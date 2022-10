EpiVax

EpiVax arbeitet gemeinsam mit Intravacc und CEPI an einem Projekt zur Entwicklung eines universellen Impfstoffs gegen das Betacoronavirus

Providence, Rhode Island (ots/PRNewswire)

EpiVax, Inc. („EpiVax") freut sich, die Teilnahme an einem neuen Projekt mit Intravacc bekannt zu geben, das von der CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) finanziert wird, um universelle Impfstoffe gegen Betacoronaviren, einschließlich SARS-CoV-2, zu entwickeln. EpiVax wird den Teil der Zusammenarbeit, der die Auswahl der Impfstoffepitope betrifft, mithilfe des umfassenden In-silico-Impfstoff-Design-Tools „iVAX" durchführen.

Dieses Programm wird im Rahmen des CEPI-Aufrufs zur Einreichung von Vorschlägen 2021 zur Beschleunigung der Entwicklung von breit schützenden Impfstoffen gegen Coronaviren finanziert, die bis zu 200 Millionen US-Dollar für solche Projekte bereitstellt. Intravacc erhielt 4,8 Millionen Dollar für die Weiterentwicklung des Subunit-Impfstoffkandidaten „Avacc 101", der für die intranasale Verabreichung entwickelt wurde, um eine schützende Immunität gegen mehrere Betacoronaviren, darunter SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 und MERS-CoV, zu erreichen. Avacc 101 verwendet Intravaccs OMV-Technologie (Outer Membrane Vesicle), um Impfstoffnutzlasten für eine effektive Immunantwort zu liefern.

Als Unterauftragnehmer des Projekts wird EpiVax kreuzreaktive Beta-Coronavirus-T-Zell-Epitope für eine breite Abdeckung von COVID-19-, MERS- und SARS-Epitopen der Klassen 1 und 2 mit HLA-Beschränkung identifizieren, indem es das In-silico-Impfstoff-Design-Tools iVAX verwendet. Neben der Auswahl von Impfstoff-Epitopen wird EpiVax auch mehrere Designs entwickeln und diese In-silico-Konstrukte in vivo mit HLA-transgenen Mäusen validieren.

Dr. Annie De Groot, CEO/CSO von EpiVax, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, unsere fortschrittlichen Werkzeuge zur Entwicklung von Impfstoffen auf ein Problem von globaler Bedeutung anwenden zu können."

Informationen zu EpiVax:

EpiVax ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Vorhersage von T-Zell-Epitopen, die Immunmodulation und die schnelle Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert hat. Die Immunogenitäts-Screening-Toolkits von EpiVax für Therapeutika und Impfstoffe, ISPRI und iVAX, werden zur Förderung der Forschung einer Reihe von Unternehmen weltweit eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.epivax.com.

Informationen zu Intravacc:

Intravacc ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) für innovative Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. Intravacc hat seine Technologie in Bezug auf Polio-, Masern-, DPT-, Hib- und Grippeimpfstoffe in die ganze Welt transferiert. Intravacc bietet ein breites Spektrum an Fachwissen für die Entwicklung von Impfstoffen vom Konzept bis zu klinischen Studien der Phase I/II für akademische, industrielle und philanthropische Partner. Weitere Informationen finden Sie unter www.intravacc.nl.

kporter@epivax.com

Original-Content von: EpiVax, übermittelt durch news aktuell