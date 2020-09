Netmarbles BTS Universe Story jetzt weltweit verfügbar auf iOS- und Android-Geräten

Netmarble

Netmarble gab heute bekannt, dass das mit Spannung erwartete Handyspiel BTS Universe Story, ein brandneues interaktives Social Game, das auf den globalen Superstars von BTS basiert, ab sofort weltweit im Apple App Store und bei Google Play zum Download zur Verfügung steht.

BTS UniverseStory ist nach dem weltweiten Erfolg des Handyspiels BTS WORLD die zweite Zusammenarbeit zwischen Netmarble und den globalen Superstars. Die App enthält 3D-gescannte BTS Universe, die es den Spielern ermöglichen, bestehende Geschichten auf der Grundlage des BTS Universe zu erforschen, eigene Geschichten mit der Gruppe zu erstellen und auszutauschen und mit anderen Spielern zu interagieren.

BTS Universe Story is the second collaboration between Netmarble and the global superstars, following the global success of the BTS WORLD mobile game. The app features 3D scanned BTS Universe characters and allows players to explore existing stories based on the BTS Universe, create and share stories of their own featuring the group, and interact with other players.

Das interaktive Spiel im Bereich der Social Games lässt den Spieler direkt an der Kreation und Entwicklung von Geschichten innerhalb des Spiels teilhaben, indem sie Entscheidungen treffen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Mit einer Vielzahl von Geschichten, die auf dem BTS Universe basieren, bietet BTS Universe Story einen "Story Creation"-Modus, in dem jeder auf einfache Weise seine eigene Geschichte mit Hilfe von In-Game-Produktionshilfsmitteln erstellen kann, sowie einen "Story Playthrough"-Modus, in dem die Spieler Auswahlmöglichkeiten in bereits existierenden Geschichten auswählen können, um den Ablauf der Geschichte zu gestalten.

Darüber hinaus bietet das Spiel einen "Collection"-Modus, in dem Spieler Kleidungsstücke und Accessoires sammeln können, um die Charaktere im BTS Universe zu stylen, sowie die Möglichkeit, AR-Fotos mit ihren eigenen angepassten Charakteren aufzunehmen.

Um den Start von BTS Universe Story zu feiern, hat Netmarble ein 7-tägiges Daily Check-in-Event mit einer Belohnung von 30 Juwelen angekündigt. Zusätzlich können Spieler verschiedene In-Game-Belohnungen erhalten, wie z.B. ein Logo-T-Shirt oder ein Story Creation-Hintergrundmotiv für die Erstellung einer Geschichte, die eine bestimmte Anzahl von "Likes" von anderen Spielern erhält. Spieler, die sich für das Spiel vorregistrieren, erhalten als Belohnung auch einen Spezial-Auswähler für die Vorregistrierung, der ein Kostümset-Ticket für ein Mitglied der Gruppe bereitstellen kann.

Weitere Informationen zu BTS Universe Story gibt es auf der offiziellen Website oder auf Twitter and YouTube unter BTS Universe Story.

Informationen zu Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein Top-Entwickler und Publisher, der die Grenzen des mobilen Spielerlebnisses mit hochinnovativen Spielen wie Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade&Soul Revolution und MARVEL Future Fight erweitert. Als Muttergesellschaft von Kabam und einer der Hauptaktionäre von Jam City und Big Hit Entertainment verfolgt Netmarble das Ziel, das Publikum auf der ganzen Welt mit einer Vielzahl von Handyspielen zu unterhalten, die auf der Grundlage seiner eindrucksvollen Franchises und der Zusammenarbeit mit IP-Inhabern weltweit entwickelt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com

Informationen zu Big Hit Entertainment

Das im Februar 2005 von CEO und Produzent Bang Si-Hyuk in Südkorea gegründete Big Hit Entertainment konzentriert sich im Kerngeschäft auf Musikproduktion, Künstlermanagement und Publishing. Big Hit integriert und entwickelt eine Bandbreite von Inhalten aus dem geistigen Eigentum erstklassiger Künstler, zu denen die weltweit berühmte Boyband BTS und der Big Hit-Neuzugang TOMORROW X TOGETHER zählen. Mit seiner Mission 'Music & Artist for Healing' strebt Big Hit danach, durch Inhalte einen positiven Einfluss zu vermitteln und gleichzeitig Musikfans weltweit ein Gefühl des Wohlbefindens und der Inspiration zu vermitteln.

