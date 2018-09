Vivo Capital schließt überzeichneten Fonds in Höhe von 635 Millionen USD für Investition in öffentliche Gesundheitsaktien

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Vivo Capital, eine im Gesundheitssektor tätige Investmentfirma mit Niederlassungen in Palo Alto, Peking, Shanghai und Taipeh, gab die endgültige Schließung seines Vivo Opportunity Fund, L.P. (der "Fonds") bei überzeichneten 635 Millionen USD bekannt. Das Gesamtvermögen der verwalteten Fonds des Unternehmens beläuft sich damit auf über 2,2 Millionen USD.

Der langfristige Public-Equity-Fonds (Long-only) soll der Kapitalinvestition in kleine bis mittelgroße Life-Sciences-Unternehmen durch Folgefinanzierungen, private Platzierungen, Börsengänge und Blockhandel dienen. Vivo möchte seine umfassende Branchenerfahrung sowie seinen grundlagenorientierten Ansatz ehemaliger Fonds nutzen, über die Finanzierungen in private und öffentliche Therapeutika-Unternehmen getätigt wurden. Der Fonds konzentriert sich auf die Investition in Unternehmen, die innovative Produkte auf den Markt bringen.

Die Investoren des Fonds umschließen Finanzinstitutionen, Rentenfonds, Stiftungen und Family Offices.

Informationen zu Vivo Capital

Die im Jahre 1996 gegründete, im Gesundheitssektor tätige Investmentfirma Vivo Capital fokussiert sich auf Investitionen in und den Aufbau von hochwertigen Unternehmen rund um die Welt. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar in verschiedenen Fonds verfolgt Vivo eine einzigartige mehrgleisige Strategie, die dabei ansetzt, Unternehmen zu identifizieren, die Produkte und Technologie entwickeln sowie auf den Markt bringen, und die Zusammenarbeit mit ihnen zu ermöglichen. Vivo Capital (http://www.vivocapital.com/) unterhält Niederlassungen in Palo Alto, Peking, Shanghai und Taipeh.

