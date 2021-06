RedHill Biopharma Ltd.

RedHill Biopharmas Wirkstoffkandidat Opaganib zeigt hemmende Wirkung gegen COVID-19-Varianten in präklinischer Studie

Tel Aviv, Israel und Raleigh, N.c. (ots/PRNewswire)

Opaganib zeigt eine stark hemmende Wirkung gegen die COVID-19-Varianten Beta (Südafrika) und Gamma (Brasilien); weiterer Beleg der antiviralen Aktivität des Wirkstoffkandidaten

Der einzigartige Ansatz von oral-verabreichtem Opaganib zur Bekämpfung von COVID-19, das auf das Zielmolekül in den Wirtzellen ausgerichtet ist und einen doppelten Wirkmechanismus, entzündungshemmend und antiviral, hat, ist voraussichtlich auch gegen andere aufkommende Varianten, einschließlich der Delta-Variante (Indien), wirksam

Der Abschluss der globalen, vollständig rekrutierten Phase-2/3-Studie mit Opaganib in 475 hospitalisierten Patienten mit COVID-19-Erkrankung wird in den kommenden Wochen erwartet

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute vorläufige Ergebnisse einer neuen präklinischen Studie bekannt, welche eine wirksame Hemmung besorgniserregender COVID-19-Varianten durch Opaganib[i] (Yeliva®, ABC294640) demonstriert.

Opaganib ist ein führender, oral verabreichter, neuartiger Wirkstoffkandidat, der zur Behandlung von COVID-19-Erkrankungen entwickelt wird. Der doppelte, entzündungshemmende und antivirale, Wirkmechanismus von Opaganip ist auf das Zielmolekül in den Wirtzellen ausgerichtet und behandelt sowohl die Ursache als auch die Symptome von COVID-19. Es entfaltet seine antivirale Wirkung, indem es selektiv Sphingosinkinase-2 (SK2) hemmt, ein Schlüsselenzym, das in menschlichen Zellen produziert wird und vom Virus für seine Replikation genutzt werden kann. Nach den kürzlich vorgestelten positiven Phase-2-Studiendaten aus den USA, wird der Abschluss der globalen, vollständig rekrutierten Phase-2/3-Studie mit Opaganib in 475 hospitalisierten Patienten mit COVID-19-Erkrankung in den kommenden Wochen erwartet.

In Zusammenarbeit mit dem University of Louisville Center for Predictive Medicine wurde Opaganib in einem 3D-Gewebsmodell menschlicher Bronchialepithelzellen (EpiAirway(TM)) untersucht, um die in vitro-Wirksamkeit von Opaganib bei der Hemmung der Beta (südafrikanische) und Gamma (brasilianische) SARS-CoV-2-Varianten zu bewerten. Vorläufige Ergebnisse zeigten eine potente Hemmung sowohl der Beta- als auch der Gamma-Variante durch Opaganib in nicht-zytotoxischen Dosen.

"Die Ergebnisse, die wir bisher mit Opaganib gesehen haben, sind aufregend", sagte William Severson, Ph.D., Direktor von Shared Resources für das Center for Predictive Medicine, University of Louisville. "Sie liefern weitere Belege für die antiviralen Fähigkeiten von Opaganib und unterstreichen das Potenzial von Opaganib als oral verabreichte Behandlung für COVID-19 und seine kontinuierlich auftretenden Varianten."

"Opaganib hemmt in den Zellen der COVID-19-Patienten ein Enzym namens Sphingosin-Kinase-2, das das SARS-CoV-2-Virus rekrutieren kann, um sich zu replizieren", sagte Reza Fathi, PhD., Senior VP, R&D von RedHill. "Der duale antivirale und entzündungshemmende Wirkmechanismus von Opaganib ist unabhängig von Mutationen im Spike-Protein. Das bedeutet, dass wir erwarten, dass Opaganib in ähnlicher Weise gegen andere aufkommende COVID-19-Varianten wirken wird, einschließlich der Delta (indischen) Variante. Darüber hinaus freuen wir uns auf die ersten klinischen Daten aus der globalen Phase-II/III-Studie, die in den kommenden Wochen abgeschlossen werden soll."

Die globale Phase-II/III-Studie mit Opaganib in COVID-19 hat zuvor vier unabhängige DSMB-Empfehlungen zur Fortsetzung erhalten, nachdem unverblindete Sicherheitsüberprüfungen und eine Futility Review durchgeführt wurden. Darüber hinaus war eine Auswertung der verblindeten Intubations- und Mortalitätsraten im Vergleich zu den berichteten Mortalitätsraten aus großen Plattformstudien wie RECOVERY und anderen Studien mit ähnlichen Patientenpopulationen[2] ermutigend.

Informationen zu Opaganib (Yeliva®, ABC294640)

Opaganib, eine neue chemische Substanz, ist ein proprietärer, "first-in-class", oral verabreichter, selektiver Sphingosinkinase-2 (SK2)-Inhibitor mit doppelter entzündungshemmender und antiviraler Aktivität, der auf eine Wirtszellkomponente abzielt und daher voraussichtlich auch gegen neu auftretende virale Varianten wirksam ist.

