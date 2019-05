Bicester Village

Bicester Village feiert Premiere von, Celebrating India' mit VIP-Gästen Waris Ahluwalia, Jodie Kidd und Donna Air

London (ots/PRNewswire)

https://www.gettyimages.co.uk/photos/775342892

Bicester Village hat VIP-Gäste und die Presse zur Premiere von 'Celebrating India' eingeladen, ein spannendes neues Popup, das Designer und Marken zur Schau stellt, die das Gesicht des modernen indischen Design prägen, unter anderem Manish Arora, Pippa Small, Beulah, Behno, Huemn, Dhruv Kapoor, Kanika Goyal Label, Kashmir Loom, Khosla Jani, SZ Blockprints, Tada & Toy und Tiipoi. Die Boutique ist Teil von All Things India, eine Aktion, mit der das Shopping-Center die Kreativität und Handwerkskunst Indiens in Mode, Fotografie, Schmuck und Lifestyle feiern will.

Desirée Bollier, Chair und Chief Merchant für Value Retail Management, begrüßte unter anderem die folgenden Gäste: Waris Ahluwalia, Jodie Kidd, Ruth Ganesh (Treuhänderin von Elephant Family), Donna Air und Amandip Uppal (Bestseller-Autorin von Kochbüchern). Bei der Boutique-Eröffnung konnten die Gäste die topmodischen Designs von Indiens talentiertesten Modeschöpfern hautnah erleben und anschließend im Café Wolseley ein köstliches, von der indischen Küche inspiriertes Mittagessen genießen.

"Wir sind hocherfreut, eine neue Welle von talentierten Kreativschaffenden aus Indien in Bicester Village zu begrüßen, um die Premiere unserer Sommerkampagne 'All Things India' zu feiern. Die Designer, denen der Celebrating India-Konzeptstore eine Bühne bietet, bilden kollektiv die Top-Riege und untermauern Indiens Stellenwert in der Welt des Designs. Und wir könnten uns kein schöneres Highlight wünschen als diese fünf prachtvollen Elefantenskulpturen, die eine der gefeiertsten Ikone der Tierwelt ehrt. Die Bicester Village Shopping Collection ist stolz auf die Partnerschaft mit Elephant Family, um ihre wichtige Arbeit zum Schutz dieser bedrohten Kreaturen zu unterstützen." Desirée Bollier, Chair und Chief Merchant für Value Retail Management und Verantwortliche für die Bicester Village Shopping Collection.

Über die Village verstreut sind bis zum 11. Juni sechs prachtvolle, lebensgroße Elefanten zu sehen, die die unermüdliche Arbeit von Elephant Family unterstützen. Die asiatischen Elefanten sind aus Wandelröschen geschnitzt, eine Pflanze, die ihren natürlichen Lebensraum zerstört. Shopper können beim Einkauf an die von Mark Shand gegründete Wohltätigkeitsorganisation Elephant Family spenden.

Eine weitere Ausstellung ist der Arbeit des weltbekannten Reisefotografen Chris Caldicott gewidmet. Vom 17. Mai bis zum 20. Juni stellt die Village eine Kollektion seiner besten Arbeiten aus.

Die Restaurants in Bicester Village bieten ebenfalls authentische indische Genüsse. Das preisgekrönte Curry Leaf Café eröffnet in der Sommersaison sein erstes Popup außerhalb von Brighton und serviert moderne indische Streetfood. Auf der Speisekarte des Café Wolseley findet man jetzt das exklusive Hühnchen-Curry-Gericht The Delaunay neben einer Auswahl an indischen Tees und einzigartigen Butterkeks-Elefanten, alle einzeln glasiert.

Shopper, die die indische Küche zu Hause ausprobieren wollen, können im Celebrating India-Popup Amandip Uppals Kochbuch Indian Made Easy kaufen, das traditionelle und moderne Küche verschmilzt.

Das Designer-Popup Celebrating India ist bis zum 29. Mai 2019 exklusiv in Bicester Village zu sehen.

INFORMATIONEN ZU BICESTER VILLAGE

Bicester Village liegt in Oxfordshire und kann von London Marylebone in 46 Minuten mit dem Zug erreicht werden. Es beherbergt mehr als 160 Boutiquen von führenden britischen und internationalen Mode- und Lifestyle-Marken und bietet das ganze Jahr über Preisnachlässe von bis zu 60 % gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Zu den exquisiten Restaurants der Village gehört das gerade neu eröffnete Café Wolseley vom gleichen Betreiber wie das bekannte Londoner The Wolseley. Das ständig erweiterte Unterhaltungsangebot umfasst Kunst, Musik und Theater durch Partnerschaften mit Tate und anderen. Bicester Village ist Mitglieder von The Bicester Village Shopping Collection, 11 einzigartige Destinationen in ganz Europa und China, die von vielen Haupt-Gateway-Städten aus leicht zu erreichen sind: London, Paris, Shanghai, Mailand, Dublin, Barcelona, Madrid, Brüssel, Antwerpen, Köln, Düsseldorf, München, Frankfurt und Suzhou. The Collection, by Value Retail, bietet einen einzigartigen Markenmix in wunderschöner Umgebung, reiche kulturelle Vielfalt sowie beeindruckenden Service und tolle Sparangebote.

Elephant Family

Elephant Family ist eine internationale NGO, die sich dem Schutz des asiatischen Elefanten vor dem Aussterben in freier Wildbahn verschrieben hat. In den vergangenen 50 Jahren hat sich sein Bestand halbiert und ist 90 % seines Lebensraums verschwunden.

Wachsender Handel mit Haut und Stoßzähnen sowie der tödliche und eskalierende Konflikt zwischen Mensch und Elefant um Lebensraum und Nahrung bedeuten eine konstante Bedrohung. Elephant Family finanziert vorausblickende Projekte in ganz Asien, um Lücken zwischen Wäldern zu schließen, Konflikten vorzubeugen und Wilderei zu bekämpfen. Seit 2002 haben wir über 200 Artenschutzprojekte finanziert und mehr als 15 Mio. £ durch öffentliche Kunstevents für diese einmalige und bedrohte Tierart gesammelt.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/888923/Celebrating_India.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/888924/All_Things_India.jpg

Pressekontakt:

Für weitere Informationen

Bilder oder Gesprächsanfragen wenden Sie sich bitte an Gabrielle Shaw

Communications

Daisy@gabrielleshaw.com oder Tatiana@gabrielleshaw.com

+44-(0)20-7731-8811

www.gabrielleshaw.com

Original-Content von: Bicester Village, übermittelt durch news aktuell