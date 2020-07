Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy stellt 600W+ Module mit niedriger Spannung vor - Bigger Than Bigger, High to Low

Risen Energy hat auf dem fünften PV Power Plant Design and Equipment Selection-Seminar und dem gemeinsam veranstalteten "210 Technology Trend Seminar", das von PVmen and Risen Energy organisiert wurde, Pläne zur Einführung seiner 600W+ PV-Module der Titan-Serie angekündigt. An dieser gemeinsamen Veranstaltung, die vom 23. bis 25. Juli in Guizhou stattfand, waren Branchenexperten und Unternehmensvertreter aus der Industrie beteiligt, die eine angeregte Diskussion über die ausgereiften unterstützenden Einrichtungen für 210-Technologie in Industriekette und technologischer Forschung führten. Positiv diskutiert wurden auch Risen Energys neue 600W + Module, die sich durch hohe Stromstärke und niedrige Spannung auszeichnen.

Diese Veranstaltung war von großer Bedeutung, denn mit dem Beginn der PV-Parität wird die weitere Förderung der Senkung der Stromgestehungskosten (LCOE, Levelized Cost of Electricity) zur aktuellen Entwicklungsausrichtung und zum Konsens der Industrie. Die technologische Innovation bei den Modulen beschleunigt sich weiter, ebenso das Aufkommen großer Siliziumwafer wie 210. Dies wird die Modulleistung schnell auf mehr als 500W anstiegen lassen. Hochleistungsmodule mit großen Siliziumwafern werden zum Innovationstrend der PV-Industrie.

Dr. Qiang Huang, Vice President von Risen Energy, sagte "Im Zeitalter der PV-Parität ist die Senkung der Stromgestehungskosten Kern der Wettbewerbsfähigkeit. Der rasche Anstieg der Modulleistung von 400W auf 500W und schließlich auf 600W spiegelt den Durchbruch wider, den die Branche bei den Stromgestehungskosten erzielt hat. Durch die Parität werden niedrige Stromgestehungskosten und Strompreise zum neuen "14. Fünfjahres-Thema" der PV-Industrie.

Bei dem Treffen stellte Risen Energys leitender Direktor für Forschung und Entwicklung die neuen Module der TITAN-Serie vor -- G6. Für die Serie werden weiterhin zerstörungsfreies Cutting, hochdichtes Packaging und die MBB-Technologie der im Dezember 2019 eingeführten G5-Serie verwendet. Übernommen wurde ebenfalls das 6 x 10 Half-Cut-Designmuster. Alle diese Designs erhöhen die Modulleistung und verringern das Risiko von Hot Spots. Darüber hinaus hilft das innovative Design mit Niederspannung und hoher Leistung, die BOS-Kosten erheblich zu reduzieren.

"Bigger than bigger! High to low!" Wie Dr. Qiang Huang hinzufügte, "Das Kernziel ist, die Stromgestehungskosten zu senken, nicht die hohe Leistung, auch wenn es noch einige Schwierigkeiten geben wird, bevor dies zum Mainstream auf dem Markt wird.

