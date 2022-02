Infomaniak

Infomaniak, der führende Schweizer Cloud-Entwickler, lanciert eine unabhängige Alternative zu den Web-Giganten und bietet allen europäischen und Schweizer Kunden 35 GB kostenlosen Speicherplatz

Winterthur (ots)

Infomaniak führt ein werbefreies, datenschutzkonformes Ökosystem für das Speichern von Dokumenten und Fotos, das Verwalten von E-Mails und Terminen und die Veranstaltung von Videokonferenzen ein. Die exklusiv in der Schweiz entwickelte Lösung wird auch dort in einer unabhängigen Cloud gehostet. Der Dienst ist auf Etik.com verfügbar und bietet 15 GB Online-Speicherplatz für das Speichern, Teilen und Zusammenarbeiten sowie 20 GB E-Mail-Volumen. In der Deutschschweiz verzeichnet das seit mehr als 25 Jahren bestehende Unternehmen ein Umsatzwachstum von 40%. Infomaniak verwendet nur Strom aus erneuerbaren Quellen, gleicht seine CO2-Emissionen zu 200% aus, ist werbefrei und verpflichtet sich, die Daten seiner Benutzerinnen und Benutzer nicht auszuwerten.

Ein in der Schweiz entwickelter Speicherdienst mit 15 GB Speicherplatz und 20 GB E-Mail-Volumen

Ein Jahr nach Einführung seiner kostenlosen E-Mail-Adresse mit 3 GB kDrive-Speicherplatz erhöht Infomaniak das Dateivolumen auf 15 GB, wobei der Datenhoheit und dem Datenschutz weiterhin eine zentrale Bedeutung eingeräumt wird.

Das Angebot umfasst eine Collaboration-Speicherlösung mit der Möglichkeit, Word-, Excel- und Powerpoint-Dateien online zu bearbeiten, dazu eine unbegrenzte Videokonferenzfunktion, ein elektronisches Postfach mit Synchronisierung von Kontakten und Terminen und einen Transferdienst für den Versand von bis zu 50 GB. Die Benutzer werden bei der Konfiguration dieser Dienste auf ihren Geräten und beim Import ihrer Daten aus den meisten E-Mail- und Cloud-Diensten (Gmail, Outlook, Yahoo Mail und Dropbox, Google Drive, Microsoft One Drive, NextCloud, usw.) durch Assistenten unterstützt.

Für höchstmögliche Sicherheit werden die Daten permanent auf drei Datenträgern, verteilt auf zwei Datencenter von Infomaniak, repliziert. Dank eines Versionsverwaltungssystems lassen sich gespeicherte ältere Dateiversionen bei Bedarf problemlos abrufen.

Diese in der Schweiz entwickelte und in den von Infomaniak konzipierten Schweizer Datencentern gehostete Alternative zu den kostenlosen Angeboten Gmail/Google Drive und Microsoft Outlook/OneDrive bietet Privatkunden insgesamt 35 GB kostenlosen Speicherplatz bei einem Unternehmen, das sich für die regionale Wirtschaft, den Schutz der Umwelt und ein Internet engagiert, das die Privatsphäre und die Daten der Benutzerinnen und Benutzer respektiert.

Eine attraktive Online-Schnittstelle mit mobilen Anwendungen, die permanent weiterentwickelt werden

Um ein Konto aufzusetzen, gibt man einfach auf https://etik.com seinen Vor- und Nachnamen und eine Mobiltelefonnummer an und wählt dann eine E-Mail-Adresse mit einer dieser Endungen: @ik.me, @etik.com oder @ikmail.com.

Die Benutzerinnen und Benutzer werden dann zum Interface mail.infomaniak.com geleitet und können dort ihre E-Mails, Kontakte und Termine verwalten. Oben rechts lässt sich ein Assistent für das Synchronisieren des Postfachs auf allen Geräten öffnen; über diesen Assistenten ist ausserdem der Zugriff auf das gesamte Ökosystem von Infomaniak, wie etwa den Speicherdienst kDrive, möglich.

