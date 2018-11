Singapur wurde auf dem Smart-City-Expo-Weltkongress als Smart City des Jahres 2018 ausgezeichnet

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die Stadt Singapur wurde beim Smart-City-Expo-Weltkongress im Rahmen einer Gala, bei der die herausragendsten Initiativen und Projekte in der urbanen Innovations- und Transformationsbranche ausgezeichnet wurden, zur Smart City des Jahres 2018 ausgewählt. Die Stadt verdankt diesen Titel dem Smart-Nation-Projekt, das diesen asiatischen Stadtstaat durch eine breite Palette von Lösungen - von dynamischen Routing-Algorithmen für öffentliche Busse hin zu Echtzeit-Eltern-Lehrer-Portalen und sogar Vorhersage-Analysen für Wasserrohrlecks - zu einer globalen Messlatte für intelligente urbane Lösungen gemacht hat.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/713858/Smart_City_Expo_World_Congress__Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/786132/Smart_City_Awards.jpg )

Die Veranstaltung des Smart City Expo World Congress (SCEWC) im Jahr 2018 war der achte Gipfel der Smart Cities, der von Fira De Barcelona organisiert wurde, und alle bisherigen Rekorde schlug. Während der drei Tage hat die Veranstaltung über 700 Städte aus allen fünf Kontinenten, 844 Aussteller, über 400 Referenten und mehr als 21.000 Teilnehmer zusammengebracht, das sind 17 Prozent mehr Teilnehmer als 2017. Die Veranstaltung wurde zusammen mit Iwater, einer Messe zum integrierten Wasserkreislauf, sowie dem zweiten Smart Mobility Congress, dem Sharing Cities Summit, den C40 Talks und dem Forum der Digital Future Society abgehalten, die allesamt gleichzeitig mit der Mobile World Capital Barcelona veranstaltet wurden.

Der Veranstaltungsleiter Ugo Valenti sagte: "2018 hat neue Grenzen für den Smart-City-Expo-Weltkongress gesetzt und weil wir uns in diesem Jahr auf die Transformation der heutigen Metropolen in lebenswertere Umgebungen konzentriert haben, ermutigt das Wachstum, das wir erlebt haben, uns und auch die urbane Innovationsgemeinschaft, in dieser Richtung weiterzumachen." Valenti fügte hinzu: "Es ist klarer denn je, dass es unsere Verantwortung ist, sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich von den Werkzeugen zu profitieren, die wir in diesen Tagen in Barcelona gesehen haben, um unsere Städte zu verändern und sie zu den bestmöglichen Orten für uns selbst und für die kommenden Generationen zu machen."

Die Messe versammelte einige der führenden Experten im Bereich der urbanen Innovation. Darunter waren Rufus Pollock, Ökonom und Gründer von Open Knowledge International; Andrew Keen, Ökonom und Autor von "How to Fix the Future" und "Cult of the Amateur"; Víctor Pineda, Sozialentwicklungswissenschaftler und Advokat für Behindertenrechte; und Muhammad Yunus, Sozialunternehmer, Banker und Ökonom aus Bangladesch und Friedensnobelpreisträger des Jahres 2006. Der SCEW brachte aber auch Top-Unternehmen aus der Branche zusammen, wie Alstom, Bosch, Cellnex, Cisco, Dassault, Deloitte, FCC, Ferrovial, FiWare, Hexagon, Huawei, Indra, Mastercard, McKinsey, Microsoft, Deutsche Telekom, Engie, Mshereib Properties, Nec, Ntt, SAP, Siemens, Suez und Urbaser.

Pressekontakt:

Folc Lecha

+34-93-233-3555

flecha@firabarcelona.com

Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell