Gründung einer hochkarätigen spartenübergreifenden und strategischen Arbeitsgruppe, um noch mehr internationale Konferenzen nach Montréal zu bringen

Montréal (ots/PRNewswire) - Der Palais des Congrès de Montréal hat eine Gruppe von Führungskräften zusammengestellt, die acht der wichtigsten Wirtschaftszweige der Stadt repräsentieren und eine neue strategische und spartenübergreifende Arbeitsgruppe (Multisector Strategic Taskforce) bilden. Ihre Aufgabe wird darin bestehen, Kontakte zu Influencern zu knüpfen, die dazu beitragen werden, wichtige internationale Konferenzen nach Montréal und zum Palais des Congrès zu holen.

Zu den Mitgliedern dieser renommierten Taskforce gehören:

- Frank Béraud, Chief Executive Officer von Montréal InVivo

- Mathieu Charbonneau, Executive Director von CargoM

- James J. Clark, Professor des Fachbereichs Electrical and Computer Engineering der McGill University

- Fabrice Labeau, kommissarischer stellvertretender Provost, Student Life and Learning, an der McGill University

- Marie Larue, Chief Executive Officer des Forschungsinstituts Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

- Maryse Lassonde, Wissenschaftliche Leiterin des Forschungsfonds von Québec - Nature et technologies

- Serge Marchand, Wissenschaftlicher Leiter des Forschungsfonds von Québec - Santé

-Louise Poissant, Wissenschaftlicher Leiter des Forschungsfonds von Québec - Société et culture

Diese Top-Führungskräfte werden wichtige Mitstreiter bei der Suche nach Forschern, Wissenschaftlern oder Business-Influencern, die ausschlaggebend sein können, wenn es darum geht, die angefragten internationalen Verbände davon zu überzeugen, Montréal und den Palais als Ziel für ihre nächste Veranstaltung zu wählen. "Das Bewerbungsverfahren für internationale Großveranstaltungen ist nicht viel anders als das für die Olympischen Spiele, und viele dieser Bewerbungen werden dank des herausragenden Einsatzes dieser Experten für Montréal und Québec gewonnen. Ihr Engagement zeigt den globalen Entscheidungsträgern die Dynamik und die Unterstützung, die innerhalb der wichtigsten Wirtschaftssektoren der Stadt vorherrschen", erklärte Raymond Larivée, President und CEO des Palais des Congrès de Montréal, ein Staatsunternehmen der Provinz Québec.

Die Rolle der äußerst erfahrenen Führungspersönlichkeiten der neuen Multisector Strategic Taskforce besteht in der Entwicklung und Pflege von Kontakten zu Forschern, Wissenschaftlern und Führungskräften, die geneigt sein könnten, aktiv an der Durchführung großer internationaler Veranstaltungen in Montréal teilzunehmen. Dazu werden sie ihre Netzwerke an erstklassigen Kontakten heranziehen und diese auf die entsprechenden spezifischen Konferenzen ansetzen.

Konferenzen fördern die Wissenschaft

Montréal ist weithin als Wissenszentrum anerkannt. Die Stadt zieht internationale Konferenzen an, die es lokalen Forschern und Fachleuten ermöglichen, mit hergereisten Gleichgesinnten von überall auf der Welt zu interagieren. Der Palais des Congrès de Montréal arbeitet eng mit seinen Botschaftern und Partnern zusammen, um sich für die wichtigsten Wirtschaftszweige von Montréal und Québec einzusetzen. "Tagungen bieten eine bevorzugte Gelegenheit zum Austausch mit Kollegen aus der ganzen Welt und sie helfen, die Grenzen des Wissens für unsere Branchen voranzutreiben. Diese intellektuellen Vorteile leisten einen erheblichen Beitrag zu Montréals internationalem Ruf ", ergänzte Hany Moustapha, President des Ambassadors Club.

Erinnern wir uns daran, dass der Palais im Laufe der Jahre wichtige Vereinbarungen mit Partnern wie dem Forschungsfonds von Québec getroffen hat, um Forscher aus Québec und deren Fachgebiete bekannter zu machen.

Ein produktiver Ambassadors Club

Im Laufe der 33-jährigen Geschichte des Club haben seine Mitglieder auf jeden Fall etwas bewirkt und 201 Veranstaltungen gewonnen, die fast 475.000 Teilnehmer angelockt haben. Die geschätzten Nutzeffekte belaufen sich auf fast 1 Mrd. Dollar, ganz abgesehen von dem unschätzbaren geistigen Reichtum, zu dem die Gründung internationaler Arbeitsgruppen, die Schaffung neuer Forschungsgebiete und der Rekrutierung von Forschern zählt.

Kongressstadt

Als eines der führenden internationalen Wissenszentren trägt Montréal laut der Rangliste der International Congress and Convention Association mehr internationale Veranstaltungen aus als jede andere Stadt in Nordamerika. Der Palais des Congrès de Montréal wurde in die engere Auswahl für die Auszeichnung als bestes Kongresszentrum der Welt (AIPC) und den höchsten Qualitätsstandard der Branche aufgenommen und verfügt über alle notwendigen Einrichtungen, um eine große Konferenz mit einem Niveau an Professionalität und Kreativität zu veranstalten, für das die Stadt bekannt ist.

