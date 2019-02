Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy feiert Baubeginn seines 117-MW-Projekts in Mexiko, beschleunigt globale Expansion

Ningbo, China (ots/PRNewswire)

Risen Energy Co., Ltd., hat den Baubeginn seines 117-MW-Projekts in Mexiko verkündet. Damit beginnt der Solarmodulhersteller formell die Ausbauphase. Beim Spatenstich anwesend waren der Gouverneur des Bundesstaats Durango Jose Rosas Aispuro Torres, die Gemeindepräsidentin von Canatlan Dora Elena Gonzalez Tremillo und Risen Energy President Wang Hong sowie andere Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Regierung. Risen Energy hat den Zuschlag für den Bau des großflächigen PV-Kraftwerks in Mexiko wegen seines umfassenden Leistungsspektrums erhalten und konnte unter anderem durch seine Markenbekanntheit und die Effizienz seiner Produktionskapazität überzeugen.

Mit einer installierten Gesamtkapazität von 117 MW soll die Anlage pro Jahr 269.068 MWh Ökostrom für Mexiko erzeugen. Nach einer detaillierten Feldstudie wird Risen Energy als PV-Modullieferant und EPC-Beauftragter für das Projekt hocheffiziente Module liefern, die viele Vorteile bieten (wie hohe Ausgangsleistung, hohe Stromerzeugungsrate und hohe Hitzebeständigkeit). So ist sichergestellt, dass sich die Anlage effektiv auf die komplexen und schwankenden Klimabedingungen der Region einstellen kann.

Der Markt für saubere Energien in Mexiko boomt schon seit Jahren. Enorme Wachstumsperspektiven haben dazu beigetragen, dass sich die Region zu einem attraktiven Anlagemarkt für Investoren aus dem In- und Ausland entwickelt hat. Dank günstiger Rahmenbedingungen hat sich Risen Energy auf dem Markt etabliert. Ein weiteres Risen-Projekt in Durango mit einer Kapazität von 300 MW ist bereits in die erste Bauphase eingetreten. Das fertig gestellte PV-Kraftwerk wird die höchste Kapazität haben - nicht nur in Mexiko, sondern in ganz Lateinamerika.

Risen Energy President Wang Hong sagte: "Unser Unternehmen setzt seine Expansionsstrategie in Mexiko kontinuierlich fort. Durch dieses Gemeinschaftsprojekt mit mehreren anderen Unternehmen kann Risen Energy aktiv von seinen Partnern lernen und seine eigenen Stärken graduell ausbauen. Wir wollen Mexiko, Lateinamerika und den Rest der Welt mit nachhaltigen regenerativen Energien von hoher Qualität versorgen und ultimativ ein gesundes und nachhaltiges neues Ökosystem errichten."

