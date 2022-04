Fira de Barcelona

Der IOT Solutions World Congress 2022 gibt der digitalen Transformation der Industrien neuen Schwung

Der IOT Solutions World Congress (IOTSWC), die größte internationale Veranstaltung, die sich der Transformation der Industrie durch disruptive Technologien widmet, wird vom 10. bis 12. Mai in der Fira de Barcelona in der Gran Via ihre sechste Ausgabe abhalten, um der digitalen Transformation von Unternehmen und Betrieben neue Impulse zu geben. Unter dem Motto Wegweisende Technologien für die Transformation der Industrie wird die IOTSWC über 310 Aussteller mit technologischen Lösungen versammeln, die Unternehmen in vielen Branchen einen Vorteil verschaffen, sowie 200 Redner, die über die neuesten Trends der digitalen Transformation durch disruptive Technologien diskutieren.

Die von der Fira de Barcelona in Zusammenarbeit mit dem Industry IOT Consortium® (IIC™) organisierte Ausgabe 2022 wird die Lösungen von 310 ausstellenden Unternehmen präsentieren, darunter ABB, Altair, Amazon Web Services, BrainCube, Crowdstrike, Deloitte, Device Authority, EMnify, Faircom Corporation, Fiware, Hornet Security, Huawei, Kaspersky, KNX, Libellium, Palo Alto, Richardson RFPD, Relayr, Siemens, Sternum und Trellix, TXOne Networks.

Transformation der Industrie neu gestaltet

Der IOTSWC wird sein Kongressprogramm in fünf Themen strukturieren, die einen neuen branchenübergreifenden Ansatz zum Ausdruck bringen: Geschäftsoptimierung, künstliche Intelligenz, Konnektivität, Sicherheit und Kundenerfahrung.

Auf der Liste der Redner steht Ann Dunkin, Chief Information Officer im US-Energieministerium und Autorin von Industrial Digital Transformation: Beschleunigen Sie die digitale Transformation mit Geschäftsoptimierung, KI und Industrie 4.0; Lucien Engelen, weltbekannter Innovator und Gründer und CEO von Transform.Health; Shafi Ahmed, Darmchirurg, Futurist und Innovator; Hiroshi Yamamoto, Corporate VP of Digital Innovation Technology Center and Corporate Digitization bei Toshiba; Mark Geckeler, DPP Alliance Head bei der Volkswagen Group; Gunter Beitinger, Senior VP of Manufacturing & Head of Factory Digitalization bei Siemens; Stuart Bashford, CTO bei der Buhler Group; Matthias Kuss, CEO, FMC Data Solutions bei Fresenius Medical Care; Juha Pankakoski, Chief Digital Officer bei Konecranes; und Jesper Toubol, VP of Operations - Moulding Production bei der Lego Group.

Testbed-Bereich

Auf der IOTSWC wird es auch ein Testbed mit 10 Beispielen für neue Dienste und Lösungen geben, die unter realen Bedingungen entwickelt und getestet werden, mit dem Ziel, sie auf skalierbare Weise einzusetzen. Zu den ausgewählten Projekten gehören Lösungen für die Bereiche Automotive, Bauwesen, Lebensmittel und Stadtverwaltung, wie z.B. ein intelligenter Kühlschrank, der mit Hilfe von KI-Kameras die Lebensmittelverschwendung reduziert und dynamische Preise anwendet, ein digitaler Zwillingsservice, der einen Pay-per-Use-Service für die Bauindustrie einführt, und ein intelligentes System zur Erhaltung des kulturellen Erbes, das durch virtuelle Realität und Fernüberwachung in der Lage ist, den Wartungsbedarf von Anlagen vorauszusehen.

