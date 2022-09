Flytxt

„Flytxt CLTV AI for CX" jetzt im SAP® Store als Teil des SAP-Branchen-Cloudportfolios verfügbar

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Flytxt B.V. hat heute bekannt gegeben, dass seine Lösung Flytxt CLTV AI for CX jetzt im SAP® Store verfügbar ist und Teil des SAP-Branchen-Cloudportfolios für die Telekommunikationsbranche ist.

Flytxt Künstliche Intelligenz für Customer Lifetime Value (Flytxt CLTV AI) nutzt die Integrationsmöglichkeiten der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) und lässt sich in die SAP Customer Data Platform integrieren, um verwertbare Kunden- und Produktdaten zu liefern, die die Arbeitsabläufe und AI-basierenden Entscheidungen im Bereich der Customer Experience verbessern und so zu optimierten Geschäftsergebnissen führen.

„Die Nutzung des CLTV wird immer mehr zu einem Schlüsselfaktor für den Erfolg im Abonnementgeschäft. Die Maximierung des CLTV war jedoch trotz des Zugangs zu riesigen Mengen an Kundendaten und Computerressourcen schwierig", so Dr. Vinod Vasudevan, CEO von Flytxt. „Gleichzeitig wenden sich Abonnement-Unternehmen zunehmend ergebnisorientierten Geschäftsmodellen zu, um sich wiederkehrende Einnahmequellen zu sichern. Die Flytxt-Lösung hilft Unternehmen im SAP-Ökosystem, CLTV durch unsere gut ausgebildete und am Markt bewährte AI zu maximieren."

Abonnement-Unternehmen, die die SAP Customer Data Platform einsetzen, können diese Zusatzlösung von Flytxt nutzen, um zusätzliche Kundeninformationen in Form von prädiktiven Erkenntnissen, Empfehlungen und so genannten Next-Best-Actions zu erhalten.

„Die Flytxt CLTV AI for CX-Lösung ergänzt unser Portfolio und stellt unseren Geschäftskunden verwertbare Endkunden- und Produktdaten bereit", so Carl Kehres, Leiter der Geschäftseinheit Telekommunikationsindustrie bei SAP. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Flytxt, damit unsere Kunden, die ein kosteneffizientes und nachhaltiges Wachstum in ihrer Branche anstreben, von den Vorteilen unserer Partnerschaft profitieren können."

Die CLTV AI for CX-Lösung von Flytxt:

Nutzt die AI/ML-Modelle von Flytxt, die mit Billionen von kuratierten Datenpunkten trainiert wurden, um genaue und tiefere Einblicke in das historische und prognostizierte Nutzungsverhalten der Kunden zu gewinnen

Gibt Empfehlungen und Next-Best-Actions für Benutzer der SAP Customer Data Platform vor, um den Wert jeder Kundeninteraktion über alle Berührungspunkte und Wege hinweg zu optimieren

Führt Analysen ohne Code durch; spart Zeit bei der Durchführung manueller Analysen und der Entwicklung und Schulung benutzerdefinierter AI/ML-Modelle

Unterstützt APIs, die auf Kunden-, Produkt- und Kampagnendaten von der SAP Customer Data Platform und anderen CX-Anwendungen zugreifen können und dann verwertbare Erkenntnisse in diese Systeme zurückführen

Um Unternehmen auf dem Weg zum intelligenten Betrieb zu unterstützen, erweitert die SAP ihre vertikalen Lösungen um ein Ökosystem von Cloud-Branchenlösungen. Die Lösungen nutzen SAP BTP mit fortschrittlichen Technologien und sind mit der intelligenten Suite von SAP kombinierbar. Flytxt arbeitet mit SAP zusammen, um Angebote zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen der Telekommunikationsbranche gerecht werden und den Geschäftskunden Werkzeuge an die Hand geben, die ihnen helfen, positive Geschäftsergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr im SAP Store.

Flytxt ist Partner im SAP®-PartnerEdge®-Programm. Unternehmen, die SAP-Technologien aus den Bereichen Telekommunikation, Medien, Finanzdienstleistungen, Versorgungsunternehmen und Reisen nutzen, können die CLTV-KI von Flytxt abonnieren, um zusätzliche Informationen zur Maximierung des Kunden- und Produktlebenswerts zu erhalten.

Informationen zu Flytxt B.V.

Flytxt ist der vertrauenswürdige Technologiepartner von mehr als 80 digitalen Unternehmen in über 50 Ländern sowie von führenden CX-Plattformanbietern für die CLTV-Maximierung. Die preisgekrönte AI zur CLTV-Maximierung wurde anhand von realen Erkenntnissen und Mustern von mehr als einer Milliarde Kunden und Billionen von Datenpunkten entwickelt und trainiert. Das Unternehmen betreibt eine Niederlassung in Dubai, weltweite Entwicklungszentren in Indien und ist in Mexiko, den Niederlanden, Kolumbien, der Tschechischen Republik, Spanien und Kenia vertreten.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Lesen Sie bitte https://www.sap.com/copyright für zusätzliche Informationen und Hinweise zu Marken.

