Risen Energy erhält den Zuschlag für die Lieferung von 210mm 650W+ PV-Modulen für das Demonstrationsprojekt von Sinopec für grünen Wasserstoff in Xinjiang

Ningbo, China, 10. März 2022 (ots/PRNewswire)

Das Projekt ist auf dem besten Weg, die größte PV-basierte Wasserstoffproduktionsanlage der Welt zu werden

Risen Energy Co., Ltd, ein führender Hersteller von Solarmodulen in China, gab bekannt, dass das Unternehmen den Zuschlag für die Lieferung von TITAN 650W PV-Modulen für das Demonstrationsprojekt für grünen Wasserstoff von Sinopec im Bezirk Kuqa, Xinjiang, erhalten hat. Das 361-MW-Projekt wird nach seiner Fertigstellung voraussichtlich die weltweit größte Wasserstoffproduktionsanlage auf PV-Basis sein und gilt als Durchbruch bei der Förderung der Transformation der großen traditionellen Energieerzeuger Chinas.

Da in der Ausschreibung PV-Module mit einer Leistung von mindestens 650 W gefordert wurden, kamen nur die vier Unternehmen in Frage, die 210-mm-Module oder sowohl 210-mm- als auch 182-mm-Module herstellen. Risen Energy steht mit seinen 210-mm-Solarmodulen an erster Stelle, was die zunehmende Beliebtheit von Hochleistungsmodulen bei den Kunden und die Dominanz des 210-mm-Moduls auf dem Markt widerspiegelt.

„Großformatige PV-Module sollen die Leistung und den Wirkungsgrad erhöhen, um die Kosten zu senken und die Effektivität von PV-Produkten zu maximieren und den Kunden zusätzliche Vorteile bei der Stromerzeugung zu bieten", erläuterte eine Führungskraft von Risen Energy kürzlich die Strategie des Unternehmens. Die Wahl von Sinopec ist ein Beweis für die Richtigkeit der proaktiven Denkweise des Unternehmens, das sich auf großformatige Module konzentriert.

Die Beteiligung von Sinopec am Bau des weltweit größten PV-basierten Projekts zur Herstellung von grünem Wasserstoff mit einer geplanten Jahresproduktion von 20.000 Tonnen zeigt das anhaltende Engagement des Unternehmens bei der Umsetzung seiner grünen, kohlenstoffarmen Entwicklungsstrategie und der Unterstützung der Ziele des Landes in Bezug auf Kohlenstoffspitzenwerte und Neutralität. Risen Energy plant, die Anwendung sauberer Energie zu erweitern, indem es mit Sinopec zusammenarbeitet, um neue Ansätze für die PV-basierte Wasserstoffproduktion zu erforschen, indem es seine integrierte Kompetenz bei Produkten und Technologien nutzt.

