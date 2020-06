Risen gilt nach wie vor als Indiens führender PV-Anbieter

Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy Co., Ltd, ein führender Tier-1-Hersteller von leistungsstarken Produkten für die Bereiche Solarenergie und Photovoltaik, gilt laut des renommierten Unternehmens Bridge to India auch 2019 weiterhin als führender Lieferant für PV-Solarmodule. Sein Bericht gibt Einblick in den indischen Markt für erneuerbare Energien.

Die in den letzten Jahren hart verdiente Glaubwürdigkeitdes Unternehmens diente Risen nicht nur als Sprungbrett, sondern verschaffte dem Unternehmen auch die nötige Glaubwürdigkeit in Indiens vielfältigem und wettbewerbsorientiertem Markt. Risen konnte sich im Verlauf von 2018 eine führende Stellung unter den zahlreichen Lieferanten von PV-Solarmodulen sichern. Doch das Unternehmen wollte sich auf solchen Erfolgen nicht ausruhen und verfolgte weiterhin seinen kunden- und erfolgsorientierten Ansatz. 2019 verdoppelte Risen seine Bemühungen und setzte sich gegen ehrgeizige Konkurrenten durch. Durch neue technologische Entwicklungen und ausgeprägten Geschäftssinn gelang es dem Unternehmen, einem zunehmend anspruchsvolleren Kundenkreis greifbaren Mehrwert zu verschaffen. Dank dieser Strategie konnte Risen seine Position als führender Lieferant mit dem höchsten Marktanteil sichern und gleichzeitig in Indien Modulinstallationen von über 3,6 GW durchführen.

"Wir möchten uns herzlich bei unseren strategischen Partnern, Kunden, verantwortlichen Regierungsbehörden, EPC-Unternehmen und Beratern bedanken, die RISEN die Möglichkeit geboten haben, einen solchen großartigen Lieferumfang zu realisieren", so Bypina Veerraju Chaudary, CSMO von Risen. "Ohne ihren Weitblick und ihr Durchhaltevermögen würde der indische Solarmarkt stagnieren."

P. Ponsekar, Vice President Sales für den indischen Subkontinent und die Region Nahost und Afrika, kommentierte: "Jeder Kunde hat seine spezifischen Anforderungen. Wir haben eng mit jedem einzelnen unserer geschätzten Kunden zusammengearbeitet, um maßgeschneiderte Lösungen für zuverlässige Gewinne zu liefern. Wir freuen uns, auch in den nächsten Jahren an der weiteren Erschließung dieser großartigen Region teilhaben zu dürfen." Er fügte hinzu, dass dieser kundenspezifische Ansatz für die führenden indischen IPP- und EPC-Unternehmen zu Folgeaufträgen von Kunden geführt habe. Gleichzeitig habe das Unternehmen gelernt, worauf es Kunden tatsächlich ankomme und welche Richtung für technologische Weiterentwicklung einzuschlagen sei, um maximalen Umsatz und die Langlebigkeit indischer Installationen zu sichern.

Die Botschaft sämtlicher Mitarbeiter und Abteilungen von Risen stand im Einklang mit dem indischen Markt und bezog sich auf spezifische aktuelle Ereignisse: "Wir freuen uns sehr, dass wir zu dem enorm hohen Wachstum des indischen Markts für erneuerbare Energie beitragen konnten. Das war vor allem durch immersive, interaktive und profitable Vereinbarungen möglich, die jenseits der Anforderungen an Verkäufer und Käufer liegen. Wir möchten unseren Kunden aufrichtig für die Unterstützung danken, die sie Risen während des Covid-19-bedingten Stillstands gezeigt haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns für diese Unterstützung revanchieren können, sobald sich unsere Kunden wirtschaftlich erholen und ihren Markt weiter ausbauen."

Die weltweite Solarindustrie ist weiterhin auf Wachstumskurs. Sie überwindet sämtliche geopolitische sowie anderweitige Hindernisse und nähert sich mehr denn je ihrem Ziel, zum Hauptversorger für erneuerbare Energie zu werden. Es zeichnet sich deutlich ab, dass Indien selbst angesichts kürzlich eingeführter steuerlicher Änderungen weiterhin als primäre umfangreiche Bereitstellungsregion für Wachstum und Möglichkeiten auf dem Gebiet der Photovoltaik gelten wird.

Risen Energy ist ein führender weltweit tätiger Tier-1-Hersteller der Solar Module Super League mit AAA-Rating. Das Unternehmen stellt leistungsstarke PV-Solarprodukte her und bietet Komplettlösungen für Unternehmen zur Stromerzeugung an. Das 2002 gegründete Unternehmen ist seit 2010 an der Börse notiert und möchte für seine weltweiten Kunden Mehrwert schaffen. Risens Komplettlösungen für Unternehmen im Bereich Solarenergie und Photovoltaik werden von technologisch kommerziellen Innovationen, hervorragender Qualität und tadelloser Kundenbetreuung getragen. Sie zählen zu leistungsstärksten und kostengünstigsten Lösungen der Branche. Wir sind auf dem lokalen Markt stark vertreten, genießen hohe Bankfähigkeit und haben uns zum Ziel gesetzt, mit unseren Partnern strategisch zum beiderseitigen Vorteil zusammenzuarbeiten. Gemeinsam können wir aus dem steigenden Wert grüner Energie den höchsten Nutzen ziehen.

