Hennessy wird der erste globale Spirituosen-Partner der NBA

Cognac, Frankreich (ots/PRNewswire)

- Mehrjähriger Ausbau der Partnerschaft macht Hennessy weltweit zum "Official Spirit of the NBA" -

Hennessy, der meistverkaufte Cognac der Welt, und die National Basketball Association (NBA) gaben heute eine globale Ausweitung ihrer Partnerschaft bekannt, die Hennessy weltweit zum "Official Spirit of the NBA" macht. Die mehrjährige Vereinbarung, die die erste globale Partnerschaft der Liga mit einer Spirituosenmarke darstellt, läutet das nächste Kapitel der Beziehung zwischen Hennessy und der NBA ein und erweitert den North American deal, der im Februar 2020 bekannt gegeben wurde.

"Wir fühlen uns durch die Auszeichnung als erster globaler Spirituosenpartner in der Geschichte der NBA sehr geehrt", sagte Julie Nollet, Hennessy global CMO. "Die NBA ist mehr als Basketball, und Hennessy ist mehr als Cognac. Wir repräsentieren globale Gemeinschaften, und diese Partnerschaft befähigt uns, ein Spiel und eine Kultur zu unterstützen, die Menschen durch Unterhaltung und Kameradschaft zusammenbringt, trotz der aktuellen Herausforderungen, mit denen Fans auf der ganzen Welt konfrontiert sind. Wir teilen die Kernwerte der NBA wie Integrität, Teamwork, Respekt und Innovation, die stärker denn je sind, wenn wir daran arbeiten, Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren und zu vereinen."

"Diese Erweiterung der Partnerschaft markiert einen aufregenden Meilenstein für die Liga, da Hennessy der erste globale Spirituosenpartner der NBA wird", sagte Dan Rossomondo, NBA Senior Vice President, Media and Business Development. "Wir freuen uns darauf, weiterhin das Spiel des Basketballs an der Seite dieser ikonischen Marke und unserer Fans auf der ganzen Welt zu feiern."

Die erweiterte Partnerschaft wird in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und in Südamerika mit der Einführung einer Adaption der "Hennessy x NBA: Lines"-Kampagne ihren Anfang nehmen, die diejenigen feiert, die das Spiel vorantreiben. Fans auf der ganzen Welt werden mit neuen exklusiven Hennessy VS und VSOP Limited Edition Flaschen anstoßen können, die speziell zur Erinnerung an die Partnerschaft entworfen wurden. Die Flaschen der Limited Edition sind ab sofort in den USA erhältlich, eine weltweite Veröffentlichung ist für das zweite Quartal 2021 geplant.

Seit mehr als 250 Jahren feiert Hennessy diejenigen, die das "Never Stop. Never Settle"-Ethos verkörpern, der durch das unermüdliche Engagement der Spieler verkörpert wird, die Kultur voranzutreiben. Das ganze Jahr über wird Hennessy die Tradition und die Mentalität von Basketball-Fans auf der ganzen Welt durch eine Reihe von Verbraucher-Events, Aktivierungen und lokalisierten Inhalten feiern.

Um mehr über die NBA-Saison 2020-21 mit Hennessy zu erfahren, besuchen Sie Hennessy.com oder @Hennessy auf Instagram.

Informationen zur NBA

Die NBA ist ein globales Sport- und Medienunternehmen, das vier professionelle Sportligen umfasst: die National Basketball Association, die Women's National Basketball Association, die NBA G League und die NBA 2K League. Die NBA hat eine große internationale Präsenz mit Spielen und Programmen, die in 215 Ländern und Territorien in mehr als 50 Sprachen verfügbar sind, und Merchandise, das in mehr als 100.000 Geschäften in 100 Ländern auf sechs Kontinenten verkauft wird. In den Kaderlisten der NBA standen zu Beginn der Saison 2020-21 107 internationale Spieler aus 41 Ländern. Zu den Assets von NBA Digital gehören NBA TV, NBA.com, die NBA App und der NBA League Pass. Die NBA hat eine der größten Social-Media-Communities der Welt geschaffen, mit 1,9 Milliarden Likes und Followern weltweit über alle Liga-, Team- und Spielerplattformen hinweg. Durch NBA Cares nimmt sich die Liga wichtiger sozialer Themen an, indem sie mit international anerkannten Organisationen zusammenarbeitet, die sich für Bildung, Jugend- und Familienförderung und Gesundheit einsetzen.

INFORMATIONEN ZU HENNESSY

Als Marktführer in Sachen Cognac glänzt Maison Hennessy seit mehr als 250 Jahren mit ihren außergewöhnlichen Mischungen auf der ganzen Welt. Die Marke, die auf dem Eroberungsgeist des Gründers Richard Hennessy aufbaut, ist in mehr als 160 Ländern eingereicht. Mit Sitz im Herzen der Charente-Region ist Hennessy auch eine unerschütterliche Stütze der regionalen Wirtschaft, der Fahnenträger für einen Sektor, der reich an Fachwissen ist. Der Erfolg und die Langlebigkeit des Hauses wurzeln in der Exzellenz seiner Cognacs, von denen jeder einzelne aus einem einzigartigen Prozess der Weitergabe von Generation zu Generation hervorgegangen ist. Als erstes Wein- und Spirituosenhaus, das nach ISO 14001 zertifiziert wurde, vereint Hennessy seine Innovationsfähigkeit und die Unterstützung aller seiner Partner, um dieses außergewöhnliche Gebiet zu schützen.

Als Kronjuwel der LVMH-Gruppe leistet Hennessy einen wichtigen Beitrag zum internationalen Handel Frankreichs, wobei 99 % der Produktion im Export verkauft werden, und ist ein weltweiter Botschafter der französischen Lebenskunst.

BITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSBEWUSST - NICHT FÜR DEN GEBRAUCH IN FRANKREICH BESTIMMT

Original-Content von: Hennessy, übermittelt durch news aktuell