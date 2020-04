nu3 GmbH

Aktiv in Zeiten von Corona: nu3 unterstützt die Helden des Alltags im Gesundheitswesen mit umfangreichen Health Heroes-Paketen

Für Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich stellt nu3 im Rahmen der initiierten "Health Heroes"-Aktion derzeit umfangreiche Pakete mit insgesamt über 80.000 Produkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien kostenlos zur Verfügung.

Aktuell zeigen Millionen von Menschen in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen ihren unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Dabei riskieren sie nicht nur Tag für Tag ihre Gesundheit, sondern arbeiten teils in personell unterbesetzten Teams, machen unzählige Überstunden und finden häufig kaum Zeit für Pausen, Erholung und gesunde Ernährung.

Zur Unterstützung hat nu3 die "Health Heroes"-Aktion ins Leben gerufen, um diesen Menschen eine ausgewogene Ernährung zu erleichtern. Das Berliner Unternehmen, das gesunde und innovative Produkte von höchster Qualität für eine intelligente Ernährung anbietet, stellt im Rahmen der Aktion umfangreiche Produktpakete kostenlos bereit. Diese beinhalten unter anderem Müslis mit innovativen Wake-Up-Crunchies, Energieriegel für zwischendurch und praktische Protein Bowls.

Schon jetzt wird die Aktion begeistert angenommen - die Nachfrage ist groß und die Dankbarkeit überwältigend. nu3 spendet insgesamt über 80.000 Produkte an Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien.

"In Zeiten dieser herausfordernden Krise, die wir alle gemeinsam weltweit bewältigen müssen, gewinnen Werte wie Zusammenhalt und Dankbarkeit noch einmal mehr an Bedeutung. Hier möchten wir helfen und mit unseren Produkten unterstützen - als kleines Dankeschön für unsere Helden, die für unsere Gesellschaft täglich Unglaubliches leisten", so Geschäftsführer Dr. Robert Sünderhauf.

Über nu3

nu3 bietet Produkte von höchster Qualität für eine intelligente Ernährung an. Zum umfassenden Sortiment zählen neben Naturkostprodukten wie Superfoods auch Low Carb Produkte und Sportnahrung sowie Gesundheitsprodukte.

nu3 wurde 2011 von Dr. Robert Sünderhauf und Kassian Ortner gegründet und beschäftigt mittlerweile rund 60 Mitarbeiter*innen. Seit Juli 2018 ist nu3 Teil der SHOP APOTHEKE EUROPE-Gruppe.

