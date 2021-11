Fira de Barcelona

Tomorrow Mobility wird neue innovative und nachhaltige Stadtfahrzeuge vorstellen

Barcelona (ots/PRNewswire)

Wie werden wir uns in den Städten der Zukunft fortbewegen? Welche Verkehrsmittel werden das Stadtbild neu definieren? Vom 16. bis 18. November werden die Antworten auf diese Fragen in den Innovations- und Demonstrationszonen der Pilotausgabe des Tomorrow Mobility World Congress (TMWC) zu finden sein. Zu den neuen Stadtfahrzeugen, die auf der Veranstaltung gezeigt werden, gehören ein Roboter für die Auslieferung von Einkäufen in lokalen Geschäften, ein autonomes wasserstoffbetriebenes Mikro-Shuttle und eine Kamera mit Radar zur Verbesserung der Sicherheit von Radfahrern.

Der TMWC wird gemeinsam von der Fira de Barcelona und dem EIT Urban Mobility, einer Initiative des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT), einer Einrichtung der Europäischen Union, organisiert und fördert die Entwicklung und Einführung neuer Modelle für eine nachhaltige urbane Mobilität. Bei seiner Pilotveranstaltung wird der Tomorrow Mobility World Congress mehr als hundert Unternehmen und Organisationen zusammenbringen und 75 internationale Redner in sein Kongressprogramm aufnehmen.

Zu den Beispielen gehört der Deliverbot, ein kleines autonomes Fahrzeug für den lokalen Handel des britischen Unternehmens Delivers.ai, das Lieferungen innerhalb eines Radius von maximal 1,6 km (1 Meile) ausführen soll. Das Gerät ist mit Kameras, Radar und Sensoren ausgestattet, die es ihm ermöglichen, sich auf Gehwegen zu bewegen und dabei Fußgängern auszuweichen und kontaktlose Lieferungen durchzuführen.

In der TMWC-Demozone wird auch der Micro-Shuttle von Auve Tech zu sehen sein, ein Fahrzeug, das sich aufgrund seiner geringen Größe für sehr individuelle Routen eignet. Das von einem estnischen Unternehmen entwickelte Fahrzeug ist das weltweit erste seiner Kategorie, das mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenmotor ausgestattet ist, der zu den nachhaltigsten Antrieben gehört, da er nur Wasserdampf ausstößt.

Nachhaltige persönliche Transportsysteme wie Fahrräder sind ebenfalls Teil der Zukunft der städtischen Mobilität, und der TMWC wird Innovationen in diesem Bereich vorstellen. Das deutsche Unternehmen Dashbike hat ein mit Mikrokameras und Radar ausgestattetes Gerät entwickelt, um die Sicherheit von Radfahrern zu verbessern. Das Dashbike wird unter dem Sattel angebracht, misst automatisch den Abstand der den Radfahrer überholenden Fahrzeuge und speichert Videosequenzen mit allen relevanten Metadaten des Manövers. Im Falle eines Unfalls können die Aufnahmen vor Gericht als Beweismittel verwendet werden.

Um Start-ups im Mobilitätssektor zu fördern, wird der TMWC Treffen zwischen Investoren und über 20 Unternehmen organisieren, darunter Homyhub, Shotl, Fluctuo, Elonroad, Knot, Nemi, Qucit, Living Map, BlockCity, Hopu, SmartBox4U, TruckY, Vonzu, Nivel.no, Smart Point City, Bia Power, Vianova, SmartMonkey.io und BlueCity.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1686473/Tomorrow_Mobility.jpg

