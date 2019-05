Yellowfin

IDC benennt Yellowfin im neuesten IDC Innovators-Bericht als Innovator

Yellowfin im IDC Innovators-Bericht "Asia/Pacific Next-Generation Advanced Analytics (2018)" in Folge der Markteinführung von "Yellowfin Signals" als Innovator benannt

Yellowfin, ein weltweit führender Analytikdienstleister, wurde im IDC Innovators-Bericht "Asia/Pacific Next-Generation Advanced Analytics (2018)" als Innovator angekündigt. Yellowfin erfüllte die Kriterien durch die Markteinführung einer innovativen Technologie: Yellowfin Signals. Ein Beweis dafür, dass Yellowfin ein echter Innovator in der Analytikbranche ist.

"Wir sind stolz darauf, von IDC und zahlreichen weiteren Forschungseinrichtungen als Innovator auf dem Analytikmarkt anerkannt zu werden", so Glen Rabie (CEO/Yellowfin). "Unsere neuen Produkte Yellowfin Signals und Yellowfin Stories haben die Herangehensweise von Unternehmen verändert, die Art und Weise wie Daten und Einblicke geteilt werden, um schneller Ergebnisse zu erzielen und realisierbare Schritte zu machen."

IDC Innovators sind aufstrebende Dienstleister mit einem Umsatz unter 100 Millionen US-Dollar, die entweder ein bahnbrechendes Geschäftsmodell oder eine innovative Technologie oder beides ins Leben gerufen haben. Yellowfin war einer von nur drei Dienstleistern aus der Region Asien/Pazifik, die es auf die IDC-Liste schafften.

Yellowfin schaffte es aufgrund von Yellowfin Signals, ein Produkt zur Datenerfassung, auf die Liste der IDC Innovators. Mit dem neuen Produkt können Benutzer, ohne eine manuelle Datenerkennung, eine automatisierte, personalisierte und relevante Analyse von Geschäftsdaten erzeugen.

"Unternehmen, welche die Lücke an Datenwissenschaftlern mit ausgeprägter Fachkompetenz erkannt haben, haben sich für fortschrittliche Analyselösungen entschieden, um ihre besonderen Herausforderungen in verschiedenen Bereichen zu bewältigen", so Thomas Jing, Associate Market Analyst in den Bereichen Big Data, Analytics und Praxis kognitiver/künstlicher Intelligenz (IDC Asia/Pacific). "Diese intelligenten Lösungen mit maschinellen Lernfähigkeiten können den Implementierungsprozess vereinfachen, da sie ständig nach Verbesserungen innerhalb der Unternehmensabläufe suchen und den Einsatz dieser Lösungen beschleunigen."

Über Yellowfin

Yellowfin ist ein globaler Anbieter von Business Intelligence- und Analysesoftware mit einer Reihe von erstklassigen automatisierten Produkten. Yellowfin gilt fortwährend als Innovator und ist die Nr. 1 im Bereich Embedded BI von BARC. Mehr als 27.000 Unternehmen und mehr als drei Millionen Endanwender in 75 Ländern nutzen Yellowfin täglich. Weitere Informationen unter www.yellowfinbi.com