Auf kdrive.infomaniak.com steht auch eine Anwendung zum Download bereit, mit der sich ausgewählte Dokumente oder einfach die aktuell bearbeiteten Dateien synchronisieren lassen (On-Demand-Synchronisierung "Lite Sync"). So können grosse Datenmengen in der Cloud gespeichert werden, um die Betriebssysteme Windows, macOS oder Linux zu entlasten. Auf mobilen Geräten ermöglicht die kDrive-App, von unterwegs auf die eigenen Daten zuzugreifen und Fotos automatisch zu speichern, um sie dann ganz einfach mit den eigenen Kontakten zu teilen - auch wenn diese kein Infomaniak-Konto haben. Derzeit entwickelt Infomaniak eine spezielle Mail-App, die noch in diesem Jahr eingeführt werden soll.

Ein unabhängiges Ökosystem, das die Privatsphäre und die Umwelt respektiert

"Wir haben beschlossen, unser Ökosystem allen Studierenden und Privatpersonen zur Verfügung zu stellen, die ihre Daten einem unabhängigen Unternehmen anvertrauen möchten, das nicht börsenkotiert ist, sondern Arbeitsplätze in der Region schafft, sein Know-how lokal entwickelt und kompromisslos für den Schutz der Umwelt einsteht", erklärt Boris Siegenthaler, Gründer und CSO von Infomaniak.

"Dank des Vertrauens einer zunehmenden Zahl von Unternehmen und Profis konnte Infomaniak seine Belegschaft zwischen 2015 und Ende 2021 von 43 auf 185 Mitarbeitende erhöhen. Wir haben heute die Kapazität, um leistungsstarke und unabhängige Alternativen zu den Web-Giganten anzubieten, die in Übereinstimmung mit unserer Roadmap und dank des Feedbacks unserer Benutzerinnen und Benutzer jeden Monat besser werden", ergänzt Marc Oehler, CEO.

"Natürlich wollen wir damit auch unser Markenimage verbessern und unsere Versprechen ins beste Licht rücken. Wir müssen eine kritische Grösse erreichen, um die Entwicklung unserer eigenen Technologien vorantreiben und unseren Kunden gewährleisten zu können, dass ihre Daten von einer Software-Lösung verarbeitet werden, die ihre Privatsphäre und ihre Daten in Übereinstimmung mit der DSGVO schützt und die ihren Gerichtsstand in der Schweiz hat", erklärt Thomas Jacobsen, Communication Manager bei Infomaniak.

Infomaniak, seit mehr als 25 Jahren ein unabhängiger, engagierter Cloud-Anbieter

Infomaniak zählt zu den bedeutendsten Cloud-Anbietern Europas und ist führender Entwickler von Webhosting-Technologien in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt in der Schweiz an den Standorten Genf und Winterthur mehr als 185 Mitarbeitende. Es gehört ausschliesslich seinen Gründern und Mitarbeitenden und zeichnet sich durch sein ausgeprägtes Umweltengagement aus. Infomaniak verwendet nur Strom aus erneuerbaren Quellen, gleicht seine CO2-Emissionen zu 200% aus und verlängert die Lebensdauer seiner Server auf bis zu 15 Jahre. Das künftige (dritte) Datencenter von Infomaniak wird die von den Servern abgegebene Wärme vollumfänglich wiederverwerten - zum Heizen von Wohnraum im Winter und zur Warmwasserbereitung im Sommer. Ausserdem wird Infomaniak ab diesem Jahr auf dem Dach eines seiner Datencenter eine erste Solaranlage mit einer Spitzenleistung von 600 kW installieren.

Infomaniak ist von ICANN akkreditierter Registrar und stellt Lösungen bereit, die von Millionen Benutzerinnen und Benutzern verwendet werden. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Website des belgischen Rundfunksenders RTBF und den Streaming-Dienst von mehr als 170 Radio- und TV-Sendern in Europa. Dank seiner Expertise und seiner technologischen Unabhängigkeit will Infomaniak eine unabhängige europäische Alternative zu den Web-Giganten bieten.

Zahlen und Fakten

Mehr als 25 Jahre Erfahrung

185 Mitarbeitende an den Standorten in Genf und Winterthur

Mehr als eine Million Benutzerinnen und Benutzer

Umsatz 2021: CHF 32 Millionen (40% Wachstum in der Deutschschweiz, verglichen mit 2020)

2 Datencenter in Genf und ein im Bau befindliches Center

100% "Swiss made"-Technologie