Opaganib wird zur Behandlung von COVID-19-Pneumonie in einer weltweiten Phase-II/III-Studie untersucht, die vor kurzem die Einschreibung abgeschlossen hat, und hat in vorläufigen ersten Daten einer Phase-II-Studie in den USA mit 40 Probanden positive Sicherheits- und Wirksamkeitssignale gezeigt.

Opaganib zeigte eine potente Hemmung der viralen Replikation gegen SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, in einem in vitro-Modell von menschlichem Lungenbronchialgewebe. Darüber hinaus haben präklinische in vivo-Studien das Potenzial von Opaganib gezeigt, entzündliche Lungenerkrankungen wie Lungenentzündungen zu lindern und Opaganib hat die Sterblichkeitsrate bei Influenzavirus-Infektionen verringert und Pseudomonas aeruginosa-induzierte Lungenverletzungen verbessert, indem es die Spiegel von IL-6 und TNF-alpha in bronchoalveolären Lavageflüssigkeiten[3] reduzierte.

Opaganib hat von der US-Zulassungsbehörde FDA den Orphan-Drug-Status für die Behandlung des Gallengangskarzinoms erhalten und wird derzeit in einer Phase-IIa-Studie bei fortgeschrittenem Gallengangskarzinom und in einer Phase-II-Studie bei Prostatakrebs untersucht.

Die laufenden Studien mit Opaganib sind auf www.ClinicalTrials.gov registriert, einem webbasierten Dienst des US-amerikanischen National Institute of Health, der der Öffentlichkeit Zugang zu Informationen über öffentlich und privat unterstützte klinische Studien bietet.

Informationen zu RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ist ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, das sich in erster Linie auf gastrointestinale und Infektionskrankheiten konzentriert. RedHill fördert die Magen-Darm-Medikamente Movantik® gegen opioidinduzierte Obstipation bei Erwachsenen[4], Talicia® zur Behandlung von Infektionen mit Helicobacter pylori (H. pylori) bei Erwachsenen[5] und Aemcolo® zur Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen[6]. Zu den wichtigsten klinischen Entwicklungsprogrammen von RedHill im Spätstadium gehören: (i) RHB-204, mit einer laufenden Phase-III-Studie zur Erkrankung der pulmonalen nichttuberkulösen Mykobakterien (NTM); (ii) Opaganib (Yeliva®, ABC294640), ein erstklassiger selektiver SK2-Inhibitor, der auf mehrere Indikationen mit positiven COVID-19-Daten der Phase II abzielt, und ein laufendes Phase-II/III-Programm für COVID-19- und Phase-II-Studien für Prostatakrebs und Cholangiokarzinom; (iii) RHB-107 (Upamostat), ein Serin-Protease-Inhibitor in einer US-amerikanischen Phase-II/III-Studie als Behandlung gegen symptomatisches COVID-19, der auf mehrere andere Krebs- und entzündliche gastrointestinale Erkrankungen abzielt; (iv) RHB-104 mit positiven Ergebnissen einer ersten Phase-III Studie zur Morbus Crohn; (v) RHB-102 (Bekinda®) mit positiven Ergebnissen einer Phase-III-Studie zur akuten Gastroenteritis und Gastritis und positiven Ergebnissen einer Phase-II-Studie zur IBS-D; und (vi) RHB-106, ein verkapseltes Darmpräparat. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.redhillbio.com / / https://twitter.com/RedHill_DE.

HINWEIS: Diese Pressemitteilung, die der Einfachheit halber zur Verfügung gestellt wird, ist eine übersetzte Version der offiziellen Pressemitteilung, die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Für die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache, einschließlich des Haftungsausschlusses für zukunftsgerichtete Aussagen, besuchen Sie bitte: https://ir.redhillbio.com/press-releases.

(1) Opaganib ist ein sich in der Entwicklung befindendes Medikament, das kommerziell nicht verfügbar ist.

[2] Basierend auf vorläufigen verblindeten Daten von 463 Patienten. Das Unternehmen hat keine Head-to-Head-Vergleichsstudie in der gleichen Patientenpopulation durchgeführt. Der theoretische Vergleich zwischen der globalen Phase-II/III-Studie mit Opaganib und den berichteten Sterblichkeitsraten aus großen Plattformstudien wie RECOVERY und anderen Studien in ähnlichen Patientenpopulationen dient als allgemeiner Richtwert und sollte nicht als direkter und/oder anwendbarer Vergleich ausgelegt werden, als ob das Unternehmen eine Head-to-Head-Vergleichsstudie durchgeführt hätte.

[3] Xia C. et al. Transient inhibition of sphingosine kinases confers protection to influenza A virus infected mice. Antiviral Res. 2018 Oct; 158:171-177. Ebenezer DL et al. Pseudomonas aeruginosa stimulates nuclear sphingosine-1-phosphate generation and epigenetic regulation of lung inflammatory injury. Thorax. 2019 Jun;74(6):579-591.

[4] Vollständige Informationen zur Verschreibung von Movantik® (Naloxegol) sind verfügbar unter: www.Movantik.com.

[5] Vollständige Informationen zur Verschreibung von Talicia® (Omeprazol-Magnesium, Amoxicillin und Rifabutin) sind verfügbar unter: www.Talicia.com.

[6] Vollständige Informationen zur Verschreibung von Aemcolo® (Rifamycin) sind verfügbar unter: www.Aemcolo.com.

