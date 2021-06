Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy präsentiert NewT@N auf der SNEC 2021, das erste in Serie gefertigte 700-W-Hochleistungsmodul der Branche

Ningbo, China (ots/PRNewswire)

NewT@N-Modul treibt die globale grüne Energierevolution voran und leitet die Ära der Netto-Null-Emissionen ein

Inmitten einer vollgepackten SNEC 2021 hat Risen Energy Co., Ltd ("Risen Energy"), ein führender Tier-1-Hersteller von Hochleistungs-Solar-Photovoltaik-Produkten, die Aufmerksamkeit der Aussteller und Teilnehmer mit der Einführung von NewT@N, dem ersten in Massenproduktion hergestellten Solarmodul der Branche mit einer Leistung von bis zu 700 W, auf sich gezogen.

Das am 3. Juni vorgestellte NewT@N-Modul läutet die PV 7.0-Ära ein und verspricht eine stabilere Leistung und höhere Stromerzeugung in einem einzigen 210 mm großen Silizium-Wafer. NewT@N ist die Abkürzung für New Tunneling Oxide/Amorphous-Si (@) N-Typ Technologie. Das "@" steht für die kombinierte Passivierung von Oxid (o) und amorphem-Si (a). Durch die NewT@N-Technologie ist Risen Energy in der Lage, das Problem der hohen Oberflächenrekombinationsrate traditioneller PERC-Zellen auf Metallbereichen zu lösen, was die Voc und die Zelleffizienz verbessert. NewT@N ist das jüngste Beispiel dafür, wie Risen Energy seine branchenführende Modultechnologie einsetzt, um die steigende globale Nachfrage nach einer grünen Energierevolution zu befriedigen und seinen Teil dazu beizutragen, das Ziel von Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

"Während die Welt ihre Reise in Richtung einer kohlenstoffneutralen Zukunft fortsetzt, wächst die installierte Kapazität an grüner Energie in rasantem Tempo. Hunderte von neuen Unternehmen sind auf dem Markt aufgetaucht, und die PV-Industrie steht vor einer noch nie dagewesenen Flut von Chancen und Herausforderungen. Bei Risen Energy haben unsere wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen auf nationaler Ebene und unsere international zertifizierten Labore es uns ermöglicht, an der Spitze dieses Wandels zu stehen. Mit unseren neuesten PV-Modulen, die auf einer 210-mm-Silizium-Wafer-Plattform basieren, können wir die Kosten pro Kilowattstunde effektiv senken, den höchstmöglichen Ertrag für die Kunden generieren und zur globalen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beitragen", so das Unternehmen.

Das NewT@N 700-W-Hochleistungs-Solarmodul nutzt fortschrittliche Technologien, wie das zerstörungsfreie Schneiden von halbierten Solarzellen, Multi-Busbar (MBB) und High-Density-Packaging, um den Wirkungsgrad zu verbessern und das Risiko von Zellrissen und Hotspots effektiv zu reduzieren. Darüber hinaus kombiniert das Modul die Vorteile der TOPCon und HJT Solarzellentechnologie der nächsten Generation und ergänzt diese. Als Ergebnis weist NewT@N einen Gesamtmodulwirkungsgrad von 22,5 Prozent auf, bei kontrollierten Kosten unter den Standards der Massenproduktion.

NewT@N ist auch ein leuchtendes Beispiel für die neue Niederspannungs- und Hochstromserie von Risen Energy. Niederspannungsprodukte, wie z.B. 210 mm große Silizium-Wafer, können höhere Lasten tragen und mehr installierte Leistung aufnehmen. Basierend auf Schätzungen im Vergleich zu herkömmlichen Modulen der Größe 182 mm mit 540 W Leistung, steigert NewT@N die Effizienz der Stromerzeugung und die stabile Leistung signifikant und reduziert gleichzeitig die Kosten. Das Modul bietet eine 6,6-prozentige Reduzierung der Grundfläche und eine 29,63-prozentige Erhöhung der installierten Leistung - und senkt damit die Gesamtkosten für die BOS zwischen 6,68 und 8,95 Prozent und die LCOE-Kosten zwischen 4,84 und 6,16 Prozent.

Da die PV 7.0-Ära schnell näher rückt, ist die Einführung von NewT@N bereit, die Branche zu neuen Höhen zu führen. Mit Blick auf die Zukunft wird Risen Energy weiterhin seine führenden Technologien nutzen, um auf dem neuesten Stand der Stromerzeugungsmöglichkeiten zu bleiben, die Senkung der LCOE-Kosten voranzutreiben und letztendlich den Kunden größere Vorteile zu bieten. Gleichzeitig wird das Unternehmen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investieren, um den Anforderungen der grünen Energiewende gerecht zu werden und das globale Zeitalter der Netto-Null-Emissionen einzuleiten.

Informationen zu Risen Energy

Risen Energy ist ein führender, globaler, mit "AAA" bewerteter Tier1-Hersteller von Hochleistungs-Solar-Photovoltaikprodukten und Anbieter von Gesamtlösungen für die Stromerzeugung. Das 1986 gegründete und seit 2010 börsennotierte Unternehmen sorgt für die Wertschöpfung seiner globalen Kunden. Technisch-kommerzielle Innovation, untermauert durch vollendete Qualität und Support, umschließen Risen Energys gesamte Solar PV Geschäftslösungen, die zu den leistungsstärksten und kosteneffektivsten in der Industrie gehören. Mit unserer lokalen Marktpräsenz und unserem starken finanziellen Status als Bank sind wir in der Lage, strategische und für beide Seiten vorteilhafte Kooperationen mit unseren Partnern aufzubauen, um gemeinsam vom steigenden Wert der grünen Energie zu profitieren.

Original-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell