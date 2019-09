Fira de Barcelona

INDUSTRY Von Anforderungen zu Lösungen: Industrie 4.0 trifft sich in Barcelona

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Mit dem Ziel, die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken und intelligente Fertigungslösungen zu bieten, führt INDUSTRY, die fortschrittliche Fertigungsmesse, die von Fira de Barcelona organisiert wird, ihr Engagement, mehr Sektoren in die Veranstaltung mit einzubinden, fort. Es wird acht Bereiche geben, die die meisten der Technologien abdecken werden, die als Industrie 4.0 bezeichnet werden: Werkzeugmaschinen (alle zwei Jahre), Konnektivität und Daten, 3D-Druck, Kunststoff-Transformation, Automation und Robotik, Formenbau und Farben, neue Materialien, Design und Dienstleistungen. Die Veranstaltung findet vom 29. bis 31. Oktober im Veranstaltungsort Gran Via statt.

INDUSTRY wird einen Ausstellungsbereich umfassen, bei dem die teilnehmenden Unternehmen Besuchern ihre neuen Produkte vorstellen werden, eine Innovationsarena mit den modernsten Anwendungen, einen Netzwerkraum mit einem umfangreichen Programm von B2B-Treffen für internationale Unternehmen sowie einen Wissensraum, wo die folgenden vier Kongresse stattfinden werden: Max, Barcelona Cybersecurity Congress, IN(3D)TALKS und Ayri11.

Max wird sich auf fortschrittliche Fertigung konzentrieren und die Vorteile, die sie in Bezug auf Effizienz, Produkte, Unternehmen und Talent bringen kann. Zu den Hauptrednern zählen Jorge Calvo, Vize-Dekan und Professor an der Golbis Business School in Tokio, und Daniel Pastrana, Direktor von DHLs B2C Product.

Der Cybersecurity-Kongress von Barcelona wird sich in seiner zweiten Ausgabe auf die Sicherheit der Branche konzentrieren und zu seinen bedeutendsten Rednern zählen Javier Lesaca, Professor an der George Washington University School of Media and Public Affairs und Experte für Kommunikationsstrategie des sogenannten islamischen Staates, sowie Pedro Pablo Pérez, CEO von Telefónicas Business Security.

3D-Druck wird weiterhin von großer Bedeutung in dieser Ausgabe sein mit IN(3D)TALKS, die eine Plattform für Firmen bieten, die diese Technologie nutzen. Paolo Calza, Direktor von Advanced Technology Operations and Additive Design im Luft-und Raumfahrtunternehmen Avio Aero und Bernhard Langefeld, Partner und Experte für additive Fertigung im Roland Berger Beraterunternehmen, werden zu den hochkarätigsten Rednern bei den Vorträgen gehören. Ayri11 wird das Angebot an Kongressen abrunden und sich auf Automatisierung und industrielle Robotik sowie die Förderung von beruflichen Verknüpfungen zwischen Unternehmen und jungen Talenten von Universitäten und Instituten für höhere Bildung konzentrieren.

INDUSTRY wird vom Zona Franca Consortium in Zusammenarbeit mit Leitat, Tecnalia und IAM3DHUB als ihren strategischen Partnern gesponsert.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.industry.website/en/?utm_source=prnewswire&utm_medium=industry&utm_campaign=prnewswire&utm_term=&utm_content=

Pressekontakt:

Albert Sas

+ 34 93 233 21 66

asas@firabarcelona.com

Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell