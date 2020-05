Engagement Global gGmbH

Song Contest "Dein Song für EINE WELT!":

EINE WELT-Album Vol. 3 ab sofort erhältlich

Bonn

Für die Siegerinnen und Sieger des Song Contests "Dein Song für EINE WELT!" 2019/2020 geht ein weiterer Traum in Erfüllung: Nach der professionellen Produktion ihrer Songs im Tonstudio der Kreuzberger Musikalische Aktion e. V. in Berlin werden diese nun auf dem neuen EINE WELT-Album Vol. 3 veröffentlicht. Das Album beinhaltet alle Gewinnersongs der dritten Runde des Song Contests, inklusive des neuen EINE WELT-Songs "Molotov zum Blumenstrauß" des saarländischen Duos Byrd & Ward, und kann ab sofort kostenfrei auf www.eineweltsong.de bestellt und heruntergeladen werden.

Rund 500 musikalische Beiträge zu Themen der EINEN WELT wurden beim diesjährigen Song Contest von über 2.500 Kindern und Jugendlichen aus aller Welt eingereicht. Durch ein Juryverfahren und ein User-Voting wurden schließlich die Gewinnersongs gekürt, die zusammen das EINE WELT-Album Vol. 3 bilden. Das Album bietet eine ansprechende Mischung aus Pop, Rock, Chanson, Soul, Rap, Hip-Hop und Chormusik. Die Interpretinnen und Interpreten des internationalen Wettbewerbs stammen aus Brasilien, Deutschland, Kolumbien, Malawi und Simbabwe und haben als Band, Solokünstlerin, Solokünstler oder Chor ihre Songs eingereicht. Mit ihren entwicklungspolitischen Botschaften möchten die jungen Musikerinnen und Musiker andere Menschen weltweit erreichen und setzen dabei auf Musik als universelle Sprache, die Menschen über Grenzen hinweg miteinander verbindet.

Neuer EINE WELT-Song: "Molotov zum Blumenstrauß"

Mit ihrem Song "Molotov zum Blumenstrauß" senden die Hauptgewinner Byrd & Ward aus Neunkirchen einen Weckruf an ihre Elterngeneration und liefern einen Gegenentwurf zu der Welt, in der sie aufgewachsen sind. Dabei rücken sie den Wunsch nach einem friedlichen Zusammenleben in der EINEN WELT in den Mittelpunkt. Der Song begleitet die neunte Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik als Hymne und wurde neben der professionellen Studioproduktion sowie dem Platz auf dem EINE WELT-Album Vol. 3 auch mit einem professionellen Musikvideodreh prämiert - dieses ist hier zu sehen: https://youtu.be/M5l7HwXfL0s

Die Zweitplatzierten der aktuellen Runde, "Die Totenköpfe" aus Berlin, machen mit ihrem Song "Kinder dieser Welt!" auf die Ungerechtigkeiten im Zusammenhang mit Kinderarbeit aufmerksam. Ihr Song ist ein Appell an die Welt, die Rechte von Kindern ernst zu nehmen und die Augen nicht zu verschließen. Der Song "Mutter Erde" von den Drittplatzierten, Alina & Mika, thematisiert den Klimawandel. Das Duo - sie aus Süddeutschland, er aus Norddeutschland - möchte die Message verbreiten, dass alle Menschen in einem Boot sitzen und gemeinsam das Ruder in eine nachhaltige Zukunft lenken müssen. Insgesamt ist die Bandbreite an entwicklungspolitischen Themen, mit denen sich die jungen Musikerinnen und Musiker in ihren Songs beschäftigen, auch in dieser Runde wieder enorm groß.

Das EINE WELT-Album Vol. 3 mit allen Gewinnersongs der dritten Runde des Song Contests kann ab sofort unter www.eineweltsong.de kostenfrei bestellt und heruntergeladen werden.

Neben dem Platz auf dem Album wurden alle Gewinnerinnen und Gewinnern des Song Contests mit Geld- und Sachpreisen ausgezeichnet, darunter Live-Auftritte, personalisierte Urkunden sowie Workshops aus den Bereichen Musik, Performance, Tanz und Medien. Darüber hinaus dürfen sich alle Gewinnerinnen und Gewinner noch auf einen ganz besonderen Auftritt freuen: Beim EINE WELT-Festival stehen sie alle auf der großen Bühne und können ihre Songs live vor Publikum performen.

Über den Song Contest

Der Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" ruft alle zwei Jahre Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 25 Jahren dazu auf, sich musikalisch mit Themen globaler Entwicklung auseinanderzusetzen und ihren eigenen Song für die EINE WELT zu schreiben und zu komponieren. Rund 500 Songs von über 2.500 Kindern und Jugendlichen wurden in der dritten Wettbewerbsrunde 2019/2020 aus aller Welt eingereicht und auf der Webseite www.eineweltsong.de veröffentlicht. Der Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle" und wird von Engagement Global gGmbH - Service für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Die nächste Runde startet Anfang 2021. Dann können erneut Songs für die EINE WELT eingereicht werden.

