Hennessy

Hennessy präsentiert Kurzfilm von Ridley Scott und lädt den Zuschauer auf eine sensorische Reise ein

Paris (ots/PRNewswire)

Hennessy enthüllt "The Seven Worlds", einen Kurzfilm unter der Regie von Ridley Scott, der die sieben Geschmacksnoten, die in jedem Tropfen von Hennessy X.O. enthalten sind, genauer unter die Lupe nimmt.

Hennessy stellte heute einen monumentalen Kurzfilm vor, in dem der legendäre Regisseur Ridley Scott seine Idee, dass jeder Schluck Hennessy X.O. gleichsam eine Odyssee verkörpert, in Bildern festhält. Die Kampagne wurde von der Werbeagentur DDB in Paris, dem kreativen Partner von Hennessy, produziert. Die Luxusmarke kündigte zudem an, dass anlässlich der 91. Oscar®-Verleihung, die am 24. Februar auf ABC ausgestrahlt wird, eine 60-Sekunden-Prämiere des Films ausgestrahlt wird, was die Kampagne im Rahmen dieser äußerst populären Abendveranstaltung in Hollywood zu einem echten Filmerlebnis machen wird.

Ausgehend von der Idee, dass "jeder Tropfen Hennessy X.O. eine Odyssee ist", kreiert der für den Academy Award® nominierte Regisseur von The Martian und Gladiator sowie von Kultfilmen wie Alien und Blade Runner eine visuelle Reise, die sieben Geschmackslandschaften in einer surrealen, sinnlichen, eindringlichen Erzählung wiedergibt. Der Film ist die kreative Auslegung jener sieben Geschmacksnoten, die vom Hennessy Comité de Dégustation als Veranschaulichung des Geschmacks und des Gefühls, das Hennessy X.O. vermittelt, beschrieben werden: Süße Noten, steigende Hitze, würziger Abgang, fließende Flamme, Schokoladenlaune, Holzknirschen; im unendlichen Echo gipfelnd.

"Ich fühlte mich von diesem Projekt sofort angezogen und inspiriert, da ich das Potenzial erkannte, mit Kunst und Unterhaltung diese Geschichte zum Leben zu erwecken", sagte Ridley Scott. "Hennessy hat ein tolles Produkt, und ich hatte großes Glück, an diesem Projekt arbeiten, eine freie Interpretation ins Leben rufen und etwas Großes schaffen zu dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass der Zuseher positiv überrascht sein wird."

Jede der sieben Geschmacksnoten nimmt unter der Regie des legendären Filmemachers mit seinem feinfühligen Sinn für Erzählung und Bild, seinem unvergleichlichen Lichtspiel und seinem Gespür für radikale, technische Innovation eindrucksvolle Formen an. Die sieben Noten, die als individuelle Welten vorgestellt werden, werden durch wundervolle und außergewöhnliche Naturbeschreibungen zum Leben erweckt. Der Regisseur überlässt es der Fantasie des Betrachters, zu entscheiden, ob sich der Film in der Zukunft oder in der Vergangenheit abspielt, in der Realität oder in einer Traumwelt, während er uns durch lebhafte Szenen mit Momentaufnahmen aus jeder der sieben Welten führt.

Scotts Film stellt das Zusammenfließen glänzender, goldener Flüssigkeiten dar, menschliche Gestalten, die sich zu Fuß im Schatten bronzefarbener Riesen fortbewegen, Androiden, die durch Synapsen zum Leben erweckt werden und fantasievolle Wesen, die durch feurige Lüfte gleiten und friedlich unter schwebenden Felsen meditieren, während üppige Wälder von unsichtbaren Geistern aufgewühlt werden. Der Film gipfelt in einem omnipräsenten Nebel, in dem diese Welten parallel zueinander existieren, was das meisterhafte Können des Regisseurs, der Zuschauer in andere Welten befördern kann, nur noch mehr hervorhebt.

Zum Produktionsteam von "The Seven Worlds" gehört die Moving Picture Company (MPC) mit Weltklasse-Profis im Bereich der visuellen Effekte, die bereits zuvor mit Scott an den Filmen Alien, The Martian und Blade Runner zusammengearbeitet haben und sich nun wieder mit dem Regisseur zusammenschließen, um mit CGI-Bildern Effekte zu kreieren, die "nicht von dieser Welt" sind. Der Komponist Daniel Pemberton, der zuvor an Scotts Film All the Money in the World und The Counselor mitgearbeitet hat, schuf eine einzigartige und außergewöhnliche Partitur, die die Vision des Regisseurs zum Produkt Hennessy X.O. perfekt ergänzt. Scotts Produktionsfirma RSA Films produzierte den Film.

"Es ist eine Ehre für Hennessy, mit einem Visionär wie Ridley Scott zu arbeiten", sagte Hennessy Global CMO Michael Aidan. "Dieser Film geht über die traditionelle Werbung hinaus und zeigt Ridleys künstlerisches Genie, mit dem er die Essenz von Hennessy X.O. dem Publikum auf unterhaltsame Weise näherbringt."

"Als wir uns auf dieses Abenteuer eingelassen haben, träumten wir davon, einen Film zu kreieren, der wirklich anders ist. Aber selbst in unseren kühnsten Träumen konnten wir uns nicht vorstellen, dass wir in so viele unglaubliche neue Welten eintauchen würden. Gemeinsam mit Hennessy und Ridley Scott hoffen wir, einen neuen Maßstab für die Werbebranche gesetzt zu haben", sagt Alexander Kalchev, Executive Creative Director bei DDB Paris.

Genießen Sie den kompletten Film und ein "Making-of"-Video, werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und sehen Sie ein Interview mit Ridley Scott auf thesevenworlds.hennessy.com. Folgen Sie @Hennessy auf Instagram und #TheSevenWorlds, um die Welten von Hennessy X.O. zu erkunden.

Vollständige Credits

Kampagne "The Seven Worlds" unter der Leitung von Ridley Scott für Hennessy, von der Agentur DDB Paris

Hennessy Global CMO: Thomas Moradpour / Michael Aidan Global CMO Deputy: Antoine Varlet Hennessy X.O. Brand Director: Emmy Aoun Gestin

Regie: Ridley Scott Produzent: Debbie Garvey DOP: Dariusz Wolski 1. Regieassistent: Raymond Kirk Produktionsdesigner: Marc Homes Kostümdesigner: Charlotte Law Make-up: Polly Earnshaw Herausgeber: Jim Weedon MPC-Leiter der CG: Carsten Keller MPC-Kreativdirektor: Ryan Jefferson Hays MPC-3D-Supervisor: Boyo Frederix MPC-2D-Supervisor: Rod Norman MPC-Leiter FX: Selcuk Ergen MPC-Produzent: Tomek Zietkiewicz Tontechnik: Grand Central Recording Studios Komponist: Daniel Pemberton Klangdesign: Oliver Tarney Musikalische Leitung: Jerome Alquier Tonmeister: Raja Sehgal Farbkorrektur: Stephen Nakamura @ Company 3 Supervising Producer: Mark Huffam

DDB Paris Executive Creative Director: Alexander Kalchev Creative Directors: Pierre Mathonat, Alexis Benbehe TV Producer: Quentin Moenne Loccoz Managing Director: Xavier Mendiola

RSA Films Managing Director: Kai-Lu Hsiung Executive Producer: Debbie Garvey

75 Paris Managing Director: Emmanuel Guiraud Executive Producer: Annabelle Fournier

Stillking Prague

Producer: Lida Ordnungiova

Die sieben Geschmacksnoten von Hennessy X.O.

Süße Noten: Der Gaumen wird auf warme Art und Weise von Aromen kandierter Früchte umgeben - eine leichte Süße von Orangen, verschmolzen mit der dezenten Säure von Aprikosen.

Steigende Hitze: Das faszinierende Gefühl einer intensiven, aufsteigenden Hitze offenbart langsam den komplexen Geschmack von Branntweinen, die lange in Eichenfässern gelagert wurden.

Würziger Abgang: Eine starke würzige Note, die den Gaumen mit einem ausgeprägt pfeffrigen Geschmack verführt.

Fließende Flamme: Eine Welle der Wärme breitet sich aus, die letztendlich ihren Höhepunkt erreicht und dann bricht; der Mund ist von einer reichhaltigen, runden Geschmacksfülle umgeben. Eine robuste Präsenz ist spürbar, reich und üppig.

Schokoladenlaune: Die Sinne begeben sich nun auf eine sanfte Entdeckungsreise zu etwas, das vertraut erscheint. Es handelt sich um den abgerundeten Geschmack einer kräftigen, dunklen Schokolade. Leicht süßlich und seidig weich wird der Gaumen sanft gestreichelt.

Holzknirschen: Ein markantes Gefühl ist plötzlich spürbar - wie eine kräftige Ebbe und Flut, bestehend aus einer Note von Eiche, die mit Vanille durchzogen ist. Der kühne und komplexe Geschmack hat zunächst eine kraftvolle Präsenz und ebbt anschließend ab.

Unendliches Echo: Die flüchtigen Eichennoten sorgen für einen langen, allgegenwärtigen Abgang, der die Feinheiten jedes einzelnen Geschmacks und jeder Empfindung, die ihm vorausgegangen ist, sowie die Komplexität der Mischung und des langen Alterungsprozesses von X.O. widerspiegelt.

INFORMATIONEN ZU RIDLEY SCOTT

Ridley Scott, einer der weltweit führenden Regisseure und Produzenten, ist vor allem für seine Arbeit an Filmen wie Thelma & Louise, Alien, Black Hawk Down und Blade Runner bekannt. Sein Filmepos Gladiator gewann den Oscar, den Golden Globe® und die BAFTA Awards in der Kategorie Bester Film sowie den Oscar in der Kategorie Bester Hauptdarsteller für Russell Crowe.

Im Laufe seiner glanzvollen Karriere wurde Scott auch bei den Emmy Awards, den Filmfestspielen von Cannes und den PGA Awards ausgezeichnet. 1968 gründete Scott das Produktionsunternehmen RSA für kommerzielle Produktionen, das mit einigen der weltweit bekanntesten Handelsmarken arbeitet.

Im Jahr 1995 gründete Scott "Scott Free Productions" als Produktionsfirma für seine Film- und Fernsehproduktionen, wie zum Beispiel Hannibal, Man on Fire, American Gangster und Concussion, die von der Kritik gefeierte CBS-Dramaserie The Good Wife und die erfolgreichen Fernsehfilme Killing Lincoln, Killing Kennedy und Killing Jesus.

Zu den neuesten von "Scott Free" produzierten Spielfilmen gehören Blade Runner 2049 mit Ryan Gosling und Harrison Ford sowie Murder on the Orient Express mit den Darstellern Kenneth Branagh, Johnny Depp und Michelle Pfeiffer. Zu Scotts jüngsten Projekten als Regisseur gehören Alien: Covenant, die Fortsetzung von Prometheus mit Michael Fassbender und Katherine Waterston, und All the Money in the World, die die Geschichte der Entführung von John Paul Getty III mit Christopher Plummer, Michelle Williams und Mark Wahlberg erzählt und im Dezember 2017 seine Premiere feierte. Scotts Leidenschaft für Werbefilme geht auf seine Ausbildung am Londoner Royal College of Art zurück. Im Laufe seiner Karriere hat er die Werbelandschaft kontinuierlich revolutioniert.

INFORMATIONEN ZU HENNESSY

Das Haus Hennessy, führend im Bereich der Cognac-Produktion, glänzt seit mehr als 250 Jahren weltweit mit seinem außergewöhnlichen Know-how. Die Marke, die auf dem Eroberungsgeist des Gründers Richard Hennessy beruht, ist in mehr als 130 Ländern vertreten.

Hennessy liegt im Herzen der Region Charente und ist gleichzeitig eine feste Stütze der regionalen Wirtschaft. Der Erfolg und die Beständigkeit des Unternehmens beruhen auf der hervorragenden Qualität seiner Cognacs, die mittels eines einzigartigen Verfahrens erzeugt werden, dessen Besonderheiten von einer Generation an die nächste weitergegeben werden.

Als erstes nach ISO 14001 zertifiziertes Wein- und Spirituosenhaus setzt Hennessy auf seine Innovationskraft und die Unterstützung all seiner Partner, um seinen außergewöhnlichen Stellenwert auch weiterhin beizubehalten.

Hennessy ist das Kronjuwel der LVMH-Gruppe und leistet einen ganz wesentlichen Beitrag zur Unterstützung des internationalen Handels von Frankreich, indem es 99 % seiner Produktion exportiert und als weltweiter Botschafter für den französischen Lebensstil fungiert.

Werbematerialien können von Land zu Land variieren, da unterschiedliche lokale Bestimmungen für das Bewerben von alkoholischen Getränken gelten.

BITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL.

GILT NICHT FÜR FRANKREICH.

Pressekontakt:

Will Davis, will.davis@6degrees.group, 212-463-7245

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Y1ruuTs134k

Video - https://www.youtube.com/watch?v=PjQClweBMXA

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/819851/01_SWEET_NOTES_Hennessy.jpg

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/819849/02_RISING_HEAT_Hennessy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/741217/Hennessy_Logo.jpg

Original-Content von: Hennessy, übermittelt durch news aktuell