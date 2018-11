VFS Global gewinnt Visavertrag für die Niederlande

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -

- Erweiterte Visa-Dienstleistungen für die Niederlande - Betreuung von acht von neun Regionen

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Königreichs der Niederlande hat VFS Global den weltweit ausgeschriebenen Vertrag erteilt, um weltweit in acht von neun Regionen Visa-Dienstleistungen bereitzustellen. Im Rahmen dieses neuen Mandats wird VFS Global seinen Tätigkeitsbereich im Auftrag des Königreichs der Niederlande weltweit ausdehnen.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/624234/VFS_Global_Logo.jpg )

VFS Global wird für die niederländische Regierung in Afrika, Nordamerika, Zentral- und Südamerika, Asien und Pazifik, Osteuropa, Nahost und Westeuropa sowie in Indien tätig sein.

VFS Global arbeitet bereits seit 2006 mit dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten zusammen und wird gemäß diesem neuen Vertrag Visa-Leistungen für den Schengen-Raum und die Karibik sowie für nationale längerfristige Aufenthalte erbringen, Reisedokumente für die Niederlande prüfen und Integrationsprüfungen durchführen.

Chris Dix, Head of Business Development bei VFS Global, sagte: "VFS Global freut sich, weiterhin im Dienste der niederländischen Regierung zu stehen. Bereits seit über zehn Jahren verbindet uns eine starke Partnerschaft mit dem niederländischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. Daher begrüßen wir nun die Gelegenheit, unsere Serviceleistungen in seinem Auftrag zu erweitern. Wir freuen uns auf die Eröffnung unserer Einrichtungen an 40 neuen Standorten, um Visum-Antragsstellern für die Niederlande branchenführende Visa-Lösungen und ein reibungsloses Antragsverfahren zu bieten."

Seit August 2018 hat VFS Global mit neun bestehenden und neuen Regierungskunden aus Europa Verträge für Visa-Dienstleistungen abgeschlossen, um sein Netzwerk für Visa-Dienstleistungen zu vergrößern. Dazu zählen Verträge zum Bereitstellen zusätzlicher Visa-Leistungen für Regierungskunden wie Belgien, Estland, Deutschland, Ungarn, Italien, Litauen, Slowenien, Slowakei und die Tschechische Republik.

Informationen zu VFS Global

VFS Global ist weltweit der größte Dienstleister für Outsourcing und Technologie und hat sich auf Regierungen und diplomatische Niederlassungen auf der gesamten Welt spezialisiert. VFS Global mit Hauptsitz in Dubai wurde in der Schweiz gegründet und ist ein Portfolio-Unternehmen von EQT, einer führenden privaten Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Stockholm, Schweden.

Mit 2776 Antragszentren und Tätigkeiten in 141 Ländern auf fünf Kontinenten ist VFS Global Vertrauenspartner von 62 Regierungskunden und hat bis zum 31. Oktober 2018 bereits mehr als 184 Millionen Anträge bearbeitet.

Pressekontakt:

Sukanya Chakraborty

sukanyac@vfsglobal.com

communications@vfsglobal.com

Original-Content von: VFS Global, übermittelt durch news aktuell