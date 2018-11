Risen Energy zählt zu den drei führenden Herstellern von Solar-PV-Modulen in den Exawatt Power Rankings für das zweite Quartal.

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Branchenführende Technologie hilft dem Unternehmen, seine Kapazitäten zu erweitern.

Mit seiner branchenführenden PV-Modultechnologie und wachsenden Kapazitäten befand sich Risen Energy im zweiten Quartal 2018 unter den drei führenden Herstellern von Solar-PV-Modulen in den Exawatt Power Rankings. Diese Leistung zeigt den herausragenden Erfolg von Risen Energy in den Bereichen Technologie und professionelle Projektdienstleistungen.

Risen Energy führt seine starke Wettbewerbsfähigkeit im chinesischen Solar-PV-Sektor auf das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Forschung & Entwicklung sowie Innovationen zurück. Das Unternehmen hat kürzlich neun neue Produktlinien mit besonderem Fokus auf Halbhohlzellenmodule mit schwarzem polykristallinem Silizium, allgemeinen monokristallinen und PERC monokristallinen Halbhohlzellenmodulen eingeführt, die kürzlich in Serie gingen. Dank Verbesserungen in der Forschung und Entwicklung sowie in der Technologie von Solarzellen und -modulen hat das Unternehmen sein Patentportfolio erweitert und einen Rekordwirkungsgrad erreicht, bei dem die Umwandlungswirkungsgrade von monokristallinen Zellen, polykristallinen Zellen, monokristallinen Modulen und polykristallinen Modulen 23 Prozent, 21,1 Prozent, 20,4 Prozent bzw. 19,4 Prozent überschreiten. Die Dämpfungsquote dieser Produkte liegt im ersten Jahr unter 2,5 Prozent und steigt nach 30 Jahren auf nur noch 19,2 Prozent.

Darüber hinaus hat Risen Energy mit seiner wettbewerbsstarken Kerntechnologie und seiner soliden Marktstrategie die Gesamtkapazität seiner Produktionsanlagen in Ningbo, der Provinz Zhejiang, Luoyang, der Provinz Henan, Wuhai, der Inneren Mongolei und Jintan, der Provinz Jiangsu sowie in Mexiko erhöht. Nach Abschluss von zwei 5GW-Projekten, die in Jintan und Yiwu, Provinz Zhejiang, im Bau sind, erwartet das Unternehmen, seine gesamte Produktionskapazität auf 16,5 GW zu erhöhen. Inzwischen expandiert das Unternehmen aktiv in Überseemärkte und verfügt heute über Tausende von PV-Kraftwerken auf der ganzen Welt, deren installierte Gesamtleistung bis Ende dieses Jahres auf 800 MW ansteigen dürfte.

"Unter der Führung unserer Strategie für die Märkte erneuerbare Energien und neue Materialien hat das Unternehmen in beiden Segmenten große Fortschritte gemacht", sagte ein Sprecher von Risen Energy. "Mit einem starken Wettbewerbsvorteil bei effizienten Solarmodulen, einschließlich Halb-Cut-Zellmodulen, hat das Unternehmen die steigende Nachfrage nach Hightech-, hochwertigen, effizienten und kostengünstigen Produkten kontinuierlich befriedigt. Mit Blick auf die Zukunft plant das Unternehmen, die Entwicklung des globalen Marktes für grüne Energien durch branchenführende Technologien mit Fokus auf nationale und internationale Märkte weiter voranzutreiben."

