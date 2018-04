Smile führt PDFpen 10 ein, das vollständige Toolkit zur Bearbeitung von PDFs für Profis mit dem Mac

San Francisco (ots/PRNewswire) - PDF-Editoren PDFpen und PDFpenPro 10 jetzt mit Wasserzeichen, Kopf- und Fußzeilen sowie Batch-OCR

Smile, Entwickler von Produktivitätsanwendungen für Mac®, iPhone® und iPad®, führt PDFpen und PDFpenPro 10 ein, wichtige Neuversionen des Allzweckwerkzeugs für die PDF-Bearbeitung auf dem Mac. Version 10 verfügt jetzt über Wasserzeichen, Kopf- und Fußzeilen sowie Batch-OCR (Optical Character Recognition) für Pro-Nutzer.

PDFpen stellt ein umfassendes Umfeld für das Lesen, Überprüfen und Navigieren von und in Dokumenten zur Verfügung, zusammen mit einer Vielzahl von Werkzeugen für die Bearbeitung. Nutzer können PDFs unterschreiben, Formulare ausfüllen und sensible Informationen suchen und redigieren. Exportieren in Microsoft® Word. Beheben von Tippfehlern ohne Originaldokument. Hinzufügen von Kommentaren und Bildern sowie Hervorheben von Text.

Version 10 verfügt über neue Optionen für die Auswahl und unterstützt Verschieben, Änderung der Größe und Löschen von Grafiken und Textblöcken mit dem neuen Werkzeug Precision Edit. Dieses neue Werkzeug behält bei Verschieben, Änderung der Größe und Löschen von Bildern die Dateigröße bei oder verkleinert sie.

PDFpen 10 verfügt über mehrere weitere Verbesserungen, darunter eine größere Ansichtsoption für Archivelemente, leuchtende Farben zum Zeichnen und mehr Aktionen im Kontextmenü.

"Es ist stets sehr befriedigend, Funktionen bereitstellen zu können, welche die Kunden gewünscht haben", sagte Philip Goward, Gründer von Smile. "Mit PDFpen und PDFpenPro 10 ist uns genau dies gelungen. Dem bereits umfassenden Funktionsprogramm zum Bearbeiten von PDFs haben wir Wasserzeichen, Kopf- und Fußzeilen sowie Batch-OCR hinzugefügt."

PDFpenPro gehört zu einer Produktfamilie, welche die Anwendungen PDFpen 3 und PDFpen Scan+ für iPad und iPhone umfasst. Dokumente synchronisieren zwischen Geräten für nahtlose Bearbeitung mittels Dropbox und iCloud.

PDFpen ist zum Preis von EUR 74,95 erhältlich. PDFpenPro kostet EUR 124,95. Beide benötigen macOS 10.12 (Sierra) oder spätere Versionen. Demoversionen sind erhältlich unter https://smilesoftware.com/PDFpen

Für iPad und iPhone: PDFpen 3 kostet EUR 19,99 und PDFpen Scan+ kostet EUR 6,99 im iTunes App Store.

Pressekit:

https://smilesoftware.com/PDFpen/presskit

Informationen zu SMILE

Smile produziert intelligente Software für effiziente Leute. Dazu gehören: TextExpander, das Tool für Tastaturkürzel auf Mac, Windows, iPhone und iPad; PDFpen, der Allzweckeditor für PDF auf dem Mac; PDFpen für iPad und iPhone, der mobile PDF-Editor, und PDFpen Scan+ mit der Möglichkeit für Scan und OCR auf iPad und iPhone.

Kostenlose Demos sämtlicher Smile-Produkte für den Mac sind erhältlich unter

https://smilesoftware.com/

Pressekontakt:



Maia Olson (+1-510-599-7070, PST)

PR, Smile

E-Mail: maia@smilesoftware.com

Greg Scown (+1-510-289-4000, PST)

Gründer, Smile

E-Mail: greg@smilesoftware.com

https://www.smilesoftware.com/

@SmileSoftware

Original-Content von: Smile, übermittelt durch news aktuell