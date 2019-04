Martell

Martell Home Live - weltpremiere einer interaktiven Live Talk Show

New York (ots/PRNewswire)

- Martell® Cognac schreibt mit seiner neuen Live Talk Show Martell Home Live - die Visionäre der Kultur-, Kunst- und Unterhaltungsszene feiert - ein neues, spannendes Kapitel. Das älteste der großen Cognac-Häuser sprengt mit einer neuen Art von Talk Show und digitalen Plattform, auf der Künstler und innovative Persönlichkeiten ihre Geschichten erzählen können, einmal mehr die Grenzen.

Gestern Abend fand die Premiere der ersten Episode von Martell Home Live des Hauses Martell statt; Gastgeber des Premiere-Abends in The Greystone Court, New York, war der legendäre Killer Mike. Die digitale Plattform präsentierte Künstler aus der Musikszene, aus dem Kunstbereich und der Unterhaltung; die Veranstaltung wurde auf der Facebook- und YouTube-Seite des Hauses Martell live übertragen.

Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8527151-martell-home-live-world-premiere-talk-show/

Martell Home Live Episode 01 war die erste einer Reihe kultureller Talk-Shows, die an den ungewöhnlichsten Orten in verschiedenen Städten rund um die Welt organisiert werden sollen. Jede Episode von Martell Home Live präsentiert Visionäre und kreative Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen und Kategorien, die andere dazu inspirieren, die Kultur voranzutreiben.

Episode 01: Musik, Tanz & Unterhaltung, präsentierte einzigartige Performances mit Princess Nokia, Big Freedia und Tänzer Javier Ninja, Archie Burnett, Dejiavu Ferguson sowie Charli XCX - alles namhafte Künstler in ihrem eigenen kreativen Bereich - und Persönlichkeiten, die ihre Kultur kompromisslos umsetzen und vorantreiben. Neben den Tanzvorstellungen der legendären Tänzer der Vogue-Tanz-Szene und den exklusiven Darbietungen der Pop-Kultur und Künstler der New-Underground-Rap-Szene, tauschte sich der Gastgeber des Abends - Killer Mike - mit jedem einzelnen Künstler über deren bescheidene Anfänge aus und darüber, wie sie es geschafft haben, sich auf dem Weg zum Ruhm selbst treu zu bleiben.

Unter den besonderen Gästen im Publikum befanden sich New York City's Trailblazers und der nigerianische Hip-Hop-Künstler Mister Incredible, der Neues über die vibrierende internationale Hip-Hop-Szene erzählte.

Als das älteste der Cognac-Häuser hat es Maison Martell immer verstanden, waghalsige Ideen zu feiern und die Grenzen zu sprengen, um alle kreativen Ideen - von den kühnsten bis zu den lieblichsten Cognac-Noten - umzusetzen. Martell Home Live wurde gegründet, um kreative Visionäre, die ein bleibendes kulturelles Vermächtnis hinterlassen wollen, auch in Zukunft zu feiern.

Neues zu den nächsten Episoden von Martell Home Live zum Thema The best in Gastronomy & Mixology wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Halten Sie sich auf dem Laufenden!

Hier können Sie sich die Martell Home Live Talk Show noch einmal ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=A6MiCD9FYCM

Hier geht es zum Wrap up Video:

https://www.youtube.com/watch?v=-IUBScXl0TE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/870308/Martell_Home_Live_Group_photo_Killer_Mike_Charli_XCX_Javier_Ninja_Princess_Nokia_Big_Freedia.jpg

Pressekontakt:

Maison Martell

Gaëlle Marcel

gaelle.marcel@pernod-ricard.com

Jenn Bins



Ketchum

+1 404-879-9062

Jenn.Bins@ketchum.com

Original-Content von: Martell, übermittelt durch news aktuell