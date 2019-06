Euro Media Group (EMG)

Euro Media Group verstärkt mit der Übernahme von Global Production seine Außenübertragungsaktivitäten in Italien und in Europa

Paris (ots/PRNewswire)

Euro Media Group (EMG) hat die Übernahme von Global Production, einem wichtigen Player auf dem italienischen und europäischen Außenübertragungsmarkt angekündigt

Das in Turin (Italien) angesiedelte Unternehmen Global Production betreibt eine Flotte aus 3 Außenübertragungsfahrzeugen mit der modernsten Technologie für HD- und UHD HDR-Produktionen als Serviceanbieter für einige der weltweit führenden Kunden im Sport- und Unterhaltungsbereich.

Diese Übernahme ist Teil der Strategie von EMG zur Ankurbelung des Geschäfts auf dem sehr fragmentierten italienischen Markt sowie zur Erweiterung der Produktionskapazitäten und Serviceleistungen, sodass der Konzern größere Veranstaltungen auf globaler Ebene besser abdecken kann. EMG verlässt sich auf die Erfahrung und das Know-how des bestehenden Management Teams von Global Production, um das Geschäft mit Unterstützung des Konzerns weiter auszubauen.

Patrick van den Berg, Co-CEO von EMG, meinte dazu: Wir freuen uns, Global Production und sein höchst talentiertes und geschätztes Team in der Euro Media Group begrüßen zu dürfen. Nach der Übernahme von Telegenic im Vereinigten Königreich Anfang 2019 stellt diese Transaktion unsere Fähigkeit unter Beweis, erfolgreiche Unternehmen in den Konzern zu holen, wenn wir unser Geschäft ausbauen wollen. Die Übernahme reiht sich perfekt in unsere internationale Wachstumsstrategie und vor allem in unser Bestreben ein, unsere Position in Märkten mit starkem Potential durch autonomes Wachstum und Übernahmen zu festigen."

Stefano Bianco und Davide Furlan, Hauptaktionäre und Geschäftsführung von Global Production kommentierten dies folgendermaßen: "Wir begrüßen die Integration von Global Production in die EMG. Wir verfügen nun über eine starke Position und können somit den Ausbau unseres Geschäftes mit der Unterstützung eines führenden europäischen Unternehmen fortsetzen. Global Production hatte weitere Angebote für Zusammenschlüsse von anderen internationalen Konzernen, doch nach sorgfältiger Prüfung der einzelnen Geschäftsvorhaben, hat sich das Unternehmen für EMG entschieden. Wir sind äußerst motiviert und haben beschlossen im Unternehmen zu bleiben, denn wir sind überzeugt, dass unsere beiden Firmen über die Menschen und Talente verfügen, um aus dieser Übernahme einen echten Erfolg zu machen."

Über Euro Media Group:

Euro Media Group ist ein führender Anbieter von Außenübertragungen auf dem europäischen Markt. Der Konzern verbindet ein einzigartiges und weltweit anerkanntes Know-how in der gesamten Wertschöpfungskette von der Bilderstellung bis hin zur Übertragung. Mit seinem Fokus auf die neuen Medien ist Euro Media Group ein geschätzter Partner für große internationale Veranstaltungen, z.B. im Sportbereich (Tour de France, Ryder Cup, Fußball-Weltmeisterschaft, UEFA-Fußball-Europameisterschaft und Formel Eins, ...), Live-Shows (Eurovision, MTV Awards, BRIT Awards und Royal-Events ...) und Shows der Unterhaltungsbranche (The Voice, Masterchef, X-Factor...). Euro Media Group hat eine vielfältige Auswahl an Studios und eine der größten Flotten an mobilen Trucks in Europa.

Pressekontakt:

François-Xavier QUENIN / francois.xavier.quenin@euromediagroup.com /

+33 (0)6 62 38 42 49

Original-Content von: Euro Media Group (EMG), übermittelt durch news aktuell