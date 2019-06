Netmarble

"All Night", dritter Song aus dem Original-Soundtrack von BTS WORLD, erscheint am 21. Juni

Seoul, Korea (ots/PRNewswire)

- Mit RM, SUGA von BTS und Juice WRLD

- Ein von RM produzierter Hip-Hop-Track aus den 90er Jahren

- Netmarble enthüllt eine weitere Preview-Story von BTS WORLD

Netmarble hat angekündigt, dass "All Night (BTS WORLD OST Part. 3)", der dritte Song aus dem BTS WORLD Original-Soundtrack am 21. Juni um 02.00 Uhr PST/18 Uhr KST erhältlich ist (Zeitzone PST, US-Westküstenzeit, was 18.00 Uhr, in der koreanischen Zeitzone KST entspricht).

"All Night" ist ein gemäßigter Hip-Hop-Song mit einem Chill-Vibe der 90er Jahre, mit dabei sind RM und SUGA of BTS sowie Juice WRLD, dem Emo-Rapper, der mit Hits wie "Lucid Dreams" die Charts erobert hat.

Der von RM produzierte Track vereint Beats von Powers Pleasant, dem Mitbegründer des Pro Era-Kollektivs und Produzenten von Hits wie Joey Bada$$s "Devastated", mit einem einzigartigen melodischen Gesangs-Rap.

Der neueste Song ist neben "Dream Glow (BTS WORLD OST Part. 1)" und "A Brand New Day (BTS WORLD OST Part. 2)" der dritte Track aus dem Original-Soundtrack von BTS WORLD. Der komplette Soundtrack mit brandneuer Musik von BTS, die exklusiv für das Spiel produziert wurde, ist ab dem 28. Juni erhältlich.

BTS WORLD ist ein story-basiertes Handy-Simulationsspiel, das die Spieler vor dem Debüt der Band an den Start zurückbringt, um die Rolle des Managers von BTS zu übernehmen, mit dem ultimativen Ziel, BTS zu Superstars zu machen.

Die Spieler erhalten verschiedene Aufgaben und wählen die Karten bestimmter BTS-Mitglieder aus, um die Mission zu erfüllen und im Spiel weiterzukommen. Das Sammeln und Aufwerten dieser Karten eröffnet weitere Stories, und die Spieler können während des Spiels 1:1 mit BTS über ein interaktives System virtuell interagieren.

Zusätzlich zu der Hauptstory von BTS WORLD, die es den Spielern ermöglicht, BTS zu Superstars zu machen, wird das Spiel individuelle Geschichten enthalten, bei denen jedes BTS-Mitglied als Hauptfigur erscheint. Netmarble hat insgesamt sechs Vorschau-Stories über die BTS WORLD Website veröffentlicht, die jetzt verfügbar sind, darunter RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin und V. Die letzte Story mit Jung Kook wird am 22. Juni als Vorschau verfügbar sein.

Das Spiel wird weltweit (mit Ausnahme von China) für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Weitere Informationen zu BTS WORLD finden Sie unter https://btsw.netmarble.com. Die aktuellsten Updates gibt es bei BTS WORLD auf Twitter und Instagram.

Informationen zu Netmarble Corporation

Netmarble Corporation will ein weltweites Publikum in allen Altersgruppen mit erstklassigem Mobile Gaming versorgen. Das 2000 in Korea gegründete Netmarble ist eines der am schnellsten wachsenden Mobile-Game-Unternehmen und zählt kontinuierlich zu den weltweit führenden-Entwicklern und Publishern im Mobile-Bereich. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern erstellt und pflegt das Unternehmen einige der erfolgreichsten Handyspiele wie Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble, und Seven Knights. Netmarble ist die Muttergesellschaft von Kabam, einem führenden Entwickler für kostenlose Spiele im Feld MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game), größter Aktionär von Jam City, einem führenden Entwickler für Social Gaming, und unterhält strategischen Partnerschaften mit der CJ ENM Corporation, dem größten Unterhaltungsunternehmen in Asien, der Tencent Holdings, Asiens größtem Internetunternehmen und dem prominenten MMORPG-Unternehmen NCsoft. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com.

Informationen zu Big Hit Entertainment

Das im Februar 2014 von CEO und Produzent Bang Si-Hyuk in Südkorea gegründete Big Hit Entertainment konzentriert sich im Kerngeschäft auf Musikproduktion, Künstlermanagement und Publishing. Big Hit integriert und entwickelt eine Bandbreite von Inhalten aus dem geistigen Eigentum erstklassiger Künstler, zu denen die weltweit berühmte Boyband BTS und der Big Hit-Neuzugang TOMORROW X TOGETHER zählen. Big Hit verfolgt die Zielsetzung "Music & Artist for Healing" (Musik und Künstler als heilende Kraft), will mit seinen Inhalten positiv Einfluss nehmen und zugleich die Musikfans weltweit erfreuen und inspirieren.

Informationen zu Takeone CompanyTakeone Company Corp. ist ein innovatives Content-Unternehmen, das Popkultur im Gaming-Umfeld einsetzt. Das 2016 gegründete Takeone ist führend in einem neuen Genre der Handyspiele, den sogenannten "Cinematic Games", die interaktive Spielelemente in einem Story-Konzept vereinen, das auf Popkultur und Urheberrechten basiert. Die Spiele beinhalten Full-Motion-Videos und verschiedene visuelle Inhalte, die Storytelling der nächsten Generation ausloten. Jahrelange Erfahrung und Expertise sowohl im Bereich Storytelling als auch in der Spieleentwicklung haben Cinematic Games wie Take Urban und BTS World hervorgebracht. Takeone entwickelt derzeit eine Reihe von zukünftigen Cinematic Games für seine nächsten vielversprechenden Titel. Weitere Informationen finden Sie unter www.takeonecompany.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/925167/PR_BTSWORLD.jpg

Original-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuell