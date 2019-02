Fira de Barcelona

Valmont und die Barcelona Bridal Fashion Week haben sich zusammengeschlossen, um Kreativität, Innovation und Design von autmode voranzubringen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Das renommierte Unternehmen, eine der großen Marken für Schönheitsprodukte, wird so seine Verbindungen zur Welt der internationalen Mode im Rahmen der Valmont Barcelona Bridal Fashion Week verstärken. Durch diese Partnerschaft schaffen die beiden Hauptakteure Synergien, um die Verbindungen zwischen Kreativität, Kunst und Schönheit zu stärken und dafür zu sorgen, dass Designer und ihre Kreationen bei einer Veranstaltung, die alle Akteure der internationalen Mode anzieht, voll zur Geltung kommen.

Julien Michoud, CEO von Valmont South Middle Europe, erklärt in diesem Zusammenhang: "Diese Allianz ist für uns ein Meilenstein in unserem Bestreben, für ihre Innovationskraft im Schönheitsbereich weltweit bekannt zu sein. Die ganze Familie der Valmont Group ist stolz darauf, an einem wichtigen Ereignis wie der Valmont Barcelona Fashion Week teilzunehmen, bei der die Frau eine zentrale Rolle spielen wird".

Estermaria Laruccia, Direktorin der VBBFW, erklärt: "Es ist eine Freude, Valmont und sein wunderbares Team willkommen zu heißen. Wir teilen die Leidenschaft für den künstlerischen Ausdruck in seinen verschiedenen Formen und das Engagement von Valmont für Innovation in Verbindung mit Tradition."

Die besten Marken im Rampenlicht

Die von der Fira de Barcelona organisierte Valmont Barcelona Bridal Fashion Week findet vom 23. bis 28. April 2019 im Montjuïc statt. In den ersten vier Tagen begrüßt die Messe die Kollektionen 2020 von rund 30 Marken auf ihrem Laufsteg, und vom 26. bis 28. Juni findet die Messe mit den Modedesigns für Hochzeitskleider, Kleidung für den Bräutigam, festliche Kleidung und Accessoires statt, die rund 400 Marken umfasst, darunter 70 Prozent aus dem Ausland. Unter ihnen sticht in dieser Ausgabe Marchesa hervor, eine der glamourösesten und angesehensten Namen in der internationalen Mode, die die weltweit führende Show für Braut- und Abendmode für die exklusive Präsentation ihrer Marchesa Brautmode für das Frühjahr 2020 zusammen mit einer Auswahl an Abendkleidern während der Barcelona Bridal Night, dem Galaabend, der am 24. April stattfindet, ausgewählt hat.

Bilder hier

Video hier

Pressekontakt:

Fira de Barcelona Press

Gloria Dilluvio

(+34) 93-233-21-72 - (+34)609-73-47-70gdilluvio@firabarcelona.com

Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell