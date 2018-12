Großes Energiespeicherprojekt in Northam, Queensland, Australien geht ans Netz

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Der chinesische Hersteller von PV-Modulen Risen Energy liefert mehr als 30.000 Module an den Standort

Die Globalisierungsstrategie von Risen Energy beginnt bedeutende Früchte zu tragen: Nach der Arbeit einiger Jahre auf dem australischen Markt ging das 10-MW-Kraftwerk in Northam, Queensland ans Netz, das zusammen mit Carnegie Clean Energy entwickelt wurde.

Bei dem Projekt handelt es sich um das erste große Energiespeicherwerk, das von EMC Lendlease gebaut wird, bei dem es sich um ein Joint Venture zwischen Energy Made Clean, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen von Carnegie und Lendlease, einem Anbieter von Leistungen aus den Bereichen Maschinenbau, Beschaffung und Konstruktion (EPC) handelt. Als Lieferant der Module hat Risen Energy mehr als 30.000 monokristalline Module an das Werk geliefert.

Die Module wurden von der amerikanischen international tätigen Beratungsgesellschaft für Solar- und PV-Engineering und Qualitätssicherung für technische Dienstleistungen, Clean Energy Associates, geprüft und können sich sehr gut an die vor Ort vorherrschenden Klimabedingungen in Westaustralien anpassen, indem sie in heißer und trockener Umgebung eine stabile Stromausgabe aufrechterhalten und durch Kostensenkung eine hohe Rendite gewährleisten können.

Das 25 Hektar große PV-Kraftwerksgelände wurde nun vollständige ans Netz angeschlossen und wird in den kommenden 25 Jahren voraussichtlich 24 GWh saubere Energie produzieren.

Laut den aktuellsten Daten der China Photovoltaic Industry Association (CPIA), stiegen die Exporte von Modulen durch chinesische PV-Hersteller in den ersten zehn Monaten des Jahres 2018, wobei der Anteil der Exporte nach Australien gegenüber 2017 einen Anstieg von 6,0 auf 10,7 Prozent verzeichnete. Risen Energy war mit der branchenweit führenden Qualität seiner Produkte, gepaart mit professioneller und effizienter Projektentwicklung nicht nur in der Lage, seine Module erfolgreich nach Australien zu exportieren, sondern war auch am Bau vieler großer Kraftwerke im ganzen Land beteiligt, bei denen die lokalen Standards für Projektdesign und -entwicklung vollständig eingehalten wurden. Dr. Anthony Lynham, der Minister für Naturrohstoffe, Minen und Energie von Queensland, lobte neben den weiteren Projekten insbesondere das Projekt in Yarranlea, bei dem Risen Energy eine entscheidende Rolle spielte.

Li Bin, Geschäftsführer von Risen Energy Australia sagte: "Unsere stetige Expansion in Australien wird von den innovativen Produkten und Technologien des Unternehmens angetrieben, mit der wir die Bedürfnisse von Kunden in verschiedenen Regionen bedienen können. Zukünftig plant unser Unternehmen auch Investitionen in Projekte für erneuerbare Energie mit insgesamt mehr als 2 GW in Australien und wird die Expansion im Bereich Energiespeicher weiter verfolgen. Für zukünftige Käufe suchen wir aktuell nach Finanz- und EPC-Partnern sowie nach Mitentwicklern."

