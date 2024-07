Flytxt

Flytxt wird in den Gartner® Magic Quadrant™ 2024 für KI in CSP Kundenmanagement and Business Operations aufgenommen

Flytxt istein führender Anbieter von KI-SaaS-Lösungen, die den Customer Lifetime Value (CLTV) für Unternehmen mit großen Kundenbeständen maximieren. Das Unternehmengibt seine Aufnahme als spezialisierter Nischenanbieter in den Gartner Magic Quadrant für Künstliche Intelligenz (KI) für Kundenmanagement und Business Operations bekannt.

FlytxtsAufnahme in den Bericht unterstreicht seine Expertise bei der Unterstützung seiner Kunden mit markterprobten Lösungen zur CLTV-Maximierung widerspiegelt. Dabei nutzt Flytxt seine spezialisierte KI, die über zwölf Jahren entwickelt,kontinuierlich verfeinert und mit Billionen von Datenpunkten trainiert wurde. Die schnell einsetzbaren KI-SaaS-Lösungen helfen Flytxts Kunden dabei, Entscheidungen und Maßnahmen in allen Bereichen der Kundeninteraktion zu optimieren. So lassen sich auf dieser Basisz. B. im Marketing, in der Kundenbetreuung oder im Produktmanagement deutlich bessere Geschäftsergebnisse erzielen.

„Wir freuen uns über die Aufnahme in den Gartner Magic Quadrant für Künstliche Intelligenz (KI) für Kundenmanagement und Business Operations. Wir haben uns für einen produktbasierten Ansatz zur Bereitstellung von KI-Lösungen entschieden, der von unserer Vision angetrieben wird, dass eine KI, die kontinuierlich aus verschiedenen Kontexten und Märkten der Kundeninteraktion lernt, den Kunden eine wesentlich höhere Genauigkeit und einen schnelleren ROI bietet", so Dr. Vinod Vasudevan, CEO von Flytxt.

„Unsere KI-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, tiefere Einblicke in die Produktnutzung und das Kundenverhalten während des gesamten Lebenszyklus zu gewinnen, und helfen ihnen, die Ertragskraft ihrer Kunden und Produktwelten deutlich zu optimieren. Anwender können bestehende Produktkataloge überprüfen und verfeinern, neue Produkte und Angebote auf den Markt bringen, künftige Aktionen oder Bedürfnisse der Kunden vorhersagen, die digitale Akzeptanz und Bindung verbessern und die Effizienz des Marketing und der Kundeninteraktion steigern,. Dies alles führt zu greifbar verbesserten Geschäftsergebnissen", fügte er hinzu.

Die effizient und intensiv trainierten und direkt einsatzbereiten KI-Lösungen von Flytxt bieten im Vergleich zu generischen oder benutzerdefinierten KI-Lösungen eine überragende Genauigkeit, Effizienz, Akzeptanz und verkürzen den Time-to-Value signifikant. Heute nutzen mehr als 75 Unternehmen die Lösungen von Flytxt, um die Kundenerfahrung zu verbessern und Wertbeitrag jedes Kunden zu maximieren.

Für weitere Informationen über Flytxt und seine Lösungen zur CLTV-Maximierung besuchen Sie bitte www.flytxt.com.

Gartner, Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations, von Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Peter Liu, 4. Juni 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und weltweit, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

