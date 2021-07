LUXE Brands

Die Grammy®-Preisträgerin und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin Ariana Grande wirbt für saubere Kosmetik und bringt "God is a Woman", einen neuen, von der Natur inspirierten Duft auf den Markt

Heute lädt die Grammy®-Preisträgerin Ariana Grande mit ihrem neuen, kraftvollen Duft God is a Woman zu einem atemberaubenden, sinnlichen und intimen Erlebnis ein. Der mit Spannung erwartete Duft, ein frischer Hauch für die Sinne, ist ab heute in Zusammenarbeit mit LUXE Brands exklusiv auf Ulta.com und ab 1. August 2021 bei Ulta Beauty überall in den USA erhältlich.

God is a Woman ist inspiriert von der Kraft der Natur und besteht zu 91 % aus natürlichen, sauberen Inhaltsstoffen - eine Premiere für die versierte Ariana Grande Fragrance-Franchise - und ist 100 % vegan und tierversuchsfrei. In den ersten zwei Wochen nach der Markteinführung von God is a Woman wird ein Beitrag aus jedem dafür berechtigten Kauf des Dufts an Initiativen zur Säuberung der Ozeane gespendet - weltweit.

"Ich freue mich riesig, die Markteinführung unseres ersten sauberen Dufts zu feiern", so Grande. "Wir haben natürlich vorher schon ohne Tierversuche gearbeitet, aber dieser weitere Schritt in Richtung eines wirklich sauberen Produkts mit Materialien aus verantwortungsvollen Quellen und veganen Inhaltsstoffen macht uns alle sehr stolz. Ich liebe diesen Duft wirklich und hoffe, das sich alle, die ihn tragen, schön und gestärkt damit fühlen."

"God is a Woman steht für Arianas kraftvolle Botschaft an ihre Fans. Der verführerische Duft und die Marke sind eine Weiterentwicklung der Franchise hin zu sauberer Kosmetik", erklärt Noreen Dodge, Marketing-Leiterin bei LUXE Brands. "Die Marke war schon immer tierversuchsfrei und verwendet hochwertigste Inhaltsstoffe. Wir möchten jedoch unsere Verpackungen über die gesamte Produktlinie hinweg auf nachhaltigere Materialien umstellen. Branchenführer in vielen Sektoren gehen bereits umsichtig und bewusst diese Schritte, und Sie können Sich auf weitere spannende Veränderungen in der Franchise freuen."

God is a Woman wurde von Jerome Epinette von Robertet, dem Parfümeur und Kunsthandwerker hinter Byredo und Atelier Cologne, entwickelt und ist eine überraschende Kombination aus luxuriösen, natürlichen Inhaltsstoffen, die Sie von Kopf bis Fuß umhüllen. "God is a Woman präsentiert eine beispiellose Dualität im Duft - eine sehr einfache Parfümstruktur rund um einige der begehrtesten und exquisitesten natürlichen Materialien, die mir als Parfümeur zur Verfügung stehen - ganz speziell Moschus-Ambrette und die Iriswurzel. Die Art und Weise, wie wir diesen Duft kreiert haben, steht meiner Meinung nach für die Zukunft der Parfums: Einfachheit und Luxus, verankert in der Natur", erklärt Jerome Epinette, Vice President & Meisterparfumeur bei Robertet Inc.

Grande brachte 2015 ihren ersten Duft auf den Markt. Seitdem ist der weltweite Erfolg von Grande im Bereich Parfüms mit einem Einzelhandelsumsatz von über 750 Millionen USD seit der Einführung geradezu beispiellos. Die preisgekrönte Franchise kann Nominierungen als "Duft des Jahres", "Medienkampagne des Jahres" und "Produkt der Wahl" für die Einführung des Parfüms "Thank U Next" im Jahr 2019 vorweisen. Die Düfte "Cloud" und "R.E.M." wurden 2020 bzw. 2021 als "Duft des Jahres" ausgezeichnet.

