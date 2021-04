EpiVax

EpiVax demonstriert Antigen-spezifische Toleranzinduktion bei Allergie mit Tregitopen, Ergebnisse in Frontiers in Immunology veröffentlicht

Providence, Rhode Island (ots/PRNewswire)

EpiVax, Inc. ("EpiVax") gibt die Veröffentlichung von "Tregitopes Improve Asthma by Promoting Highly Suppressive and Antigen-Specific Tregs" in Frontiers in Immunologie bekannt. Diese Forschung unterstreicht Tregitope als eine vielversprechende Therapie für Allergien. Die Verabreichung von IgG-abgeleiteten Tregitopen induzierte suppressive antigenspezifische T-regulatorische Zellen in Ovalbumin (OVA) und Ambrosia-allergischen Mausmodellen, wodurch die Allergen-induzierte Hyperreaktivität der Atemwege und die Lungenentzündung abgeschwächt wurden.

Tregitope sind Peptide im menschlichen Immunglobulin, die erstmals 2008 von Dr. Anne De Groot und William Martin entdeckt wurden. EpiVax hat seitdem viele weitere Tregitope validiert und ein starkes Tregitope-Patentvermögen entwickelt. Mit einem breiten Spektrum an therapeutischen Anwendungen können Tregitope co-formuliert oder mit Proteinen fusioniert werden, um antigenspezifische Toleranz zu induzieren. EpiVax lizenziert Tregitope derzeit mit kommerziellen und akademischen Partnern. Weitere Informationen über die EpiVax Tregitope Plattform finden Sie hier.

Tregitope sind in der Lage, regulatorische T-Zellen zu aktivieren und Entzündungen in einer Vielzahl von Krankheitsmodellen herunterzuregulieren. Dieser Wirkmechanismus wurde auch von anderen genutzt, die sich den Wert von Tregitopen zunutze machen wollen, darunter Marieme Dembele, Dr. Bruce Mazer und Amir Massoud von der McGill University, Montreal, Kanada. Dembele und das Team haben zuvor die antigenspezifische Toleranzinduktion durch Tregitope bei allergischen Atemwegserkrankungen nachgewiesen. Tregitope-getriebene Antigen-spezifische Down-Regulation wurde in anderen Krankheitsmodellen dokumentiert, einschließlich Typ I Diabetes,Schaben-induzierte-Allergie, experimentelle Kolitis und Schwangerschaftsverlust. EpiVax ist durch diese Ergebnisse ermutigt und erwartet eine weiterhin positive Zukunft für das Tregitope-Programm.

Zum Potenzial für zukünftige Therapien sagte Dr. Bruce Mazer, leitender Wissenschaftler am Forschungsinstitut des McGill University Health Centre: "Eine auf Tregitopen basierende Therapie könnte zu verbesserten Behandlungen von Allergien und anderen entzündlichen Zuständen führen. Die Behandlung auf Basis von IgG-Tregitopen könnte eine synthetische Alternative zu IVIg werden, mit mehr Spezifität und wahrscheinlich weniger Nebenwirkungen im Gegensatz zu steroidbasierten immunsuppressiven Behandlungen bei allergischem Asthma."

Informationen zu EpiVax: EpiVax ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Expertise in der Vorhersage von T-Zell-Epitopen, Immunmodulation und dem schnellen Design von Impfstoffen. Die Immunogenitäts-Screening-Toolkits von EpiVax für Therapeutika und Impfstoffe, ISPRI und iVAX, werden zur Förderung der Forschung einer weltweiten Reihe von Unternehmen eingesetzt. Weitere Informationen über EpiVax finden Sie unter www.epivax.com. Für weitere Informationen über Tregitope und Lizenzierungsmöglichkeiten kontaktieren Sie uns bitte hier.

Für eine kostenlose Online-Version dieser veröffentlichten Forschung besuchen Sie Frontiers in Immunology hier.

