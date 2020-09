Netmarble neuestes Mobile Game BTS-Universe-Story erscheint am 24. September

Netmarble

Netmarble hat angekündigt, dass BTS Universe Story, ein brandneues interaktives Gesellschaftsspiel, das auf den globalen Superstars BTS basiert, am 24. September erscheinen wird.

Das interaktive Spiel im Bereich der Social Games lässt den Spieler direkt an der Kreation und Entwicklung von Geschichten innerhalb des Spiels teilhaben, indem sie Entscheidungen treffen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Mit einer Vielzahl von Geschichten, die auf dem BTS-Universum basieren, bietet BTS Universe Story einen "Story Creation"-Modus, in dem jeder auf einfache Weise seine eigene Geschichte mit Hilfe von In-Game-Produktionshilfsmitteln erstellen kann, sowie einen "Story Playthrough"-Modus, in dem die Spieler Auswahlmöglichkeiten in bereits existierenden Geschichten auswählen können, um den Ablauf der Geschichte zu gestalten.

Darüber hinaus bietet das Spiel einen "Collection"-Modus, in dem Spieler Kleidungsstücke und Accessoires sammeln können, um die Charaktere im BTS-Universum zu stylen, sowie die Möglichkeit, AR-Fotos mit ihren eigenen angepassten Charakteren aufzunehmen.

Zeitgleich mit der Ankündigung des Starttermins ist nun das "BTS Daily Photo Card Event" verfügbar, das den Spielern einen Vorabblick auf die BTS Universe Story gibt. Die Veranstaltung ist noch bis zum 17. September auf der offiziellen BTS Universe Story Website (https://btsuniversestory.netmarble.com) verfügbar und bietet Spielern die Möglichkeit, Fotokarten mit einem Charakter aus dem BTS-Universum zu erwerben, der täglich aktualisiert wird. Sobald eine Fotokarte gesichert ist, können die Spieler die Karte behalten oder sie mit anderen Spielern teilen.

Netmarble wird auch weiterhin Informationen über exklusive Videoinhalte und verschiedene Events bekannt geben, bevor die BTS Universe Story auf den Markt kommt.

Weitere Informationen zur BTS Universe Story gibt es auf der offiziellen Website oder auf Twitter und YouTube unter BTS Universe Story.