"Ich bin nach wie vor beeindruckt von Arianas enger Beziehung zu ihren Fans und ihrem praktischen Ansatz bei der Entwicklung einzigartiger Düfte, die sie lieben werden, ebenso wie von den authentischen Werbekampagnen, die ihre Fans ansprechen", so Tony Bajaj, Chief Executive Officer von LUXE Brands. "Egal ob bei den Duftnoten selbst oder den nachhaltigen Materialien, die in der Verpackung verwendet werden: Ariana war stets umfassend am kreativen Prozess hinter God is a Woman beteiligt. LUXE Brands freut sich, erneut mit einer so einflussreichen Ikone zusammenzuarbeiten."

DIE VERPACKUNG

Das Verpackungsdesign von "God is a Woman" setzt auf einfache Weise ein sehr mutiges Statement. Das durchsichtige lavendelfarbene Fläschchen hat eine hohe, erhabene Form, ist dünn und elegant und strahlt eine zeitlose Reinheit aus, versiegelt mit einem cremeweißen Verschluss. Die Flasche befindet sich in einem erstaunlichen steinähnlichen Halter, eine einzigartige, göttlich anmutende Kombination.

Die sekundäre Verpackung zeigt Ariana inmitten herrlicher Blumen, fast als sei sie eins mit der Natur, und schafft so eine Phantasie-Szene voller Transzendenz.

DIE DUFTNOTENKopfnoten: Moschus-Ambrette und saftige Birne

Herznoten:

Iriswurzel und türkische Rosenblätter

Drydown:

Madagaskar-Vanille und cremiges Zedernholz

PREISE

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 mL 65.00 $ Eau de Parfum Spray, 1,7 FL OZ/50 mL 55.00 $ Eau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 mL 45,00 $

Alle Preise sind unverbindliche Preisvorschläge des Herstellers in USD.

Die Marke wird im Spätherbst weltweit bei weiteren Prestige-Einzelhändlern eingeführt, darunter

Kanada: Shopper Drug Mart

Europa: Douglas

Vereinigtes Königreich: Boots, Superdrug, The Perfume Shop und The Fragrance Shop

Australien: My Chemist

INFORMATIONEN ZU ARIANA GRANDE

Die Grammy-Gewinnerin und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin Ariana Grande, ein internationaler Superstar, ist die erste Künstlerin, die seit den Beatles im Jahr 1964 mit "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" und "Thank U, Next" die ersten drei Plätze in den Billboard Hot 100-Charts belegt hat. 2020 hatte sie als erste und einzige Künstlerin in der Geschichte 5 Single-Debüts auf Platz 1 in den Charts. 2021 schrieb Grande Geschichte, als sie als erste Künstlerin gleichzeitig drei Top-10-Plätze in den Billboard Pop Airplay und Mediabase Top 40-Charts mit "positions", "34+34" und "pov" belegte. Im Alter von 27 Jahren hat sie bereits fünf mit Platin ausgezeichnete Alben herausgebracht und verzeichnet über 35 Milliarden Streams - sie ist die meistgestreamte Künstlerin des letzten Jahrzehnts auf Spotify. Mit ihrem kraftvollen Gesang und ihrer unübertroffenen Präsenz sowohl auf der Bühne als auch bei ihren Fans wurde sie schnell zu einem der größten Popstars unserer Zeit. Im Jahr 2019 trat Grande die Sweetener World Tour an und spielte das ganze Jahr über mehr als 100 Konzerte, darunter als Hauptact bei Lollapalooza und Coachella, wo sie der jüngste Hauptact in der Geschichte des Festivals war. Im Jahr 2021 wurde Grande als Trainer bei THE VOICE auf NBC angekündigt. Außerdem ist die im kommenden Adam McKay-Film DON'T LOOK UP an der Seite von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence für Netflix zu sehen.

INFORMATIONEN ZU LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. ist ein weltweit tätiges, prestigeträchtiges Kosmetikunternehmen, das sich der Entwicklung von Schönheitsmarken von Weltklasse verschrieben hat, die Verbraucher auf der ganzen Welt inspirieren. Der innovative Ansatz des Unternehmens für Design, Marketing und Markenbildung mit einem "Digital First"-Ethos hat weltweit zahlreiche Auszeichnungen erhalten. LUXE Brands wurde 2019 im Auftrag von Cloud von Ariana Grande als Duft des Jahres ausgezeichnet. Das komplette Portfolio umfasst Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice von Cosmopolitan und eine Lizenzpartnerschaft mit General Motors für die Marke Hummer.

