer bei Yext und hat seit knapp acht Jahren Führungspositionen im Unternehmen inne, unter anderem in den Bereichen Vertrieb, Partnerschaften, Kundenerfolg und Beratung.

"Wendi hat bei Yext entscheidende Transformationen vorangetrieben und uns von den Anfängen als kleines Start-up zu unserem heutigen Status als globaler Marktführer begleitet", sagt Howard Lerman, Gründer und CEO von Yext. "Yext erlebt in Europa ein beispielloses Wachstum, da immer mehr Unternehmen verstehen, wie wichtig die Bereitstellung verifizierter Antworten heute ist. Wendi ist genau die Chefin, die wir brauchen, um in Europa weiter zu wachsen."

Als CEO von Yext Europe wird Sturgis das weitere Wachstum des Unternehmens vorantreiben und Yexts Aktivitäten auf dem gesamten Kontinent koordinieren. Zudem wird sie auch weiterhin ihre Rolle als Chief Client Officer bei Yext ausüben. In dieser Position hat sie eines der erfolgreichsten Kundenteams für den Erfolg von Unternehmenssoftware aufgebaut.

"Ich habe von Anfang an an Yext geglaubt, aber ich habe noch nie so viele Perspektiven für uns gesehen wie heute", sagt Wendi Sturgis, CEO von Yext Europe. "Technologie verändert die Art und Weise, wie Verbraucher mit Unternehmen in Kontakt treten, und Marken auf der ganzen Welt müssen heute verifizierte Antworten liefern, um davon zu profitieren. Ich kann es kaum erwarten, an unsere bisherigen Erfolge in Europa anzuknüpfen und das Tempo noch weiter zu erhöhen, in dem wir uns entwickeln."

Sturgis hat zwanzig Jahre Führungserfahrung bei einigen der weltgrößten Tech-Unternehmen. Vor Yext war Sturgis in leitenden Positionen bei Oracle, Gartner, Right Media und Yahoo tätig. Sturgis war in mehreren Gremien aktiv, darunter Dailyworth.com, Student Transportation und Step Up Women's Network. Sie ist Absolventin des Georgia Institute of Technology und Lehrbeauftragte für Betriebswirtschaft an der Columbia Business School.

Über Yext

Yext ist die führende Plattform für Digital Knowledge Management (DKM). Yexts Mission ist es, Unternehmen die Kontrolle über ihr Markenerlebnis im digitalen Ökosystem zu geben - darunter Karten, Apps, Suchmaschinen, Sprachassistenten und andere intelligente Dienste. Heutzutage nutzen Tausende von Unternehmen weltweit die Yext Knowledge Engine (TM), um so die Interaktion mit ihrer Marke zu fördern, Laufkundschaft zu generieren und den Umsatz zu steigern.

